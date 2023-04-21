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Harry “Üvey annem bir cani, ailem şeytanla işbirliği yaptı” demişti… Camilla’nın oğlu sessizliğini bozdu: Annem Charles’la aşkı için evlendi!

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#Camilla Parker Bowles#Kral Charles#PRENS HARRY
Harry “Üvey annem bir cani, ailem şeytanla işbirliği yaptı” demişti… Camilla’nın oğlu sessizliğini bozdu: Annem Charles’la aşkı için evlendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 09:37

Kral Charles’ın 6 Mayıs’taki taç giyme törenine az bir zaman kala İngiltere’de ortalık bir kez daha karşıtı. Prens Harry’nin yazdığı anı kitabında ağır suçlamalar yönelttiği ve kitabının “kötü kahramanı” yaptığı Konsort Kraliçe Camilla’nın oğlu sessizliğini bozdu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Prens Harry 2018’de Amerikalı oyuncu Maghan Markle’la evlendiği günden beri İngiltere kraliyet ailesinde yaşanan karmaşa artık herkesin malumu. “Bu ailede bizi istemiyorlar, Meghan’a ırkçılık yapıyorlar, biz mutlu değiliz, göz önünde kalmak istemiyoruz” diyerek Amerika’ya taşınan Harry ve Meghan, bu kararı aldıkları günden beri hiç gündemden düşmediler.

Harry “Üvey annem bir cani, ailem şeytanla işbirliği yaptı” demişti… Camilla’nın oğlu sessizliğini bozdu: Annem Charles’la aşkı için evlendi
Harry'nin yazdığı kitap kraliyet ailesini bugüne kadar görülmemiş şekilde sarstı

“Artık bizi rahat bırakın, biz spot ışıkları altında yaşamak istemiyoruz” diyen ancak neredeyse her gün kraliyet ailesi hakkında bir yorum yaparak bu kavganın fitilini sürekli ateşleyen çift son iki yıldır attıkları her adımla tepki toplamaya devam ediyor. Sürekli röportaj veren, hayat hikayelerini dijital platforma satıp kendi belgesellerini çektiren Harry ve Meghan çifti küskün Prens tarafından kaleme alınan Spare (Yedek) kitabıyla da büyük fırtınalar yarattı.

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Çocukluğundan başlayarak hayatını satırlara döken Harry, kitabında tüm kraliyet ailesinin eleştirdi, onlar hakkındaki büyük sırları ortaya döktü, kendisine ve eşine kötü davrandığını iddia ettiği her bir aile üyesini ifşa etti. Büyük gümbürtü koparan kitapta en sert bölümlerse Harry’nin ağabeyi William ve üvey annesi Camilla’ya ayrılmıştı.

Harry “Üvey annem bir cani, ailem şeytanla işbirliği yaptı” demişti… Camilla’nın oğlu sessizliğini bozdu: Annem Charles’la aşkı için evlendi
Konsort Kraliçe Camilla'nın ilk evliliğinden Tom ve Laura adında iki çocuğu var

Kitabı piyasaya çıkar çıkmaz art arda röportajlar vermeye başlayan prens, ailesini, karısı Meghan Markle'a dünyayı zindan etmekle suçladı. Harry, inanılmaz sözler sarf ederek ailesinin "bilinçsiz bir şekilde önyargılara sahip olduğunu" iddia etti ve "Ailem, şeytanla aynı yatağa giriyor" dedi. Bu sözlerin ima ettiği kişiyse üvey annesi Camilla Parker Bowles yani şimdiki adıyla Konsort Kraliçe Camilla’dan başkası değildi.

