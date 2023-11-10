Harry ve Meghan’a tatsız doğum günü sürprizi: Adlarını anmak bile yasak!

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"Her iki etkinlikte de Sussex tartışmalarının kesinlikle masada olmayacağı çok açık bir şekilde ifade edildi." Kral Charles’ın hayatının belki de en özel doğum günü için Buckingham Sarayı koridorlarında başlayan hazırlıklarda telaşlı bir hal var.

14 Kasım’da 75. yaş gününü kutlayacak olan Charles krallık tacını taktıktan sonraki bu ilk ve aslında hayatının en özel doğum gününde İskoçya’da bir değil iki ayrı kutlamaya katılacak. Kraliyet ailesinin en üst düzey üyeleri de elbette onun yanında yer alacak. İngiltere'nin yeni kralı Charles, annesi Elizabeth öldükten sonraki ikinci, tacını takıp patlamento açılışında ilk konuşmasını yaptıkan sonraki ilk doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor

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ÖZEL KUTLAMA YİNE İKİ KİŞİ EKSİK YAPILACAK

Ama bu kalabalık kutlamada iki eksik olacak. Tahmin edeceğiniz gibi kralın küçük oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle bu özel günde varlık göstermeyecek. Daha doğrusu gösteremeyecekler. Çünkü geçen hafta çıkan haberlerin aksine bu doğum günü için İngiltere’den bir davet dahi almamışlar.

"Biz bu aileyi istemiyoruz" diyerek ABD'ye taşındıklarından beri meşhur balkon fotoğraflarından da silinen Harry ve Meghan çifti kralın en özel doğum günü sayılan 75. yaş kutlamalarına çağırılmadılar

Oysa ilk başta Sussex düşü ve Düşesinin Charles’ın doğum gününe çağırıldığı ancak çiftin bu davete burun kıvırdığı söylenmişti. Ancak gerçek bir kez daha Harry ve Meghan çifti tarafından yansıtılandan farklı çıktı. “İstenmeyen gelin” denen eşiyle birlikte kendisi de artık istenmeyen evlat pozisyonuna düşen prens babasının bu özel günü için aileden davet bile alamadı. Harry ve Meghan bir çift olarak İngiltere'ye en son Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için birlikte ayak basmıştı... Onlara artık resmi görev ve davetler yasak ancak kralın ailes arasında yapılacak doğum günü kutlamasına dahi çağırılmadılar üstelik bundan daha da beter bir durumda kaldılar

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RESMİ GÖREV YOK AMA AİLE TOPLANTISINDA YER ALABİLİRLER

Kraliyet görevlerinden istifa edip ülkeyi terk ettikleri için Harry ve Meghan artık “çalışmayan” aile üyesi sayılıyorlar ve resmi görevler ve davetlerde yer alamıyorlar. Buna tüm ailenin Buckingham Sarayının balkonunda verdiği o meşhur toplu pozlar da dahil. Öte yandan kral oğlu ve gelini olarak aile toplantılarında ve bu tür özel günlerde aslında onlara kapılar hâlâ açık. Sarayda görev yapan yaverler ve diğer tüm görevliler telaşa düştü: Charles'ın karşısında o gün kimse oğlu ve gelininin adını anmayacak hatta isimlerinin baş harfleri bile kullanılmayacak! Kral bu özel gününe gölge düşsün istemiyor ve Harry ve Meghan'la iglili herhangi bir konuşmanın tatsızlığa belki de bir skandal yol açmasından kaçmaya çalışılıyor

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DEĞİL ADLARI BAŞ HARFLERİ BİLE YASAK!

Buna rağmen doğum gününe çağırılmayan Harry ve Meghan için daha kötü ne olabilir derseniz hemen onu da yazalım: Kral Charles’ın doğum günü kutlamasında fiziki varlıklarına yer olmayan çiftin adlarını anmak bile yasaklandı! Hatta kutlamalar boyunca Harry ve Meghan’dan hiç bahsedilmeyecek olması bir yana isimlerinin baş harfleri H ve M bile hiçbir konuşmada geçmeyecek… Charles'ın aslında oğlunu affetmeye hazır olduğu ve ailenin birliğini yeniden sağlamaya çalıştığı söyleniyor ancak Harry ve Meghan'ın okyanusun öbür ucunda attıkları her adım bunu biraz daha zorlaştırıyor... Üstelik babası affetse bile ağabeyi William'ın Harry'yi affetmeye hiç niyeti olmadığı açık

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BÖYLE BİR GÜNE GÖLGE DÜŞÜREMEZLER

Saray kaynakları, yaverlerin Kral'ın önünde "O korkunç H veya M" harflerinin ya da isimlerinin geçmesinden o kadar korkuyorlar ki ev halkına sessizce Majestelerinin önünde isimlerinin asla anılmamasını sağlamalarını söylediler. Kral Charles’ın oğlu ve gelinine olan kızgınlığının artarak devam ettiği söyleniyor. Ve iddialara göre "Yıldızı olacağı günün orada olmayan insanlar tarafından gölgelenmesini istemiyor.” Yani saray personelinin artık onlara verdiği isimle “anılmayanlar"… Harry ve Meghan cephesinden gelen haberler de pek iç açıcı değil... Harry'nin yaptığı seçimden mutsuz olduğu, yanında karısı varken verdiği tüm pozlarda yüzünün asık olduğu söyleniyor: Bu da yetmezmiş gibi kendi ülkesinde bile popülaritesi giderek azalan Meghan'ın da kraliyet ailesiyle barışmak için yol bulmaya çalıştığı iddia edliyor

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DURUMLARI GİDEREK ZORLAŞIYOR

Kaynaklar, Kraliyet Ailesi'nin geri kalanıyla aralarındaki uçurumun giderek açılmasına rağmen Sussex'lerin normalde geniş çaplı aile toplantıları planlarına dahil edilmesinde teknik olarak bir sakınca olmadığının altını çiziyor. Ve durumun ciddiyetini de "Sussex'lerin böyle önemli bir dönüm noktasına davet bile edilmemiş olması çok şey anlatıyor. Bu durumdan kurtulmaları çok zor olacak." sözleriyle ortaya koyuyorlar.