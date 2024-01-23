Sağlık söz konusu olunca düşmanlık unutuldu… Hastanede yatan Kate'e elti Meghan’dan mesaj var!

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Kensington Sarayı, 42 yaşındaki Middleton'ın batın bölgesinden geçirdiği operasyonun "planlı" bir prosedür olduğunu açıkladı. Halkın sevgilisi olan ve İngiliz kraliyet ailesinin dünya çapında da en sevilen üyesi olan Kate Middleton’ın ameliyatının iyi geçtiği ve prensesi hastanede dinlendiği bildirildi.
Tam bu haberin şaşkınlığı yaşanırken bu kez de Kral III Charles’ın prostat ameliyatı olacağı duyuruldu. 75 yaşındaki Charles’ın prostat büyümesinin tedavisi için önümüzdeki hafta bir ameliyat geçirmesi bekleniyor.
HARRY VE MEGHAN’DAN KATE VE CHARLES’A ZEYTİN DALI
Kraliyet ailesinin iki üst düzey üyesinin bu beklenmedik ameliyat haberleriyle birlikte gözler Amerika’ya, aileyle büyük bir kavgaya girişen ve herkesle küs olan Prens Harry ve Meghan Markle’a çevrilmişti.
Saray kaynaklarından gelen habere göre aileyle küs olan ve özellikle de geçen yıl yayınlanan belgesel, Harry’nin anı kitabı ve birkaç ay önce aile hakkında yazılan bir başka kitapta ırkçılık iddiaları tekrar gündeme gelince iyice zor duruma düşen Harry ve Meghan Kral Charles ve Kate Middleton’a bir zeytin dalı uzattı.
DURUMU BASINDAN ÖĞRENDİLER, HEMEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YOLLADILAR
Harry ve Meghan’ın ameliyat olan Kate Middleton ve ameliyat geçirecek olan Kral Charles’a geçmiş olsun mesajı yolladıkları, endişelerini ve iyi dileklerini ilettikleri iddia edildi. Saray kaynakları Harry ve Meghan’ın Charles ve Kate Middleton’a bu iyi dilekleri iletmek için “farklı şekillerde temas kurdukları” açıklandı.
Ancak uzunca bir süredir aileyle hiçbir şekilde temas etmeyen “istenmeyen gelin ve küskün oğulun” bu mesajları sahiplerine nasıl ulaştırıldığı açıklanmadı. İngiliz basını Harry’nin babası Charles’ın sağlık durumu ve Kate Middleton’ın geçirdiği ameliyatın haberini herkes gibi medyadan öğrendiğini yazmıştı.
SARAY HERKESE HABER VERMİŞ…
Buckingham Sarayı'ndaki kaynaklar ise 2020'de görevinden istifa eden ve Meghan Markle ile birlikte Kaliforniya'ya taşınan Harry de dahil olmak üzere kraliyet ailesinin tüm üyelerinin bu ameliyatlar konusunda bilgilendirildiğini iddia ettiler.
Ancak bu mesajların Harry’ye kamuoyuna yapılan duyurudan sonra ulaştığı bildirildi… Saray tarafından yapılan açıklamada Kral Charles’ın prostatındaki büyümenin iyi huylu olduğu ve büyük bir sağlık riski taşımadığı söylenmişti.
ONU MART SONUNA KADAR KİMSE ORTALIKTA GÖREMEYECEK
Galler Prensesi Kate Middleton’ın ise karın bölgesinden geçirdiği ameliyat sonrası durumunun iyi olduğu, 14 gün içinde hastaneden çıkacağı söylenmişti. Ancak Kate Middleton hastaneden çıkınca hemen kraliyet görevlerine geri dönmeyecek.
Çünkü prensesin Paskalya sonuna kadar yani mart ayı bitene kadar görevlerine dönmeyeceği açılandı. Yani İngilizler sevgili prenseslerini bir süre daha özlemeye devam edecekler. Yapılan açıklamada “Galler Prensesi mümkün olan en kısa sürede görevlerine geri dönebilmeyi dört gözle bekliyor” denildi.
PRENSESİN GİZEMLİ HASTALIĞI NE?
Düzenli beslenmesi, sportif kişiliği, sürekli egzersiz yaparak form tutmasıyla tanına Kate Middleton’ın bu ani rahatsızlığı üzerindeki sır bulutu büyük bir merak uyandırdı. Kate Middleton’ın bu aniden ortaya çıkan operasyonu neden geçirdiği hala bilinmiyor.
Sadece “karın bölgesinden bir ameliyat” olarak açıklanan operasyonla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Kate Middleton’ın kanser olduğundan çok daha ciddi bir hastalığı olduğuna, bir düşük yapmış olabileceğine, dışarıdan çok sağlam görünse de konumunun onu ruhsal ve fiziksel olarak çökerttiğine kadar sayısız tez konuşulmaya devam ediyor.
ZEYTİN DALI MI YOKSA DURUM SÖYLENENDEN ÇOK DAHA MI CİDDİ?
Harry ve Meghan’ın aileyle aralarının bozuk olmasına ve özellikle de en büyük kavgaların bu iki isimle Kate Middleton ve William arasında yaşandığının herkes tarafından bilinmesine rağmen prensese geçmiş olsun mesajı yollaması da iki türlü yorumlandı.
Bir kısım kraliyet uzmanı aslında aileyle aralarını düzeltmek isteyen Harry ve Meghan’ın bu durumu fırsat bilip Kate’e ve Charles’a mesaj yollayarak onları yumuşatmak istediğini düşünüyor. Bir kısım kötümser uzman ise Kate Middleton’ın durumunun ciddi olduğunu ve Harry’yle Meghan’ın bu yüzden tüm kavga ve küslükleri unutarak ona iyi dilekler yolladığını söylüyor.