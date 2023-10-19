Anne yüreği dayanamadı ama en sonunda pes etti: Geleceğin kralı için karar verildi!

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Böylece Galler Prensi ve Prensesi unvanları da William ve eşi Kate Middleton’a geçti. Zaten evlendiklerinden beri kraliyet ailesinin en sevilen yüzleri olan William ve Kate Elizabeth’in ölümünün ardından çok daha kritik bir pozisyona sahip oldular. Kraliçe Elizabeth'in geçen yıl hayatını kaybetmesi ve Charles'ın onun yerine tahta geçmesiyle birlikte William ve Kate geleceğin kral ve kraliçesi olarak çok daha önemli bir konuma geldiler

GELECEĞİN KRAL VE KRALİÇESİ

Galler Prensi William, 74 yaşında tacını takan babası Charles’ın ardından İngiltere’nin kralı olacak; Kate Middleton da geleceğin kraliçesi olarak onun yanında yerini alacak. William ve Kate şimdiden yeni unvanlarıyla üstlendikleri kraliyet görevlerinde herkesin gözünde ve gönlünde kraliyetin geleceği olarak görülüyor.

William ve Kate'in en büyük çocuğu Prens George da taht sırasında babasının ardında yer alıyor ve ondan sonra krallık tacın takacak isim olacak

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Çiftin üç çocuğundan en büyüğü, William ve Kate’in ilk oğulları Prens George da babasının ardından krallık tahtına oturacak. Kardeşleri Charlotte ve Louis de taht varisleri sırasında onu takip ediyor. 22 Temmuz’da 10. yaş gününü kutlayan kraliyetin geleceği Prens George için anne ve babasının kritik kararlar alma zamanı da geliyor.

KÜÇÜK PRENSİ ŞİMDİDEN TAHTA HAZIRLIYORLAR

Üç kardeş, George, Charlotte ve Louis geçen yıl aynı okulda eğitim aldılar. Fakat ani bir ölüm ya da taht hakkından feragat gibi beklenmedik bir durum yaşanmaması halinde İngiltere tahtına çıkacak Prens George için anne ve babası artık bir yol ayrımında. Prens William ve Kate Middleton bir süre önce George’u da yanlarına alarak kraliyet ailesi üyelerinin devam ettiği ünlü okul Eton’ı gezmişlerdi.

Geçen temmuzda 10 yaşını dolduran George babası William'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor... Kate ve William bir süredir en büyük oğullarının eğitimi için bir tartışma halindeydi

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İngiltere’nin en eski ve köklü yatılı okullarından biri olan Eton’a birçok kraliyet ailesi üyesi gibi Prens William ve Prens Harry de devam etmişti. Prens George’un da her ne kadar annesi Kate Middleton itiraz etse de bu okula gideceği açıklandı.

KATE'İN GÖNLÜ RAZI DEĞİL AMA...

Kraliyet içinden kaynakların iddiasına göre Galler Prensesi Kate, Prens William'ın en büyük oğulları Prens George'un birkaç yıl içinde yatılı okula gitmesi yönündeki planlarını kabul etti. Galler Prensesi'nin oğlunun yatılı okula gitme ihtimalinden hiç hoşlanmadığı bilinse de görünüşe göre bunun onun kaderinin bir parçası olduğunu kabul etmiş durumda.

Kate Middleton'ın oğlunu yatılı okula göndermek istemediği ancak kraliyet ailesinde "gelenek" haline gelmiş bu duruma en sonunda razı geldiği iddia edildi

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Prens William ve Kate Middleton’ın tahta çıkmalarıyla birlikte İngiliz monarşisini ve kraliyet ailesini modernleştireceği ve birçok kuralı ya bozacağı ya da ortadan kaldıracağı şimdiden konuşuluyor. Kate Middleton’ın da kocası William’ın bu nedenle oğulları George’u yatılı okula göndermeyeceğine inandığı iddia edildi.

ÇOCUKLARI "NORMAL" ŞEKİLDE BÜYÜSÜN İSTİYORDU

Kate Middleton’ın hem George hem de diğer çocuklarının yaşıtları gibi daha “normal” okullara gidip eğitim almalarından yana olduğu biliniyor. Üstelik prenses kral olacak George’un iki küçük kardeşinden ayrılmasını da istemiyor. Galler Prensesi çocuklarını aynı okula yazdırmıştı

George ve kardeşleri Charlottle'la Louis şimdiden anne ve babalarıyla kraliyet görevlerine katılıyor ve ileride üstlenecekleri rollere hazırlanıyor

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William ve Kate, 2022 yılında Kensington Sarayı’ndan taşınarak ana ikametgahlarını Windsor'a taşıdılar ve içindeki Adelaide Cottage'ı devraldılar. Üç çocuklarını da yerel Lambrook Okulu'na yazdırdılar.

KRALİYET MODERNLEŞECEKSE NEDEN O OKUL?

Kate Middleton, George’un tıpkı babası William ve amcası Harry gibi Eton kolejine gitmesine karşı çıkıyordu. Galler Prensesi, oğlunu bu “havalı” ve üst sınıf öğrencilerin yer aldığı okulda okutmanın kraliyeti modernleştirme çabalarına ters düşeceğine inanıyordu.

Kate Middleton isteksiz olsa da küçük Prens George'un babasına özendiği ve yatılı okula gitmeye gönüllü olduğu söyleniyor

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Prens William ise oğlunun ve hatta diğer iki çocuğunun da Eton’a gitmesi konusunda ısrarcı davrandı. Kate Middleton’ın da bu “gelenek” haline gelmiş okula yıllarca karşı çıktı ancak en sonunda William’ın bu isteğine karşı koyamayarak Eton kolejine onay verdi.

YILLARDIR SÜREN TARTIŞMAYI EN SONUNDA WILLIAM KAZANDI

Kraliyet kaynakları “Kate Middleton oğlu George’u çok özleyecek ama bu konuda yıllardır yaptıkları tartışmaları en sonunda William kazandı” diye yorum yaptılar. Eton okulunun dönemlik ücreti 15 bin pounddan fazla. Prens George’un yatılı okula 13 yaşından itibaren başlayacağı düşünülüyor.

William ve Harry de bir kraliyet ailesi geleneği olduğu için Eton adındaki bu ünlü ve pahalı yatılı okulda eğitim görmüşlerdi

Prens William da 1995’te aynı okula kaydolmuş, onu küçük kardeşi Prens Harry izlemişti. Eton’da yatılı okuyan William ve Harry, anneleri Prenses Diana ve Charles’ın 1996’daki boşanma sürecinde ve annelerinin trajik ölümü sırasında yatılı okulda olmanın sıkıntılarını çektikleri ve zorlu bir süreçten geçtikleri biliniyor. Prens George Eton'a 13 yaşında başlayacak ancak şimdiden okulun giriş sınavlarına girmesi gerekiyor

SINAV İÇİN GEZİSİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan sahip olduğu unvana ve okulun yüksek ücretine rağmen Prens George yine de okula kayıt yaptırabilmek için sınava girmek zorunda. Kate Middleton’ın kasımda yapacağı Singapur ziyaretini George’un gireceği 150 dakikalık sözlü ve zihinsel muhakeme giriş sınavı için iptal ettiği düşünülüyor.