Kayınvalidesi asil olmayan gelinini aslında hiç istememişti… O ise kaleyi içten fethetti!

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70 yıl boyunca Galler Prensi olarak anılan Charles 6 Mayıs’ta düzenlenen törenle tacını taktı. Dünyanın soluksuz izlediği törende Charles’tan ve onun yanında kraliçe olarak taç giyen Camilla’dan daha çok ilgi çeken bir isim vardı: Charles2tan sonra Galler Prensi unvanını alan ve gelecekte İngiltere tahtına oturacak Prens William’ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton…





TAÇ GİYME TÖRENİNDE BİLE TÜM GÖZLER ONUN ÜZERİNDEYDİ

Galler Prensesi, 74 yaşındaki kayınpederinin taç giyme töreni için Westminster Abbey'de Alexander McQueen imzalı giysisiyle göründüğünde kimse gözlerini ondan alamadı. 41 yaşındaki prenses, 2011 yılında İngiliz tahtının varisi Prens William ile evlendiğinden bu yana uzun bir yol kat etti. İngiltere’nin mevcut kraliçesi Charles’ın eşi Camilla olmasına rağmen herkesin konuştuğu kişi gelecekte kraliçelik tacını takacak olan Kate’ti.

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Kraliyet uzmanı ve "The King" kitabının yazarı Christopher Andersen Fox News Digital'e verdiği demeçte "Kate Middleton her zaman Prenses Diana, Kraliçe Camilla ve hatta Kraliçe II. Elizabeth ile karşılaştırılıyor." diyor. Ve aslında Kate Middleton’ın, hepsi soylu olan bu üç kadının arasından nasıl sıyrıldığını anlatıyor. Üstelik ünlü (üvey) kayınvalidesi Camilla’nın ona olan nefretine ve bu evliliğe tüm karşı çıkışlarına rağmen!





İLK "HALKTAN GELEN" KRALİÇE OLACAK

Lady Diana, Spencer ailesinden geliyordu. Güçlü, zengin ve aristokrat bir ailenin kızıydı. Yani bir prensle evlenmesi gayet normal karşılandı. Camilla da aslında Charles’la yaşadığı evlilik dışı ilişki, Diana’nın mutsuzluk kaynağı ve evlenip boşanmış ve çocuklu bir kadın olduğu için hiç sevilmemişti. Ancak o da soylu köklere sahipti: Camilla bir baronun torunuydu ve başta istenmemiş olsa da kraliyet ailesinin içine girişi herkesin sandığından çok daha kolaydı.

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Kate Middleton içinse böyle bir durum söz konusu değil. Geleceğin kraliçesi kömür madencilerinin soyundan geliyor. Annesi toplu konutlarda büyümüş ve uçuş görevlisi olarak çalışmış. Kate sadece ilk halktan kraliçe olmakla kalmayacak, aynı zamanda üniversite mezunu ilk kraliçe de olacak. Catherine Elizabeth Middleton olarak doğan prenses, Wlliam’la İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nde tanışmıştı.

2004’ten beri romantik bir ilişki içinde olan çift evlenebilmek için 2011’e kadar beklediler. Hatta İngiliz basını bu halktan prenses adayı için “Bekleyen Kate” lakabını kullanıyordu. Kate Middleton güzeldi, iyi bir eğitimi vardı, zarafeti ve duruşuyla hiç yadırganmadı. Halk da onu sevip benimsedi. Ancak sarayda her zaman onu istemeyen biriyle birlikte yaşıyordu.

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KAYINVALİDE CAMILLA KATE'İ GELİN OLARAK HİÇ İSTEMEDİ

Bu kişi ise herkesin tahmin edebileceği gibi Elizabeth değildi aslında. Andersen, bu kişinin Camilla olduğunu söylüyor: "Camilla, Charles'a Kate'in William için doğru kişi olmadığını düşündüğünü, Kate'in seviye olarak William'ın altında olduğunu ve kesinlikle 'kraliçelik' için uygun olmadığını hissettiğini söyledi”. Ve aslında o günden beri de Camilla Kate’i kabullenmedi, kabul etmedi ve etrafında istemedi. Bunda da Camilla’nın Charles’la evlense ve saraya girse de, kendisi gibi soylu olmayan bu “basit kız” Kate’e her anlamda yenik düşmesinin payı vardı.

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Andersen “Bu Camilla'nın asla kazanmayı umamayacağı bir popülerlik yarışması ve o da bunu biliyor. Ve durum onun için son derece sinir bozucu" diyor. Sadece geleceğin taht varislerini yetiştiren bir anne ve eşi Prens William’ın yanında güzel gözükmekten sorumlu biri olmadığını tavrı ve duruşuyla kanıtlayan Kate ise kaynanasının onun “kuyusunu kazmak” için alttan alta yıllardır yaptıklarına pabuç bırakmıyor.

"CAMILLA'NIN ASLA KAZANAMAYACAĞI POPÜLERLİK YARIŞI"

Kraliçe Elizabeth, Kate'in hiçbir şeyin onu etkilemesine izin vermemesinden çok etkilendi. Kate sessiz, neredeyse krallara layık bir asalet duygusunu her zaman korudu. Ve Elizabeth’in her ne olursa olsun konuşmama ve yola devam etme (biraz bizdeki kan kusup kızılcık şerbeti içtim durumuna benzeyen) tavrını benimsedi. Böylece de sarayda onu istemeyen Camilla’ya karşı Kraliçe Elizabeth’in gönlünü kolayca kazandı.

