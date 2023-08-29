Cinsel taciz skandalı yüzünden gözden düşen prens aileye geri döndü: William ve Kate ona kalkan oldu!

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38 yıl önce onunla yapılan bir röportajda sunucu prensin lakabı haline gelmiş “Randy Andy”den (Azgın Andy) bahsedince Prens Andrew sadece gülümsemekle yetinmişti. Televizyonları başında bu anları izleyen İngilizler de sevgili kraliçeleri Elizabeth’in bu en gözde çocuğu için söylenen söze aldırmamış hatta onlar da epey eğlenmişti.

BİR ZAMANLARIN YAKIŞIKLI ÇAPKIN PRENSİ AİLENİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK SKANDALA YOL AÇTI

Şubat 2011'de New York Post'ta yayımlanan bir fotoğraf Prens Andrew’nun hayatını altüst etti. Aralık 2010'da çekildiği belirtilen fotoğrafta Andrew ile Jeffrey Epstein, Central Park'ta yürüyüş yapıyordu. Üstelik fotoğrafın çekildiği tarihten sadece 5 ay önce, Epstein, reşit olmayan kişileri fuhşa sürükleme suçlamasıyla hapse atılmıştı.

Prens Andrew'nun ailenin başına açtığı dertleri Harry ve Meghan bile açmamamıştı

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Kraliyet ailesi Jeffrey Epstein’in seks skandalları kendilerine dokunmasın diye dua etti, bunun için epey de uğraştı. Ancak Epstein’in hapisanede intihar etmesiyle olay büyüdü, birçok ünlü isim onunla olan dostlukları yüzünden zan altında kaldı, isimleri lekelendi. Bunların en başında da İngiltere’nin gözde prensi Andrew da vardı.

Ortanca oğlu Andrew uzun yıllar boyunca kraliçenin en gözde çocuğu olarak anılmıştı

ADININ KARIŞTIĞI SEKS SKANDALI VE CİNSEL TACİZ DAVASI HÂLÂ KONUŞULUYOR

Andrew, 2019'da hapishanede intihar ederek ölen Epstein ile uzun süredir ilişkilendiriliyordu; ancak tabuttaki son çivi, kraliyetin BBC ile yaptığı felaket 2019 röportajı oldu. Röportaj sırasında Prens, kendisini tecavüzle suçlayan Jeffrey Epstein’in seks ticareti mağduru Virginia Giuffre ile tanıştığını reddetmiş ve kolunu ona doladığı bir fotoğrafın sahte olduğunu ima etmişti. Ancak fotoğraf gerçekti ve Virginia Giuffre prensten de intikam almak isteyerek onu dava etti.

Gözden düşen prens bu fotoğrafı reddetti ve gerçek olmadığı söyledi ancak söylediği tüm yalanlar ortaya çıktı

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O günlere kadar birçok skandalla sarsılan aile böylesini hiç görmemişti. Anne Elizabeth en sevdiği oğlunun mahkemede çekeceği acıları görmek istemedi. Zaten ailenin adının böyle bir davada geçmesine de kimse izin vermezdi. O günlerde henüz Galler Prensi olan Charles, 40 yaşındaki Giuffre'ye milyonlarca dolarlık bir tazminat ödeyerek kardeşi Andrew’nun mahkemeye çıkmaktan kurtulmasını sağladı.

ÖNCE UNVANINI SONRA DA DOLGUN MAAŞINI KAYBETMİŞTİ

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen sene ortanca oğlunun kraliyet ve askeri unvanlarını elinden almış ve onu hapse girmekten kurtarsa da cezalandırmıştı. Kraliyet ailesindeki aktif görevlerinden kovulan ve Elizabeth’in hayatının son aylarında yıllık 300.000 dolarlık maaşını da kaybeden 63 yaşındaki York Dükü ortalarda pek görünmemeyi tercih ediyordu. Bu durum yakın zamanda değişecek gibi görünüyor!

Elizabeth ölmeden önce oğlunun unvanlarını, yetkilerini ve dolgun maaşını elinden aldı: Yine de eşi Prens Philip'in anmasında onun koluna girerek anne kalbinin naparsa yapsın yumuşadığını ortaya koydu

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KALBİ KIRIK ÖLEN KRALİÇE ÇOK SEVDİĞİ OĞLUNU CEZALANDIRIP DÜNYADAN GÖÇTÜ

