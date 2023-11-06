Kral baba prens oğlundan intikamını aldı... Oynadıkları kumar tutmadı: Halkın parasıyla sizi koruyamam

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İngiliz basınına yansıyan yeni iddialara göre Kral Charles III, Prens Harry ve Meghan Markle'ı kontrol altında tutmak amacıyla İngiltere'deki kişisel güvenliklerini kaldırdı....

Prens Harry ve Meghan Markle, evlendikten iki yıl sonra, 2020’nin hemen başında İngiltere’den ayrılmaya ve ABD’ye yerleşmeye karar verdiklerinde finansal açıdan bağımsız bir hayat sürdürüp gözlerden uzak yaşamayı planlıyorlardı. Planlarıyla yaptıklarıysa o gün bugündür birbirini hiç tutmadı.





Birleşik Krallık'ta yayın yapan Byline Times'ın haberine göre Sussex'ler 2020'de kraliyet ailesi mensubu olmaktan vazgeçince Kral Charles da intikam olarak onların vergi mükellefleri tarafından finanse edilen polis korumasını kaldırdı.

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YA KONTROL YA DA TOPTAN DIŞLANMA!

Gazeteye konuşan bir kaynak, "Sussex'lerin ailenin geri kalanını gölgede bırakma tehdidini azaltmak için ya İngiltere'de güvenli bir şekilde kontrol altında kalmaları ya da mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde dışlanmaları gerekiyordu" dedi.

Harry ve Meghan, o süreçte Charles ve Camilla ya da William ve Kate'den daha çok manşet oluyorlardı. Kraliyet uzmanlarına göre hâlâ kamu hizmetinde olmaları ama yurtdışında ve kraliyet kurumunun kontrolü dışında olmaları ve medya anlatısına hakim olmaları fikri aile için kabul edilebilir değildi.

Harry, kendisi ve ailesi için kraliyet tarafından sağlanan koruma hizmetinin devam etmesini talep etmiş ancak babası tarafından bu isteği yerine getirilmemişti

Gazete, kraliyet ailesinin Harry ve Meghan’ın güvenliğinin kaldırılmasından başlayarak ve ardından Birleşik Krallık basınının Harry ve Meghan'a ve yörüngelerindeki herkese 12 ay süren bir saldırıya imza atarak başarısız olması için her şeyi denediğini iddia ediyor. Ancak yaygın bir inanca göre “ünlü” çift için verdikleri karar ne olursa olsun değişmeyecekti…

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ELIZABETH İSTESE MÜDAHALE EDERDİ: ARAYA MESAFE KOYMAK ZORUNDAYDILAR

Harry ve Meghan'ın kraliyet ailesine uzun vadeli bir bağlılık gösterme niyetinde olmadıkları ve zaten durum ne olursa olsun İngiltere’den her halükârda ayrılacakları belliydi iddiası var. Ve aynı iddiaya göre kraliyet ailesi bu karar karşısında gafil avlandı ve kendilerini Harry ve Meghan'ın dengesiz davranışlarından korumak için aralarına mesafe koymak zorunda kaldılar.

Charles kral olmadan önce de sonra da monarşinin çıkarlarını korumak zorunda olduğu için aileden ayrılan ve imajlarına zarar veren oğlu ve gelinini kontrol altında tutmaya çalıştı: Bu plan başarılı olmayınca onları korumasız bıraktı

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İşte çifte artık kraliyet ailesinin diğer üyelerine sağlanan polis korumasının kaldırılmasının altında da bu sebep yatıyordu. O tarihte henüz hayatta olan Kraliçe Elizabeth için de "O sırada Kraliçe, Harry ve Meghan'ın herhangi bir şekilde kötü muamele gördüğünü hissetseydi müdahale edebilirdi ve ederdi. Ama etmedi." yorumu yapıldı.

HER ŞEYİ DAHA GİTMEDEN AYARLAMIŞLAR

Üstelik Harry ve Meghan daha ABD’ye taşınmadan önce çoktan bu konudaki hazırlıklarını tamamlamıştı. Kraliyet ailesine danışmadan yeni rollerinin ne olacağını zaten belirtmişlerdi. Hatta çiftin daha ülkeyi terk etmeden ticari girişimleri hakkında görüşmeler yapmaya başladıkları ve çok ses getiren Oprah Winfrey röportajını bile önceden ayarladıkları konuşuluyor.

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Harry ve Meghan kraliyet ailesinden "istifa" ettikleri ve artık resmi kraliyet görevleri olmadığı için ailenin diğer üyelerine sağlanan koruma ve yüklü maaş gibi ayrıcalıklardan da faydalanamıyorlar

Bunun üzerine Kraliyet ailesi içinde her şeyin kontrol altına alınması gerektiği görüşü hızla benimsendi. O günlerde henüz Galler Prensi olan Charles'ın oğlunun güvende kalması için tek can simidi olduğunu bildiği geçiş fonunun kaldırılması, Harry ve Meghan'ı Birleşik Krallık'ta dize getirmeye çalışmanın çok etkili bir yolu olarak kabul edildi. Ama bu da işe yaramadı. Prens Harry daha bu yıl, Amerika’ya taşındıktan 3 yıl sonra bile, güvenlik meselesiyle ilgili olarak mahkemeye başvurmuş, ailesi için korumanın hala gerekli olduğunu savunmuş ve hatta bunun için şahsen ödeme yapmayı bile teklif etmişti.

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"SANA NE RESMİ NE DE ÖZEL KORUMA VEREBİLİRİZ SAYIN PRENS"

Oysa hükümet adına savunma yapan avukatlar mahkemede "polis memurlarının zenginler için özel koruma olarak" işe alınmasının uygun olmadığını savundu. Yapılan anketlerde halkın büyük çoğunluğu Harry ve Meghan'ın monarşiden uzakta yeni bir hayat kurmalarında bir sakınca görmüyor, ancak ezici çoğunluk aileye ülkeyi terk etmelerine rağmen vergi mükelleflerinin cebinden ödenecek parayla koruma verilmesine karşılar.

Sussex Dükü Prens Harry kısa bir süre öncesine kadar ailesinin koruma hizmetinden faydalanması gerektiğini iddia ediyor ve güvenlik talep ediyordu

Charles da kral olduktan sonra kamuoyunun bu hissiyatını ve hassasiyetini dikkate almak zorunda kaldı. Oğlu ve gelinin güvenliklerini kesmesinin bir ego meselesi olduğunu düşünenler olsa da, bu aynı zamanda Charles için bir hayatta kalma meselesi oldu: "Öncelikli hedef monarşi kurumunu korumak. Charles ve Camilla açıkça ağacın tepesindeler ve kraliçe hayattayken bile öyleydiler; William ve Kate daha sonra gelir. Hiyerarşiyi ya da kamuoyundaki algıyı tehdit eden her şey, ele alınması gereken bir sorundur."