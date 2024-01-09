En sevdiği gelinini unutmadı… Prenseslik bile yetmedi… 'Sen daha çoğuna layıksın kızım!'

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Galler Prensesi ve geleceğin İngiltere Kraliçesi Kate Middleton bugün 42 yaşına bastı. Doğum gününü gözlerden uzakta eşi ve çocuklarıyla geçirecek olan Kate Middleton’a Kral Charles’tan tebrik mesajı da gecikmedi.

DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ KAYINPEDERDEN GELDİ

İngiliz kraliyetinin resmi sosyal medya hesabından kendisi ve eşi Camilla adına bir tebrik mesajı yollayan Kral Charles “Galler Prensesi'ne bugün çok mutlu bir doğum günü diliyorum!” dedi. Doğum günü paylaşımı kutlama emojileri ve bir de balonla süslendi.

Kate Middleton yıllar içinde William'ın gönlünü kaptırdığı halktan kızdan mağrur bir prensese dönüştü

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Kate Middleton’ın 42. doğum günü kutlaması için Kral Charles’ın taç giyme töreninden bir fotoğraf seçildi. Charles geçen yıl da gelininin doğum gününü kutlarken Kate'in 2022'de Galler Prensi ve Prensesi olarak adlandırıldıktan sonra Prens William'la birlikte Galler'e yaptığı ilk ziyaret sırasında çekilmiş bir fotoğrafını seçmişlerdi. Kralın neredeyse tüm özel etkinliklerde ve önemli toplantılarda gelinine attığı bakışları yakalamak mümkün

HER YIL İÇİN ÖZEL FOTOĞRAF SEÇİMLERİ YAPILIYOR

Fotoğrafta Kate, geleneksel Galler kostümü giyen 2 yaşındaki Charlotte Bunting'den bir buket alırken gülümsüyordu. Üç çocuk annesi prensesin çocuklarla arası çok iyi ve kraliyet görevleri arasında da özel olarak çocuklarla ilgili olan görevlere öncelik tanıdığı biliniyor.

Kate Middleton soylu olmayan bir ailenin kızı olarak üniversitede tanıştığı William’ın gönlünü çalmış, ikili uzun süre flört ettikten sonra 2011’de evlenmişti. başlarda tıpkı Meghan Markle’da olduğu gibi bu “halktan” kız da hem saray çevrelerinden hem de kraliyet taraftarları arasında soru işaretleri yarattı. William ve Kate'in düğünü için bastırılan özel hatıra pulları

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GERÇEK BİR GÖREV İNSANI VE EŞSİZ BİR STİL İKONU

Ancak ilerleyen yıllarda görev ciddiyeti ve özellikle de halka birlikteyken takındığı sempatik tavırlar onu öne çıkardı. İngilizlerin Prenses Diana’dan sonra en çok sevip benimsediği figür olan Kate yıllar içinde giyim tarzı ve şıklığıyla da adeta bir stil ikonuna dönüştü.

William ve Kate'in düğünü Charles ve Diana'nın düğününden sonra en çok merak edilen ve izlenen kraliyet düğünü olmuştu

Dışarıya verdiği vefakar ve çalışkan görüntüsünün yanında oldukça ciddi ve disiplinli şekilde çalışan Kate Middleton, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’in yetiştirilmeleri konusundaki becerisiyle de puan toplamaya devam ediyor.

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ŞİMDİDEN GÖNÜLLERİN KRALİÇESİ

Sık sık birbirlerine aşık bakışları kameralara yakalanan Prens William ve Prenses Kate Middleton’ın evliliği de sağlamlığıyla onlara ailenin güvendiği dayanak etiketi yapıştırılmasını sağlıyor. Sportif kişiliği, fit görüntüsü, gerek diplomatik gerekse aile içi ilişkilerdeki başarısıyla Kate Middleton’a çoktan kraliçe gibi davranılıyor.

