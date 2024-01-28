Kral Charles ameliyat oldu… Camilla onsuz kalamadı… Dayanamayıp 24 saatte 3 kez hastaneye gitti

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Buckingham Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada Charles’ın 26 Ocak’ta operasyonu için hastaneye yattığı duyurulmuştu.
Açıklamada "Kral bu sabah planlı tedavi için Londra'da hastaneye yatırıldı. Majesteleri ona iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyor ve teşhisinin halk sağlığı bilinci üzerinde olumlu bir etki yarattığını öğrenmekten mutluluk duyuyor" ifadeleri kullanıldı.
Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan ve 6 Mayıs 2023’te tacını takan Charles’ın prostat büyümesi sebebiyle ameliyat olduğu açıklandı. Charles’ın ameliyatı dün gerçekleşti.
Kasım ayında 75 yaşına giren Kral Charles’ı ameliyatı biter bitmez ilk ziyaret eden kişi Kraliçe Camilla oldu.
Ameliyatın yapıldığı London Clinic’ten çıkarken görüntülenen Camilla dışarıda haber almak için bekleyenlere kral eşinin durumunun iyi olduğunu, meraka gerek olmadığını duyurarak “Kral Charles iyi, teşekkür ederim” diyerek seslendi.
Ancak eşine bağlılığıyla tanınan Kraliçe Camilla, Kral Charles'ı ameliyatından sonra 24 saat içinde 3 kez daha hastanede ziyaret ederken görüldü.
76 yaşındaki Camilla, 75 yaşındaki Kral Charles'ın cuma sabahı prostat büyümesi nedeniyle hastaneye yatmasının ardından 24 saat içinde üç ayrı kez Londra Kliniği'nden çıkarken fotoğraflandı.
Hastaneden ayrıldığı üç seferin ikisinde kameralara gülümseyen Camilla'nın kralın hastalığına rağmen moralinin yerinde olduğu görüldü.
Kraliçe, Charles hastaneye yatarken onunla birlikte gelmiş, Charles ameliyat öncesi tetkiklerini yaptırırken de yanında olmuştu. Camilla ameliyatın ardından hastanede dinlenen eşini daha 24 saat geçmeden iki kez daha ziyaret etti.
Charles’ın geçirdiği operasyonun “düzeltici” bir prosedür olduğu ve prostat büyümesinin iyi huylu olduğu daha önceden açıklanmıştı.
Charles’ın geçirdiği normalde bir tehlike arz etmeyen ve nispeten hafif bu operasyonun normalde kamuoyuna duyurmadan yapılması bekleniyordu.
Kraliyet uzmanları Charles’ın önceden haber verilerek ve sürekli duyurular yapılarak ameliyat edilmesinin dikkatleri geçen hafta operasyon geçiren Kate Middleton’dan uzaklaştırmak için olduğunu iddia ediyor.
Galler Prensesi Kate Middleton da 16 Ocak'ta planlı olduğu ısrarla belirtilen bir operasyon geçirmişti. Ancak kraliyet, Kate’nin operasyonu konusunda Charles’a göre çok daha ketum davranıyor.
Genç, sportif ve çok sağlıklı yaşayan Galler Prensesi’nin aniden “batın bölgesinden” ameliyat edilmesi soru işaretlerine sebep olmuştu. Kate Middleton durumunun iyi olduğunun söylenmesine rağmen en az 14 gün hastanede kalacak.
Prenses hastaneden çıktıktan sonra da Paskalya bayramının sonuna kadar ortalarda olmayacak.
Bu da mart ayının bitimine kadar halkın sevgilisi prensesin uzunca bir iyileşme dönemine ihtiyacı olduğu, durumunun ve geçirdiği ameliyatın ciddi olduğunu düşündürüyor.
Ancak Kate’in sağlık sorunu ve ameliyatının hangi sebepten yapıldığı üzerinde büyük bir sis perdesi var.
Ortada da Kate Middleton’ın kanser olduğundan düşük yaptığına, William’dan psikolojik baskı ve şiddet görüp fiziksel ve ruhsal olarak tamamen çöktüğüne kadar sayısız iddia dolaşıyor…
Kral Charles'ın da çok düşkün olduğu bilinen gelini Kate Middleton'ı kendi ameliyatından önce hastanede ziyaret ettiği bildirildi.