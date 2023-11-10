Harry ve Meghan’a tatsız doğum günü sürprizi: Adlarını anmak bile yasak!

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"Her iki etkinlikte de Sussex tartışmalarının kesinlikle masada olmayacağı çok açık bir şekilde ifade edildi." Kral Charles’ın hayatının belki de en özel doğum günü için Buckingham Sarayı koridorlarında başlayan hazırlıklarda telaşlı bir hal var.
14 Kasım’da 75. yaş gününü kutlayacak olan Charles krallık tacını taktıktan sonraki bu ilk ve aslında hayatının en özel doğum gününde İskoçya’da bir değil iki ayrı kutlamaya katılacak. Kraliyet ailesinin en üst düzey üyeleri de elbette onun yanında yer alacak.
ÖZEL KUTLAMA YİNE İKİ KİŞİ EKSİK YAPILACAK
Ama bu kalabalık kutlamada iki eksik olacak. Tahmin edeceğiniz gibi kralın küçük oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle bu özel günde varlık göstermeyecek. Daha doğrusu gösteremeyecekler. Çünkü geçen hafta çıkan haberlerin aksine bu doğum günü için İngiltere’den bir davet dahi almamışlar.
Oysa ilk başta Sussex düşü ve Düşesinin Charles’ın doğum gününe çağırıldığı ancak çiftin bu davete burun kıvırdığı söylenmişti. Ancak gerçek bir kez daha Harry ve Meghan çifti tarafından yansıtılandan farklı çıktı. “İstenmeyen gelin” denen eşiyle birlikte kendisi de artık istenmeyen evlat pozisyonuna düşen prens babasının bu özel günü için aileden davet bile alamadı.
RESMİ GÖREV YOK AMA AİLE TOPLANTISINDA YER ALABİLİRLER
Kraliyet görevlerinden istifa edip ülkeyi terk ettikleri için Harry ve Meghan artık “çalışmayan” aile üyesi sayılıyorlar ve resmi görevler ve davetlerde yer alamıyorlar. Buna tüm ailenin Buckingham Sarayının balkonunda verdiği o meşhur toplu pozlar da dahil. Öte yandan kral oğlu ve gelini olarak aile toplantılarında ve bu tür özel günlerde aslında onlara kapılar hâlâ açık.
DEĞİL ADLARI BAŞ HARFLERİ BİLE YASAK!
Buna rağmen doğum gününe çağırılmayan Harry ve Meghan için daha kötü ne olabilir derseniz hemen onu da yazalım: Kral Charles’ın doğum günü kutlamasında fiziki varlıklarına yer olmayan çiftin adlarını anmak bile yasaklandı! Hatta kutlamalar boyunca Harry ve Meghan’dan hiç bahsedilmeyecek olması bir yana isimlerinin baş harfleri H ve M bile hiçbir konuşmada geçmeyecek…
BÖYLE BİR GÜNE GÖLGE DÜŞÜREMEZLER
Saray kaynakları, yaverlerin Kral'ın önünde "O korkunç H veya M" harflerinin ya da isimlerinin geçmesinden o kadar korkuyorlar ki ev halkına sessizce Majestelerinin önünde isimlerinin asla anılmamasını sağlamalarını söylediler. Kral Charles’ın oğlu ve gelinine olan kızgınlığının artarak devam ettiği söyleniyor. Ve iddialara göre "Yıldızı olacağı günün orada olmayan insanlar tarafından gölgelenmesini istemiyor.” Yani saray personelinin artık onlara verdiği isimle “anılmayanlar"…
DURUMLARI GİDEREK ZORLAŞIYOR
Kaynaklar, Kraliyet Ailesi'nin geri kalanıyla aralarındaki uçurumun giderek açılmasına rağmen Sussex'lerin normalde geniş çaplı aile toplantıları planlarına dahil edilmesinde teknik olarak bir sakınca olmadığının altını çiziyor. Ve durumun ciddiyetini de "Sussex'lerin böyle önemli bir dönüm noktasına davet bile edilmemiş olması çok şey anlatıyor. Bu durumdan kurtulmaları çok zor olacak." sözleriyle ortaya koyuyorlar.