Taç giyme töreni kutlamaları sürüyor... Onları hiç böyle görmediniz: Kraliyet ailesi konserde coştu! Gecenin yıldızı William ve Kate oldu

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Resmi törende tüm ciddiyetlerini takınan ve ne görüntüleriyle ne de davranışlarıyla falso veren kraliyet ailesi üyeleri, törenin ertesi günü devam eden kutlamalarda daha samimi, rahat ve halka yakın bir görüntü sergilediler. Windsor Şatosu’nun bahçesinde Charles’ın taç giymesi onuruna düzenlenen konser ve öncesinde Galler Prensi ve Prensesi William ve Kate’in halkla buluşup sohbet ettiği ve fotoğraf çektirdiği anlar, fotoğraflarının yayınlanmasıyla birlikte bugün tüm dünyada gazete manşetleri süsledi.

Kraliyet ailesi konserde tören ciddiyetini üzerinden attı

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Taç giyme töreninin ertesi günü devam eden kutlamalarda William ve Kate, Windsor Şatosu’nun önündeki “The Long Walk” adı verilen, iki yanı ağaçlarla çevrili yemyeşil yolda halkla buluştu ve büyük sevgi gördü. Bu uzun bir bulvara benzeyen ancak çim kaplı ağaçlı yok, Kral II. Charles tarafından 1682-85 yılları arasında özel olarak yaptırılmıştı ve o günlerden beri kraliyet ailesi üyelerinin İngiliz halkıyla buluştuğu noktalardan biri.

Burada halkla sohbet eden, kucaklaşan ve bol bol fotoğraf çektiren William ve Kate günün yıldızı oldular. Ayağında spor ayakkabılar ve spor bir pantolon ceket takımıyla William ve bebek mavisi ceketi, siyah spor pantolonu ve içine giydiği basic beyaz tişörtüyle Kate, gündelik şıklıklarını yine mükemmel şekilde yansıttılar. Özellikle Kate Middleton’ın hayranları güzel prensesle fotoğraf çektirirken ortaya çok sıcak görüntüler çıktı.

Konserden önce William ve Kate halka kucaklaştı, Kate'in kocasına hayran bakışları da gözlerden kaçmadı

Kutlamaların ikinci gününün en önemli anları ise Charles onuruna verilen özel konserde yaşandı. Yine Windsor Şatosu’nun bahçesinde gerçekleşen bu konserde alanı 20 binden fazla İngiliz doldururken, özel olarak hazırlanan tribünlerde kraliyet ailesinin yanı sıra siyasetçiler, sanatçılar ve İngiliz sosyetesinin seçkin üyeleri yer aldı.

Sıcakkanlı tavırları ve halka gösterdiği yakın ilgiyle Kate yine herkesin sevgilisi oldu

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Başta Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla olmak üzere ailenin tüm üyeleri oldukça neşeliydi ve konser boyunca hem oturdukları yerden sürekli sahneye çıkan sanatçılara alkış tuttular hem de zaman zaman kendilerini tutamayıp dans ettiler. Hepsi ellerinde tuttukları bayrakları sallayıp tezahüratlara katılan aile üyeleri 70 yıllık bekleyişin ardından tahta çıkan yeni kralları Charles için duydukları mutluluğu ortaya koydu.

Willliam ve George konserde en çok eğlenenler arasındaydı

Konserde sahne alması için teklif götürülen sanatçıların bazısı teklifi geri çevirmişti. Gecede sahne alan isimlerse Katy Perry, Take That, Lionel Richie, Nicole Scherzinger ve Paloma Faith gibi müzik dünyasının büyük yıldızları oldu. Halka sohbeti esnasında Fransız Paris Match gazetesine demeç veren Prens William, muhabire “Katy Perry’ye çok hayranım, onu sahnede görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Kate de kızı Carlotte'u can kulağıyla dinlemeyi bir an bile bırakmadı

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William yanındaki bir hayranının sahnede en çok kimi izlemek istiyorsunuz sorusuna da “Konserde birçok Lionel Richie hayranı olacak ama ben en çok Katy Perry’yi görmek istiyorum” diyerek gülümsedi. Bu sözleri hemen haber yapılan William için İngiliz gazeteleri “William, Katy Perry için ergenler gibi heyecanlandı” şeklinde başlıklar attı.