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Andersen “Kate, monarşi için büyük bir değer olacağını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı." diyor ve Kraliçe Elizabeth için özellikle de ölümünden önce büyük bir müttefik ve hatta yakın dost haline geldiğinin altını çiziyor. Elizabeth, Kate'in, ne kadar meşgul olursa o kadar az kişisel drama çekeceğini anlamasına yardımcı oldu. Böylece de Kate Middleton bir yandan güzel, zarif, taht varisi annesi gibi rollerinin yanına üstlendiği sayısız kraliyet görevini de ekledi.

Ve hemen her gün bir bir yerlere koşturan, halkla kraliyet ailesi arasında köprü görevi gören, “sıradan” insanlara dokunan, dert dinleyen ve kalpleri kazanan bir figür haline gelerek bu yarışta elini iyice güçlendirdi. Ve Camilla’yla kapalı kapılar ardında, hiç söze dökülmeyen savaşından galip çıktı. Kraliçe Elizabeth ölene kadar William’ın eşi Kate onun dayanağı, destekçisi, sırdaşı ve dostu olmaya devam etti. Ve ikilinin arasında hiç kırgınlık yaşanmadı.





KRALİÇE ELIZABETH'İN GÖNLÜNÜ ÖYLE BİR KAZANDI Kİ!

"İki kadın en başından beri çok iyi anlaşıyorlardı. Ne zaman bir araya gelseler Elizabeth ve Kate birbirlerine sinsi bakışlar atardı ve kıkırdamaları gözden kaçmazdı. Aynı şeyi Elizabeth ve gelini Camilla için söylemek ise mümkün değildi.”

Şimdiki kraliçe Camilla hâlâ geleceğin kraliçesi Kate’e “omzunun üzerinden bakıyor”. Kate'in her zaman orada, kanatlanmaya hazır beklediğinin farkında. Kraliyet mikroskobunun altında geçen yıllar boyunca Middleton, kraliyet düsturu olan "asla şikâyet etme, asla açıklama" ilkesini benimseyerek eleştirilerden büyük ölçüde kaçındı.





SESSİZLİĞİNİ KORUMASI ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Bu tavır 2021 yılında Meghan Markle'ın 2021’de Oprah Winfrey ile yaptığı televizyon röportajında, Middleton'ın kraliyet düğünü öncesinde çiçekçi kız elbiseleri konusunda yaşanan bir anlaşmazlık sırasında kendisini ağlattığını iddia etmesi açıkça ortaya çıktı. Middleton ve ofisi bu iddialara sessizlikle karşılık verdi.

Son birkaç yıl kraliyet ailesi için kaotik geçti. York Dükü Prens Andrew, Amerikalı finansçı ve seks suçlusu Jeffrey Epstein ile olan tartışmalı dostluğunun ardından 2019 yılında kıdemli kraliyet mensupluğundan el çektirildi. Sussex Dükü ve Düşesi, Harry ve Meghan Markle, medyanın düşese ırkçı muamelesini ve saraydan destek görmediklerini gerekçe göstererek 2020'de kraliyetten ayrıldılar.





HERKES KRALİÇEYİ ÜZDÜ... KATE HARİÇ

Kate bu konularda hiçbir zaman konuşmadı ve perde arkasında neler olduğunu tartışmadı. Bu şekilde Kraliçe II. Elizabeth'i bu kadar özel kılan gizemi korumuş oldu. Ve böylece de onunla olan ilişkisini ölümünden önceki son birkaç yılda iyice güçlendirdi. Harry ve Meghan, kraliçenin son yıllarında onun için stres ve gerginlik yaratırken ağırbaşlı ve saygılı Kate Middleton Elizabeth için çok takdir edilen bir konuma yükseldi.

Kraliyet uzmanları tüm bunların yanında Kate’in hiçbir zaman kraliçeyi taklit etmeye çalışmamasının da önemine dikkat çekiyor. Kate bunun yerine kendi benzersiz kimliğini, tam bir dayanak rolünü oluşturdu. Bu da onun kraliyet ailesinin merkezi ve kritik bir kıdemli üyesi olarak görülmesi ve halk tarafından benimsenmesiyle sonuçlandı... Kameralar önünde yaptığı işlerin ötesinde, ona yakın birçok kişi resmi görevleri sırasında görüştüğü kişilere düzenli olarak mektup yazdığını ve telefon ettiğini söylüyor.





GELECEKTEKİ İKİ KRALIN HAYATININ MERKEZİNDE HEP O OLACAK

Kraliçe Elizabeth de hayatının sonlarına doğru Catherine'e inanılmaz derecede müteşekkirdi diye anlatılıyor. Ailesinin mirası ve monarşinin geleceği konusunda Kate'e güvenebileceğini bilen kraliçe onun kendi ölümünden sonra geleceği pozisyonu da çok iyi biliyordu elbette. Middleton'ın müstakbel kral William’ın eşi ve gelecekte onun yerine geçecek George’un annesi olarak tüm bakışları üzerinde toplamaya devam edecek.