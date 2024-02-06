Artık kendi memleketinde bir evi bile yok... Kral Charles kanser oldu, küskün oğlu Harry hemen İngiltere’ye dönmek için harekete geçti…

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Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada Charles’ın prostat büyümesi sebebiyle ameliyat edileceği, durumunun ciddi olmadığı söylendi.

Zaten kral da tüm kraliyet ailesi üyelerinin tedavilerinin yapıldığı The London Clinic’te toplam üç güç gün kalıp, başarılı bir operasyonun ardından taburcu edildi. Charles prostat operasyonundan sonra hastaneden böyle gülerek ve etraftakilere el sallayarak ayrılmıştı... Daha bu görüntülerin üzerinden bir hafta geçtikmişken kralın kanser olduğu ortaya çıktı

HASTANEDEN GÜLEREK AYRILMIŞTI... BİRKAÇ GÜN SONRA KANSER OLDUĞU HABERİ GELDİ!

Hastaneden Kraliçe Camilla ile gülerek, oldukça sağlıklı bir şekilde çıkan Kral Charles’tan bir hafta sonra gelen haber ise tüm dünyayı şoke etti.

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Kraliyet, Charles’a operasyon sonrası yapılan tetkiklerde kanser teşhisi konduğunu açıkladı.

Buckingham Sarayı’ndan yaplan açıklamada Kral Charles'ın kanserinin çok erken fark edildiği ve durumun kontrol altında olduğu söylense de dünya bu haberle büyük bir şok yaşadı

Annesi Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan, kral olmak için neredeyse tüm ömrünü bekleyerek geçiren Charles’a tacını giydikten 9 ay sonra kanser teşhisi konması büyük bir şok ve üzüntü dalgası yarattı.

HERKES ŞOKTA, HARRY ACİLEN İNGİLTERE'YE GELİYOR

Haberin duyulmasıyla birlikte aileyi terk ederek 2020’de eşi Meghan Markle’la birlikte ABD’ye yerleşen Prens Harry’nin hemen İngiltere’ye dönmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Sussex Dükü Harry’nin, ABD’ye gitmesi ve sonrasında yaşanan skandallarla birlikte arasının açık olduğu ailesinin yanına gideceği ancak Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet’i yanında götürmeyeceği öğrenildi.

Charles, kral olabilmek için neredeyse bütüm ömrünü bekleyerek geçirmişti... Taç giydikten 9 ay sonra kanser olduğu ortaya çıktı

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Bu oldukça ciddi duruma rağmen Harry’nin İngiltere ziyaretinde, babasının kanser haberini almış olmasına rağmen Meghan Markle’ı yanına almaması aile içindeki kavga ve küslüğün boyutunu ortaya koyuyor…

Kralın, durum Buckingham Sarayı tarafından açıklanmadan önce kanser teşhisini bildirmek üzere hem Sussex Dükü Harry hem de tahtın varisi Galler Prensi William ile şahsen temasa geçtiği bildiriliyor.

Harry'ye yakın bir kaynak, onun babasının yanında olmak için mümkün olan en kısa sürede İngiltere'ye gelmeye karar verdiğini söyledi. Charles'ın kanser olduğu haberi duyulur duyulmaz küs olduğu oğlu Harry'nin de hemen ABD'den İngilere'ye dönmek için harekete geçtiği söylendi... Charles'ın hastalığıyla ilgili durumu iki oğlu William ve Harry'yi bizzat arayarak anlattığı söyleniyor

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HARRY'NİN HAMLESİ DURUMUN CİDDİYETİNE Mİ İŞARET?

Uzmanlar Harry'nin İngiltere'ye gelmesinin Kral'ın durumunun “ciddiyetini gösterdiğini” iddia etti.

Prens Harry'nin gelip babasını göreceğini duyuran Sussex Dükü ve Düşesi'nin Ofisi şu açıklamayı yaptı: “Dük, babasıyla teşhisi hakkında konuştu. Önümüzdeki günlerde Majestelerini görmek üzere İngiltere'ye seyahat edecek”.

Harry'nin İngiltere'ye son seferlerde olduğu gibi yine yanına karısı Meghan Markle ve çocuklarını almadan gideceği öğrenildi

Ancak Spare adlı anı kitabının yayınlanmasından birkaç gün sonra, Ocak 2023'te eski evi olan Frogmore Cottage'ı boşaltması söylenen Prens Harry’nin nerede kalacağı belli değil.

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Prens İngiltere'ye en son eylül ayında İyi Çocuk Ödülleri için uçmuş ve burada bir otelde kalmıştı.