Elizabeth hem oğlunun adının lekelendiğini gördü hem neredeyse tüm ömrünü birlikte geçirdiği sevgili kocası Philip’i kaybetti hem de ailenin küçük torunu Prens Harry ve karısı Meghan Markle’la yaşadığı sıkıntılar yüzünden çok zor zamanlar geçirdi. Ve son zamanlarına şahit olanların anlattığına göre de bu dünyadan kalbi kırık ayrıldı. Annesi sağken bir şekilde hep onun korumasında olan Prens Andrew da o ölünce iyice yalnız kaldı

Andrew'nun artık resmi unvanları, görevleri ve bir kraliyet maaşı olamayacak ancak en azından ailesi onu yeniden aralarına aldı

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CHARLES VE ANDREW EN SON EV KAVGASI YAPMIŞTI

Andrew’a son darbe ağabeyi Kral Charles'dan gelmiş ve oturduğu, Windsor Sarayı’nın içindeki, 37 milyon dolarlık görkemli Royal Lodge’dan taşınması istenmişti. Gözden düşen prense Harry ve Meghan’ın kaldığı ancak ABD’ye gittiklerinden beri boş duran Frogmore konutunun anahtarları verildi. Ancak 63 yaşındaki prens 2003’ten beri yaşadığı görkemli evinden ayrılmayı reddetti. Bu ev kavgasının ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Wiiliam ve Kate de Charles ve Camilla'ya katılmak üzere İskoçya'ya geldi

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla bir süredir yaz aylarında dinlenmeye çekildikleri İskoçya’daki Balmoral’dalar. Kraliçe Elizabeth’in yaklaşan ölüm yıldönümü için de burada kalmaya devam edecekler. Kraliçe hayatını geçen yıl 8 Eylül’de İskoçya’daki yazlık şatosu Balmoral’da kaybetmişti. Kral ve kraliçeyi Galler Prensi ve taht varisi William ve eşi prenses Kate Middleton da takip etti. Ve onlar da hafta sonu Balmoral’a geldi.

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ONU HİÇ SEVMEYEN YEĞENİ ANDREW AMCASINI KURTARDI

Kral 3. Charles, gözden düşen küçük kardeşini de buradaki kilise ayinine çağırdığı ortaya çıktı. Üstelik Andrew buraya yeğeni William ve eşi Kate’in bulunduğu arabada gitti. Annesinin ölümünden beri gözlerden uzak yaşayan Andrew, hafta sonu William ve Kate Middleton ile birlikte Balmoral Kalesi'ne geldiğinde fotoğrafçıların karşısına çıktı. Andrew’nun yeğeni William’la arasının pek iyi olmadığı da bilinen bir gerçek.

Yanlarındaysa Andrew vardı... Onun William ve Kate'le olması, görüntüleneceğinin bilinmesine rağmen böyle bir tercih yapılması istenmeyen prensin artık aileye kabul edildiği mesajı olarak algılandı

Onun William ve Kate’le fotoğraflanması “Amcasını William kurtardı” şeklinde yorumlara sebep oldu ve şaşkınlıkla karşılandı. Charles’ın da bu en son ev kavgasından sonra bir daha yüzüne bakmaz denen kardeşini ailenin tam ortasına yerleştirmesi yumuşama sinyali olarak görüldü. York Dükü'ne yönelik bu açık destek gösterisi onun talihinde dramatik bir değişime işaret ediyor. Her ne kadar 74 yaşındaki Charles, Andrew'nun kraliyet ailesinin yakın çevresinden atılmasına öncülük etmiş olsa da görünüşe göre fikrini değiştirmiş.

AĞIR İŞİ WILLIAM VE KATE'E YAPTIRDILAR

Kraliyet tarihçisi Andrew Lownie, William'ın amcasının kraliyete dönüşünde rol oynamasının özellikle ilginç olduğunu çünkü ikilinin ilişkisinin hiçbir zaman iyi olmadığını belirtti. Daily Beast'e konuşan Lownie, "Aile son zamanlarda başlarını beladan kurtarmak için Galler Prensi ve Prensesi'ni kullanıyor ve bir kez daha burada ağır işi onlar yapıyor, kendi yaratmadıkları sorunları çözüyorlar" dedi.

William ve Kate gelecekte üstlenecekleri rolün farkında... Buckingham Sarayı da öyle: Onlara sorunlardan kurtulmanın ve skandalları başka yöne çevirmenin üstadı oldular demek yanlış olmaz

Ünlü biyografi yazarı sözlerine şöyle devam etti: "Bu açıkça çok önemli bir olaydı ve William'ın itirazlarını bir kenara bırakıp, filme çekileceğini bile bile onunla aynı arabada olmayı kabul etmesi olağanüstü bir gelişme. Aile şimdiye kadar Andrew ile arasına mesafe koymaya çalışıyordu ama Pazar günkü bale bir strateji değişikliğine gidildiğini gösteriyor."