Kate Middleton aileye katıldığından beri kayınpederi Charles ile çok iyi ilişkiler içerisinde

Kate Middleton’ın kayınpederi Charles için de yeri çok özel. Kendinden sonra tahta çıkacak oğlu William’la evli olan bu becerikli kadın yıllar içinde kayınpederi Charles’ın kalbini usta bir hırsız gibi çalmış durumda.

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GELİNİ KRALIN EN GÜVENDİĞİ İSİM HALİNE GELDİ

Kraliyete yakın kaynaklar Kral Charles’ın en güvendiği isimlerin başında Kate Middleton’ın geldiğini biliyor. Becerikli gelin, sadece eşi William’ı başarıyla yönlendiren bir eş olmakla kalmıyor. Kate aynı zamanda Charles ve William arasında meydana gelen ufak tefek tartışmaların da arabulucusu. Charles'ın hem saygısını hem de büyük sevgisini kazanan gelini Kate Middleton'ı terfi ettiğireceği söyleniyor

ONUNLA SIRDAŞLIK YAPIYOR

Charles’ın Kate Middleton’a çok yakın olduğu, onu sırdaşı yaptığı ve sırdaşı haline getirdiği de biliniyor. Hatta saraydan yükselen dedikodulara göre Charles, en sevdiği gelini için bir terfi de planlıyor. Eğer bu gerçekleşirse Kate Middleton ve Prens William’ın şu anki konumları daha da önemli hale gelecek. William ve Kate, Charles tahta çıkınca ondan devraldıkları Galler Prensi ve Prensesi unvanlarını kullanıyor. Bu zaten İngiltere monarşisinde taht varislerinin kullandığı en kritik unvan.

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CHARLES GELİNİ KATE'İ TERFİ ETTİRECEK

Kraliyet çevrelerinde Kral Charles'ın yakın gelecekte gelinini, Kral Arthur'un hikayelerinden ve Yuvarlak Masa Şövalyelerinin yiğitliğinden esinlenerek yaklaşık 700 yıl önce Edward III tarafından kurulan ve Britanya'nın en eski ve en kıdemli şövalyelik nişanı olan Garter Nişanı'nın Kraliyet Leydisi olarak atayarak yeni konumunu pekiştirebileceği konuşuluyor.

Kate Middleton sadece William için iyi bir eş ve kraliyet çocuıkları için ideal bir anne olmakla kalmayıp sağlam duruşuyla Chalres'ın da en güvendiği sırdaşlarından biri oldu

Kraliyete ya da ulusal yaşama hizmet için bizzat hükümdar tarafından seçilen bu atama, Kate Middleton’ın kıdemini pekiştirecek ve onu Kraliçe Camilla, Kraliyet Prensesi Prenses Anne, kocası Prens William, Prens Edward, Prens Andrew ve Kent ve Gloucester Düklerini içeren Kraliyet Şövalyelerini içeren en yüksek konuma yerleştirecek.





ALABİLECEĞİ EN BÜYÜK NİŞAN!

Bu gerçekleşirse Catherine Middleton normalde Kral, Şövalyeleri ve Leydilerinin büyük kadife cübbeleri ve devekuşu tüyü başlıklarıyla Windsor Kalesi'nden St George Şapeli'ne yürüdükleri yıllık Garter Günü alayını şapelin Galilee Sundurması'ndan izlemek yerine onların arasına katılacak…

Ayrıca Prenses'e – kocası William’ın yanı sıra - ilk kez kendi Kraliyet Beratlarını çıkarma yetkisi verilebileceği de konuşuluyor. İş yerlerinde, ürünlerinde, ambalajlarında, kırtasiye malzemelerinde, reklamlarında ve araçlarında sergilenebilen bir Kraliyet Armasına sahip olmak, hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük bir ticari övgü sağlamakta.

Charles Kate'e Garter Nişanı'nın Kraliyet Leydisi unvanını verirse bu, Galler Prensesinin kocası tahta çıktığında kraliçe olmadan önce alacağı en yüksek nişan olacak

Bu da William ve Kate için ileride kral ve kraliçe olunca sahip olacakları ayrıcalıkların sadece bir tık altında ve muazzam bir ayrıcalık verilecek olması demek…