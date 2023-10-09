Kral babadan gözde oğluna uyarı geldi… ‘Kıskanç’ Charles’tan William ve Kate’e: Biraz geride durun!

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Tahta çıkmak için bir ömür boyu bekledikten sonra Kral Charles nihayet 2022'de hükümdar olarak taç giydi. İngiltere tahtında en uzun süre oturan hükümdar olan annesi Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından geçen yıl 9 Eylül’de tahta oturan Charles, Kral III. Charles olarak da 6 Mayıs’ta tacını takmıştı.





TAHTA ÇIKMAK İÇİN NEREDEYSE BİR ÖMÜR BEKLEDİ AMA…

Ancak görünen o ki Charles bir ömür boyunca beklediği bu yeni rolden hayal ettiği ilgiyi hâlâ göremiyor. Küçük oğlu Prens Harry’yle son 3 yıldır yaşanan süreç yüzünden zaten küs olan Charles için ipler “gözde” oğlu William’la da gerilmiş durumda. Şu anda 74 yaşında olan Charles, geç yaşında çıktığı tahtta ne kadar oturacak elbette belli değil.

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Charles yıllarca beklediği tahta oturdu ancak bu kez de tüm ilgili oğluna ve gelinine kaptırdı

Başta İngiliz halkı olmak üzere tüm dünya ise çoktan ülkenin ve kraliyetin geleceği olarak gördükleri William ve eşi Kate Middleton’a odaklanmış durumda. Elizabeth’in ölümü ve Charles’ın tahta oturmasıyla birlikte Galler Prens ve Prensesi unvanlarını alan çift şu anda kraliyet ailesinin en kritik pozisyonuna sahipler. Halk, basın ve hatta resmi merciler bile bu durumu çoktan kabullenmiş halde.





HERKESİN GÖZÜ WILLIAM VE KATE’İN ÜZERİNDE

Prens William zaten her zaman tahtın birinci sıradaki varisi ve ailenin büyük oğlu olarak gelecekteki krallık rolü için hazırlanmıştı. Görev ve sorumluluk duygusunu yüksek düzeyde taşıyan ve ailesinin konumunu iyi kavramış olan William yıllarca monarşinin en sevilen yüzü oldu. Kate Middleton da William’ın eşi olduğu günden beri “doğuştan” bir prenses olarak anılıyor ve çok seviliyor.

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Charles'ın ardından tahta çıkacak olan William'a şimdiden kral gözüyle bakılıyor: William ve Kate'in kral ve kraliçe olarak monarşiyi modernleştirmesi hatta ortadan kaldırması bile bekleniyor

Yıllarca annesinin gölgesinde kalarak yaşayan, bu yılar boyunca silik bulunan Kral Charles'ın, kendisi için aradığı söylenen tüm "ilgi odağına" sahip görünen Prens William ve Kate Middleton ile arasının bu yüzden bozulma noktasına geldiği iddia ediliyor. Prenses Diana’yla evliliği boyunca sevgisiz, ilgisiz ve soğu bir koca görüntüsü veren Charles zaten Camilla ile olan ilişkisi yüzünden hep tepki topluyordu.

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CHARLES YILLARCA KAZANAMADIĞI POPÜLERLİĞİ KRAL OLUNCA DA ELDE EDEMEDİ

Diana’nın ölümünden bile sorumlu tutulan Charles Camilla ile evlendikten sonra da sempatik bulunmamaya ve halktan ilgi görmemeye devam etmişti. Ancak 74 yaşında tahta oturabilen yorgun kral artık halkın gözündeki imajını düzeltip sevilen ve ilgiliyi üzerine toplayan bir kral olmak istiyordu ancak oğlu William ve gelini Kate o bunu başaramadan ilgili çoktan elinden alıverdiler.

William'ın görev bilinci ve ciddiyeti zaten herkesin gözü önünde, buna Kate'in çok güzel, zarif, şık bulunması ve tüm kraliyet görevlerini canı gönülden yerine getirmesi de onu halkın gözünde kıymetli kılıyor

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HALK GELECEĞİN KRAL VE KRALİÇESİNİ ŞİMDİDEN BAĞRINA BASTI

Geleceğin kralı ve kraliçesi olarak daha bugünden herkesin bağrına bastığı Galler Prens ve Prensesine kral babadan sert bir uyarı geldi. Buckingham Sarayı’ndan sızan haberlere göre Kral Charles, oğlu ve gelininin kamuoyunda gördüğü ilginin farkında ve onları "çok kıskanıyor". Kraliyet yazarı ve The Daily Beast köşe yazarı Clive Irving, hükümdarın genç kraliyet mensuplarının -özellikle de William'ın- kendi “ışığını” büyük ölçüde çaldığını düşündüğünü açıkladı.

Küçük oğlu Harry'yle küs olan Charles bu kez de büyük oğlu William'la kıskançlık yüzünden gerildi

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Bu garip duruma rağmen, Kral Charles geleceğin kral ve kraliçesiyle bir anlaşma yapmış gibi görünüyor. Irving Daily Express'e verdiği demeçte "Her birinin ne kadar ilgi odağı olacağına dair bir tür uzlaşma sağladılar, çünkü Charles diğer insanların ilgi odağını çalmasını her zaman çok kıskanır" dedi. Bu "anlaşma" William ve Kate'in "ilgi odağı olmanın SADECE belirli bir yüzdesini" almalarını öngörüyor.

İLGİYİ “YÜZDELERLE” PAYLAŞTILAR!

Bunun kraliyet ailesi arasında tam olarak nasıl paylaştırılacağı belli olmasa da Irving'in tahminine göre William ve Catherine belki yüzde 40 ve Kral Charles da yüzde 60'ını elinde tutuyor. Yani kraliyet ailesinin yeni çalışma düzeni ilgiyi daha çok Kral Charles’a yöneltecek şekilde ayarlanacak.

Charles özellikle Diana'yla evliyken ona yaşattığı mutsuzluk ve Camilla'yle olan ilişkisi yüzünden herkesin antipatisini toplamıştı

Öte yandan İngiltere’de yakın zamanda yapılan bir ankete göre William ve Kate'in kraliyet ailesi içinde en çok tercih edilenler olmaya devam ettiğini ve Birleşik Krallık vatandaşlarının yüzde 74'ünün Galler Prensi ve Prensesi'ni tercih ettiğini bildiriyor. Prens William popülerlikte başı çekerken, teyzesi Prenses Anne ikinci, Kate ise üçüncü sırada yer alıyor.





BU İLK KISKANÇLIK VAKASI DEĞİL

Charles'ın diğer kraliyet mensuplarının popülaritesini kıskandığı ilk kez iddia edilmedi. Kralın küs olduğu oğlu Prens Harry daha önce Meghan Markle kraliyet ailesine katıldığında, yeni Sussex Düşesi medyada büyük ilgi çektiği için babasını bununla başa çıkamamakla suçlamıştı. Harry 2023 tarihli Spare adlı anı kitabında, "Babam bizi korumanın artan maliyetinden korkmuş olabilir ama asıl hazmedemediği şey yeni birinin monarşiye hükmetmesi, ilgi odağı olması, parlak ve yeni birinin gelip onu gölgede bırakmasıydı," diye yazmıştı.