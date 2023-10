Ev tartışmasında birbirlerine girdiler… Harry’nin sıla hasreti dinmiyor: Milyon yıl geçse yine de geri dönmem!

Haberin Devamı

Prens Harry ailesinin İngiltere’de uzun süreli bir evi olmasını istiyor, ancak bazı Britanyalılar Sussex Dükünün dönüş fikrine sıcak bakmıyor. Ama bu sadece halkın sıcak bakmadığı bir fikir değil. Meghan Markle da bu konuda prens kocasıyla büyük bir tartışmanın içine girmiş durumda.

ARTIK YUVASINDA BİR EVİ YOK

Sussex Dükü Harry ve Meghan Markle bu yılın başlarında ülkeyi terk edip Amerika’ya yerleştikleri için Kensington Sarayındaki konutları Frogmore Cottage'dan kovuldular ve kraliyet konutlarını kaybettiklerinden beri Harry, ülkesini ziyaret ederken otellerde ve arkadaşlarının yanında kaldı.

“Küskün” prens çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'in İngiliz köklerini anlayarak büyümelerini istiyor ve bu yüzden de sürekli orada yaşamasalar da İngiltere’de bir evleri olması gerektiğine inanıyor. Ancak kraliyet uzmanlarına göre çiftin zaman zaman Kensington Sarayı'ndaki küçük bir daireyi kullanmaları söz konusu değil.

Haberin Devamı

Harry ve Meghan İngiltere'de bir ev söz konusu olduğunda, bunu kendileri satın almak zorunda kalacaklar. Ancak Meghan Markle’ın bu fikre hiç sıcak bakmadığı ve deyim yerindeyse konuya “ölsem olmaz” tavrıyla yaklaştığı söyleniyor.



MEGHAN: İNGİLTERE SOĞUK VE SIKICI

Kraliyet kaynakları "Bu konuda çift arasında büyük bir anlaşmazlık var ama yakında Londra yakınlarında kendilerine ait bir mülk aramaya başlayacaklar ve Harry buna öncülük ediyor" diyor. Meghan Markle İngiltere’yi soğuk ve sıkıcı buluyor. İngiltere’nin onu reddettiğini ve istemediğini biliyor. Ve o da doğal olarak İngiltere’de olmak istemiyor.

Harry artık İngiltere'ye sadece özel durumlarda ve kendi işleri için geliyor ancak kendi ülkesinde kalacak bir yeri yok ve ailesi de onu yanlarında istemiyor

Haberin Devamı

Öte yandan Prenses Diana'nın eski uşağı ve kraliyet yazarı Paul Burrell Harry'nin kişisel projeleri için İngiltere’ye seyahat etmeyi sürdüreceğini ancak ailesinin onu artık kendi aralarına almadığının altını çizdi: "Harry artık aile etkinliklerine davet edilmiyor. Artık onların arasına davet edilmiyor. Artık onların gözünde kraliyet ailesinden değil". Aile artık Harry’yi bir üyesi olarak değil herhangi bir “ünlü” olarak görüyor.

ÇOK KALP KIRDI, ARTIK DÖNÜŞÜ YOK...

Harry, ailenin en üst düzey üyelerini incitti. Babası Charles’ı, ağabeyi William’ı, baldızı Kate’i ve üvey annesi Camilla’yı... Kalp kırmak konusunda çok acımasız davrandı ve onlar da artık Harry’yi aralarında istemiyor. Harry’nin bunu bildiği için aklında bir plan daha olduğundan da söz ediliyor.

Harry aileye tekrar kabul edilmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunun farkında... İngiltere'de en azından kendi mülkü olmasını eğer bu da olmayacaksa New York'a taşınmayı istiyor

Haberin Devamı

Prens Harry’nin aklında ne olursa olsun taşınmak var. Ve bunu İngiltere’ye dönerek yapamasa da en azından New York’a gitmek istiyor. Meghan Markle’ın ise bu yüzden büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı söyleniyor.

HARRY'NİN GÖZÜ NEW YORK'TA

Prens en azından New York’un Londra’ya benzeyen “büyük şehir” hayatına yaklaşmak istediği; üstelik New York’ta yaşarsa İngiltere’ye yapacağı seyahatlerin kendince kolaylaşacağına inandığı iddia ediliyor. Yakın çevrelerine göre Sussex Dükü New York’ta kendini daha çok “evinde” hissediyor.

İngiltere’ye bir daha ayak basmamak konusunda oldukça kararlı görünen Meghan Markle ise “milyon yıl geçse” bu fikri kabul etmeyeceğini kocasına çoktan söylemiş. Düşes zaten bir süredir Hollywood’a, oyunculuğa ya da en azından sahip olduğu ünün ona sağlayacağı şöhretli bir hayata başlamak için uğraşıyor.

Meghan Markle kendine Hollywood'da yeni bir kariyer inşa etmek istiyor bu yüzden de hiçbir yere kıpırdamamaya kararlı

Haberin Devamı

TÜM PLANLARINI HOLLYWOOD İÇİN YAPTI

Bu yüzden de Meghan’ın değil İngiltere’ye dönmek California’dan bile ayrılmak istemediği konuşuluyor. Çünkükendi için kurmayı düşündüğü yeni kariyerle ilgili tüm fırsatlar karşısına Los Angeles’ta çıkacak. Çiftin bir süredir bu konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları evliliklerinde çoktan onarılmaz bir “gedik” açmış olabilir…