O günlerde Harry, büyükannesi merhum Kraliçe II. Elizabeth'in mezarını ziyaret edebilmek için Windsor Kalesi'nde kalıp kalamayacağını sorduğu ancak bu izin verilmediği de biliniyor. Harry tam 1 yıl önce yayınlanan anı kitabı Spare'de babası Charles da dahil tüm aile hakkında şoke edici iddialarda bulunduktan sonra kendisine tahsis edilen kraliyet konutu Frogmore Cottage'den atılmıştı... Harry'nin babasını ziyaret etmek için İngiltere'ye geldiğinde nerede kalacağı bile meçhul

KENDİ MEMLEKETİNDE BİR EVİ BİLE YOK... YİNE OTELDE Mİ KALACAK?

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Harry, 2020 yılında Kraliyet ailesinden ayrıldığında otomatik polis koruması hakkı elinden alındıktan sonra genellikle kendi özel güvenlik ekibiyle seyahat ediyor.

Eski BBC kraliyet muhabiri Jennie Bond, Kral III. Charles’ın kanser teşhisinin Prens Harry ile küs olduğu ailesi arasında bir uzlaşma umudu doğurduğunu söyledi.

Charles'ın sağlık durumuyla ilgili olarak iki oğluyla da iletişim halinde olduğu iddia edildi ancak küs olan iki kardeşin birbirleriyle görüşüp görüşmedi bilinmiyor

Harry'nin arasının en bozuk olduğu ve Charles’ın kanser teşhisinden önce hiçbir barışma umudu olmadığı söylenen ağabeyi William da babasıyla yakın temas halinde ancak her iki kardeş de henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

BARIŞMA UMUDU DOĞDU: İKİ KARDEŞTEN DE HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Tahtın varisi olan Prens William eşi Galler Prensesi Kate’in karın ameliyatından sonra iyileşme sürecinde ona eşlik ediyordu. William’ın, babasının kanser olduğunun duyulmasıyla birlikte bu hafta kamu görevlerine geri dönmesi bekleniyor.

75 yaşındaki hükümdar, tedaviye hemen başlamak üzere Sandringham'dan Londra'ya döndü. Charles tedavi görürken William’ın kendi görevleriyle birlikte babası adına da görevlerini üstlenmesi bekleniyor.

Bu arada Charles’ın tedavisi sırasında onun yerine William’la birlikte artık kraliyet ailesinin “çalışan” bir üyesi olmayan, ABD’ye giderken tüm görevlerinden ve unvanlarından vazgeçen Harry de istisnalar gözetilerek görev üstlenebilir.

ÜZÜCÜ HABER HARRY'NİN KOLLADIĞI FIRSAT OLABİLİR

Bir süredir aslında ailesiyle arasını düzeltmek ve İngiltere’ye bir şekilde geri dönmek isteyen Harry için bu aslında üzücü olsa da beklediği fırsat bile olabilir…

Prens Harry en son yaz aylarında bir çocuk hayır kurumu için düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere İngiltere'ye gelmişti. Ancak, Meghan ile buluştuğu Invictus Oyunları için Almanya'ya gitmeden önce bu ziyaret sırasında kraliyet ailesiyle görüşmedi.

İki kardeş küs olsa da, Harry kraliyet görevlerini bırakmış olsa da Charles'ın durumunun cididleşmesi aile içindeki tüm dengeleri değiştirebilir

Sussex Dükü geçtiğimiz mayıs ayında babasının taç giyme törenine katılmış ancak törenden birkaç saat sonra ABD’ye dönmek üzere Londra'dan ayrılmıştı.

2020'DEN BERİ BİTMEYEN KAVGA ATEŞİ EN SONUNDA SÖNEBİLİR

Harry'nin babasıyla temas halinde olduğuna inanılıyor ancak kaynaklar, Meghan Markle’la birlikte yarattıkları büyük skandallardan bu yana Sussex'lerin Kraliyet Ailesi'ne yönelik saldırılarından dolayı üzgün olduğu söylenen William ile kardeşi Harry arasında yakınlaşma olmadığını iddia etti.

Adı seks skandalına karıştığı için unvanları elinden alınan Prens Andrew'nun Charles'ın görevlerini üstlenmesi söz konusu değil... Bu konuda görevin en küçük kardeş Prens Edward'a ve taht varisi Prens William'a düşmesi bekleniyor

Harry'nin ziyareti, kendisi ve Meghan'ın 2020'de göç etmesinden bu yana kayalık olan ilişkilerde bir miktar çözülme olabileceğine dair umutları artıracak.