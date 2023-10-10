Kraliçe onun için tüm kuralları esnetmeye hazırdı... Elizabeth'ten Meghan'a şaşırtan teklif

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Kraliyet ailesini terk edip Amerika’ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle kendilerine yeni kariyerler ve kazanç kapıları bulma peşinde. Bunun yolunu ise Markle yeniden Hollywood’a dönmek ve oyunculuk kariyerine bıraktığı yerden başlamak olarak görüyor.

PRENSLE YAPTIĞI EVLİLİK KARİYENİN SONU OLMUŞTU

Sussex Düşesi'nin profili, 2011 yılında sevilen hukuk dizisi Suits'te başrollerden birini canlandırmasıyla önemli ölçüde yükselmişti. Prens Harry’yle yaptığı evlilikse Markle için bu kariyerin sonu oldu.

Harry ve Meghan 2018'de evlendiklerinden beri ailenin özellikle de Kraliçe Elizabeth'in bu evliliğe ve Meghan Markle'a karşı olduğu söyleniyordu

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Oysa Prenses Diana'nın uşağı olarak çalışan Paul Burrell’in iddiasına göre Düşesin bunu yapmasına gerek kalmayabilirdi… Paul Burrell, Kraliçe Elizabeth’in torununun müstakbel eşine Harry ile evlendikten sonra oyunculuğa devam etmesini teklif ettiğini ancak Meghan'ın bunu reddettiğini iddia etti.

ELIZABETH MEGHAN İÇİN KURALLARI "ESNETMEYE" HAZIRDI"

Kraliçenin Meghan’ın yerleşik bir kariyer kadını olarak profilinden etkilendiği ve onun yeni ailesinde ve yeni hayatında hoş karşılandığını hissetmesini sağlamak için kurallarını esnettiği aktarıldı.

Meghan Markle hem daha önce evlenip boşanmış bir kadın olduğu hem de tanınmış bir oyuncu olduğu için kraliyet ailesine uygun bulunmayan bir gelin olarak görüldü

Burrell Daily Mirror US'e verdiği röportajda "Kraliçe Meghan'a karşı çok zarif ve çok nazikti. Hatta Meghan'a 'İstersen oyunculuğa devam edebilirsin, kariyerine devam et' dedi." açıklamasını yaptı.

Oyunculuktan uzaklaşma kararını doğrulayan Meghan Markle ise "hiçbir şeyden vazgeçmediğini, sadece bunu bir değişiklik olarak gördüğünü" ısrarla vurguladı.

Ancak anlaşılan Kraliçe Elizabeth hem bu evliliğin yürümesi ve torunu Harry'nin mutlu olması hem de Meghan'ın hayalleri yarım kalmasın diye ona alışılmadık bir teklifte bulunmuş...

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"ARTIK KOCAMLA BİR EKİP GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

Markle, Harry’yle nişanlandıktan sonra BBC’ye verdiği röportajında "Bu hayatımda yeni bir bölüm. Ayrıca yedi yıldır dizide çalıştığımı da unutmayın, bu yüzden bir dizide bu tür bir uzun ömürlülüğe sahip olabildiğimiz için çok şanslıyız.” demişti.

Meghan, Harry’yle nişanlandıktan sonra “Artık onunla bir ekip olarak çalışma zamanı” demişti. Ve düşes böylece oyunculuk kariyerini bıraktı ve sosyal medya profillerini de kapattı.

Prenses Diana'nın uşağı olarak çalışan Paul Burrell, Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle'a, Harry'yle nişanlandıktan sonra oyunculuğa geri dönebileceği konusunda bir teklifte bulunduğunu iddia etti

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Öte yandan Sussex Düşesi, 2020'de çalışan bir kraliyet mensubu olarak görevinden ayrıldığından ve Amerika’ya gittiğinden beri ekran kariyerini bir şekilde geri kazandı.

Harry ile birlikte kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyurduktan aylar sonra Düşes, Elephant adında bir belgesel için anlatıcı olarak çalıştı ve yüzünü değilse de sesini kullandı. Geçen yıl da, Harry ile iki yıl önce Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarına odaklanan altı bölümlük belgesel dizinin bir parçası oldu.

Harry ve Meghan 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerini ve unvanlarını geride bırakıp ABD'ye yerleşmişti... Meghan'ın son zamanlarda Hollywood'a geri dönmeyi tasarladığı konuşuluyor

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ŞİMDİ GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Son aylarda Sussex Düşesi'nin sosyal medyaya geri dönüşünün yanı sıra oyunculuğa da geri döneceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Kraliyet kaynaklarına göre Meghan'ın etrafında yeni bir ekip var ve hangi ortamların en fazla etkiye sahip olacağı konusunda onunla birlikte strateji geliştiriyorlar.

Gelen son haberlere göre bu konuda henüz kesinleşmiş bir şey yok, ancak yapılan yorumlar “Herkes için en umut verici Meghan ve Harry'nin belgesel diziler aracılığıyla önemli konuları vurgulaması ve dikkat çekip bağış toplaması gibi görünüyor." şeklinde.

Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in oyunculuğa geri dönmesi teklifini nazikçe reddetmiş

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Meghan geçen yıl Hollywood’un en büyük menajerlik ajansı WME ile anlaşmış ve şirket yapımcılık profilini geliştirmek için Harry ve Meghan’la birlikte çalışacaklarını doğrulamıştı.