Harry “Üvey annem bir cani, ailem şeytanla işbirliği yaptı” demişti… Camilla’nın oğlu sessizliğini bozdu: Annem Charles’la aşkı için evlendi
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Camilla hakkında acımasız sözler sarf eden Harry onu canilikle suçlarken annesi Prenses Diana’nın ölmeden önce verdiği çarpıcı röportajı hatırlattı. Diana, 1995'te verdiği bir röportajda Camilla'dan "evliliğimizdeki üçüncü kişi" olarak söz ettiğini hatırlatan Harry bu itirafın Camilla'yı bir caniye dönüştürdüğünü ve onu halkın gözündeki imajını düzeltmeye yönlendirdiğini savundu.

Harry “Üvey annem bir cani, ailem şeytanla işbirliği yaptı” demişti… Camilla’nın oğlu sessizliğini bozdu: Annem Charles’la aşkı için evlendi
Üvey kardeşler: Prens William ve Harry ve Tom Parker Bowles 

Camilla’nın bu imajı düzeltmek için basınla gizli alışverişler yaptığını, onlara sürekli kendi hakkında olumlu, Diana hakkındaysa olumsuz haberler sızdırdığını ve gücünü kullanarak asılsız haberler yaptırdığını iddia eden Harry, kitabı Spare’de bu süreci “Ailem şeytanla işbirliği yaptı” diyerek anlattı.

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Kraliçe Elizabeth’in ölüp Charles’ın tahta geçmesiyle birlikte ülkenin kraliçesi mertebesine yükselen Camilla tüm bu iddialara ve kavgalara konumu gereği bugüne kadar sessiz kaldı ve kocasının destekçisi olarak onun yanında yer almakla yetindi. Ancak taç giyme töreni giderek yaklaştıkça ve Camilla’nın yuva yıkan kadından bir kraliçeye dönüşme süreci basın tarafından sürekli masaya yatırılınca bu duruma sessiz kalamayan bir kişi artık suskunluğunu bitirmeye karar verdi.

Harry “Üvey annem bir cani, ailem şeytanla işbirliği yaptı” demişti… Camilla’nın oğlu sessizliğini bozdu: Annem Charles’la aşkı için evlendi
William ve Harry Tom Parker Bowles'un düğününe bile katılmıştı

Harry kitabında üvey annesi Camilla’yı “tehlikeli” olarak değerlendirmiş, Charles’la evlenebilmek ve bir gün kraliçe olabilmek için planlı hareket ettiğini iddia etmişti. “Camilla, kişisel reklamı için beni çiğneyip geçti” diyen Harry’ye en sonunda Konsort Kraliçe Camilla’nın oğlundan cevap geldi. Aç giyme törenine sayılı günler kala sessizliğini bozan Tom Parker Bowles, kelimenin tam anlamıyla açtı ağzını, yumdu gözünü!

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“Kim ne derse desin. Annem Camilla hiçbir şeyi planlı yapmadı. O ne bir şeytan ne de yuva yıkıcı. O sadece sevdiği adamdan vazgeçmedi ve Charles ile aşkı için evlendi.” diye başladığı söze artık 75 yaşında olan annesinin Kraliçe olarak görev yapmasının zorluklarını hissettiğini ancak Camilla’nın hiçbir zaman “şikayetçi” bir insan olmadığını ve onun arı gibi çalıştığını ekleyerek davam etti. Annesinin yeni konumu sayesinde kendisine Dük ya da Lord gibi herhangi bir soyluluk unvanı verilmesini beklemediğini söyleyen Tom Parker Bowles, röportaj esnasında üvey babası Charles’ı övmekten de geri durmadı.

Harry “Üvey annem bir cani, ailem şeytanla işbirliği yaptı” demişti… Camilla’nın oğlu sessizliğini bozdu: Annem Charles’la aşkı için evlendi
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“Bence annem ve Charles mükemmel bir çift oldular ve durumu çok iyi idare ediyorlar. Kral Charles iyi, nazik, akıllı ve görevlerini çok ciddiye alan birisi. Bu kral olmadan önce, o Galler prensi iken de böyleydi. Aklını sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, hava kirliliği, çiftçilik gibi çok önemli konular için kullanıyor ve bu da onu zamanının ötesinde bir lider yapıyor.”

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