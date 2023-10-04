Aşkları her şeyi yener sanmışlardı... Peri masalında kötü sona doğru: Harry 'yuvasına' geri dönmek istiyor!

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Bu peri masalının kahramanları elbette Prens Harry ve bir Hollywood yıldızıyken her şeyi geride bırakıp onunla evlenen Meghan Markle. 2018’de tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği görkemli bir kraliyet düğünüyle evlenen çift 5 yılın sonunda başladıkları noktanın çok uzağındalar…

TÜM ENGELLERİ AŞARAK EVLENMİŞLERDİ

Harry’den yaşça büyük olan, daha önce evlenip boşanmış, bir ekran yüzü olarak ünlenmiş, üstelik de annesi siyah olan Meghan Markle muhtemelen İngiliz kraliyet ailesinin hayal edeceği en son gelin adayıydı. Ancak çiftin büyük aşkları artık katı kurallarını esnetmeye çalışan monarşinin engellerini aşmayı başardı.

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Yine de haklarında sürekli asılsız haberler basan, Meghan Markle’la ilgili karalama kampanyaları başlatan basın onları zorladı. Aile içinde de huzursuzluk baş gösterince Harry ve Meghan şoke edici bir kararla 2020’de ABD’ye taşınmaya karar verdiler. Ve giderlerken de kraliyet ailesiyle bütün bağlarını kopardılar.

HER ŞEYİ GERİDE BIRAKIP YENİ HAYATA YELKEN AÇTILAR

Aradan geçen üç yılda verdikleri röportajlar, haklarındaki belgesel ve Harry’nin yazdığı kitapla birlikte ortaya atılan iddialarla hem kendilerini hem de terk ettikleri aileyi sıkıntılı bir sürece sokmuş oldular. Harry amcası Andrew’nun iki kızı, Prenses Eugenie ve Beatrice dışında aileden kimseyle görüşmez oldu. Meghan ise artık İngiltere’ye ayak bile basmıyor.

Çiftin lüks hayatlarına devam etmek ve kendilerini bağımsız şekilde var etmek için Hollywood yapımcılığa soyunacağı, Meghan‘ın yeniden oyunculuğa döneceği hatta politikaya da göz kırptığı konuşuluyor. Ve tüm bunlar için de prens Harry’yi yanında sürüklediği, onun hayat ve kariyer seçimlerini yönlendirdiği söyleniyor.

YOLLAR SONUNDA AYRILACAK MI?

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Kraliyet uzmanları ve yorumcuları içinse bu gidişat çiftin evliliğinde alarm çanları çalmasına sebep oldu. Meghan'ın, yeniden markalaşma yolunda ilerlerken hayatlarının İngiltere’yle bağlantılı kısmını kesin olarak geride bırakmak istediği söyleniyor. Harry’yse karısıyla aynı fikirde değil. Görünüşe göre küskün prens her şeyi geride bırakıp Londra'ya dönmeyi arzuluyor. Meghan ise kocasının bu düşüncelerini "sinir bozucu" bulmaya başlamış.

Konu hakkında OK! dergisine konuşan İngiliz gazeteci Mark Boardman, Harry'nin son on yıldaki sosyal yaşamındaki "kayda değer değişim"e dikkat çekiyor: "Üniversite arkadaşlarından uzaklaşmış görünüyor ve Birleşik Krallık'ta daimi bir ikametgahı yok. Londra'ya yaptığı ziyaretler sırasında genellikle otellerde kalıyor ve halkın karşısına çıkmaktan kaçınıyor. Kuşkusuz Prens Harry eski dostluklarını özlüyor."

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HARRY ESKİ HAYATINA DÖNMEK İSTİYOR, MEGHAN'IN HAYALLERİ YIKILDI!

Usta gazeteci, Harry'nin eski dostlarını görmek için İngiltere'ye dönmesinin, eşinden ve dört yaşındaki Archie ve iki yaşındaki Lilibet adlı iki çocuğundan uzakta vakit geçirmek zorunda kalacağı için mümkün olmadığını da sözlerine ekliyor: "Meghan, Harry'nin eski hayatını geri istemesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda”.

Yorumculara göre Meghan Harry'yi çok seviyor ama onun içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak istiyor. “İstenmeyen gelin” kocasıyla birlikte üstlenmeleri gereken roller konusunda oldukça net ve hayata geçirdikleri projelerde birlikte daha uyumlu çalışmanın peşinde. İngiliz halkı ise çifte daha fazla olumsuz ilgi getirebilecek şeyler yerine Harry'deki dönüşümü görmeye istekli.

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ŞİMDİ DE SİYASETE GÖZ KIRPIYOR

Meghan'ın siyasette bir kariyere göz kırpması ise işleri iyice karıştırdı. Sussex Düşesi'nin, Dianne Feinstein'ın ölümünün ardından boşalan Senatörlük koltuğu için yarışa girebileceği belirtiliyor. ABD politikası uzmanlarına göre Sussex Düşesi'nin aday olma ihtimali imkansız değil. Her ne kadar bu uzak bir ihtimal olarak görülse de, Meghan'ın Feinstein'ın görev süresinin kalan 13 ayını tamamlayabileceğine dair spekülasyonlar var.

Hakla ilişkiler uzmanlarına göre Meghan’ın siyasete yönelmesi kendisi açısından o kadar da kötü bir fikir değil. Meghan’ın sahip olduğu ün ve platformunun büyüklüğünün siyasette kazanması için yeterli olabileceği düşünülüyor. Uzmanlar Meghan Markle’ın kendisine oy verebilecek muazzam bir destekçi platformuna sahip olduğunu söylüyor.

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İSTESE KARISINI SENATÖR YAPABİLİR AMA...

Prens Harry'nin ona vereceği destek de karısının koltuğu kazanmasında hayati bir rol oynayabilir. Çift, İngiltere’de yaşadıkları sıkıntılardan kaynaklı mağduriyetlerini kendilerine çizecekleri bu yeni yolda işe yarar bir mekanizma haline getirebilme şansına sahip. Oysa bu, zaten ailesiyle arasının düzelmesi artık neredeyse bir hayal haline gelen Harry için artık hiç geri dönemeyeceği bir yola girmek anlamına gelecek.

Cenazeler, kritik törenler ve kendine yaratabileceği her diğer fırsatta İngiltere’ye giden Harry aslında orada kalabilmenin yollarını arıyor gibi görünüyor. Ülkesine her gidiş gelişinde babasıyla yaşadığı küslüğü bitirmek ve sarayda kendine yeniden yer açmak için uğraştığı söylenen Harry’nin dışarıya başka türlü bir portre çizmesine rağmen aslında içten içe Amerika’ya gitmekten ve hayatıyla ilgili kararları Meghan’ın eline bırakmaktan aslında pişman olduğu söyleniyor…