Kraliyet çocukları yine herkesin gözbebeği oldular: Taç giyme töreninde küçük kardeşi Louis'e göz kulak olduğu için ciddileşen Charlotte, konserde yeniden çocuk oldu

William ve Kate konsere girerlerken ve sahnede yaşanan görkemli performanslardan kimsenin görmediği anları özel bir video hazırlatarak da sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Konsere Prens George ve Prenses Charlotte’u getiren William ve Kate, bir önceki gün taç giyme töreninde çok yorulan ve kameralara sürekli esnerken yakalanan en küçük çocukları Prens Louis’i ise evde bıraktı.

Kral ve kraliçenin mutluluğu gözlerinden okunuyordu

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Tıpkı taç giyme töreninde olduğu gibi, konserde de en ön sırada anne ve babalarıyla oturan George ve Charlotte, herkesin ilgisini yanlarındaki yetişkinlerden çalmayı başardı. Kate, yanında oturan kızı Charlotte’la eğlenirken William ve George’un baba oğul şakalaşıp güldüğü anlar da dikkat çekti. Kral Charles’ın da kimi zaman oğlu ve torunu arasındaki bu eğlenceye eşlik ettiği görüldü.

Prens William bu özel gecede sahneye çıkıp babası için duygusal bir konuşma yaptı ama onu çok yakışlıklı ve seksi bulduğunu söyleyen hayranları sosyal medyayı "ne dediğine hiç dikkat edemedik" yorumlarıyla doldurdu

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William konserden önce sahne alarak babası Kral III. Charles’ı onurlandıran bir konuşma yaptı. William’ın “Baba, hepimiz seninle çok gurur duyuyoruz” diyerek başladığı duygusal konuşmasında onun veliaht prens olduğu süre boyunca ve tahtı devraldıktan sonra yaptığı çalışmalara övgüler düzdü. Geçen eylülde hayatını kaybeden babaannesi Kraliçe II. Elizabeth’i de unutmayan William “Onun yukarıdan bir yerden hepimize bakıp, göz kulak olduğunu biliyorum.” diyen geleceğin kralı “Bu anı görseydi bir anne olarak o da gurur duyardı” derken gözlerini babası Charles’a çevirdi.

William'ın gazetecilere Katy Perry'ye çok hayran olduğunu ve konserde en çok onu dinlemek istediğini söylemesi herkesi gülümsetti

William’ın yaptığı konuşma ne kadar duygusal olursa olsun şato bahçesini dolduran ve yayını televizyondan izleyen kadınlar içerikten ziyade William’ın yakışıklılığına takılıp kaldı. Konuşma süresince sürekli olarak sosyal medyadan paylaşım yapan hayranları “William çok yakışıklı görünüyor, ne derse desin onu dinlemek yerine gözlerine bakıp eriyoruz” benzeri yorumlar yapmaya devam ettiler.

Katy Perry kostümü ve performansıyla İngilizleri büyüledi, kraliyet ailesiniyse coşturdu

Konserde en sevilen şarkılarından bir seçki sunan 38 yaşındaki ABD’li şarkıcı Katy Perry ise şovun yıldızı oldu. Sadece birkaç ay önce hayatını kaybeden İngiliz modacı Vivienne Westwood’un modaevi tarafından hazırlanan altın rengi metalik, straplez bir elbise giyen ve aynı renk eldivenler takan Katy Perry güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Günün de gecenin de yıldızı zarafeti, güzelliği ve şıklığıyla Kate Middleton'dı

Etrafta ne kadar çok dünya yıldızı olursa olsun, sahneye kim çıkarsa çıksın gecenin yıldızı ise her zamanki gibi Galler Prensesi ve geleceğin İngiltere kraliçesi Kate Middleton oldu. Tutumluluğu bazen cimrilik ayarına çıktığı yazılıp çizilen ve özel günlerde kullandığı giysileri tekrar tekrar giyen Kate Middleton bu geleneği yine bozmadı. Ancak ikinci kez giymiş olsa da Kate’in kıyafet seçimi ve şıklığı yine de herkesin dilindeydi.

William ve Kate konserin perde arkasından özel bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı

Prenses, bu özel gece için Alexander McQueen imzalı, kırmızı bir pantolon ceket takımı giymeyi tercih etti. Kate Midlleton, aynı takımı ocak ayının sonunda William’la birlikte katıldığı bir etkinlikte de giymişti. O gün sadece kulaklarına büyük, gösterişli küpeler takıp boynunu boş bırakan Kate’in, dün akşamki konserde ise boynunda Van Cleef marka, Magic Alhambra adı verilen modelden, 6 çiçek motifli, altın ve inciden yapılma çok zarif bir kolye ve kulağında da takım küpeleri vardı. bu zevkli mücevher takımın fiyatı ise 13 bin 100 sterlin.

