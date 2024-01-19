Bitmeyen kardeş kavgasının sebebi belli oldu: Karım için bunu söyleyeni kim olsa affetmem!

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Bu kavga tarifi bir film sahnesi ya da bir gazete haberinden alınmış değil. Tarif edilen bu şiddete varan tartışma dünyanın belki de en ünlü iki kardeşi arasında yaşandı. En azından kardeşlerden biri yazdığı kitapta bunu iddia etti.

Yaptığı evlilik aile içinde onay görmeyen, İngiliz halkının da sürekli eleştirdiği ve her gün özel hayatları gazete manşetlerine taşınan Prens Harry ve adı “istenemeyen geline” çıkan eşi Meghan Markle 2020’nin hemen başında oğullarını da alıp Amerika’ya taşınmıştı. Küslükleri dünyanın dilinde olan iki prens kardeş William ve Harry en son Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde bir araya gelmişti... İki kardeş daha sonra hiç yan yana durmadı

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HARRY VE MEGHAN GİTTİ, GERİDE BİTEMEYEN KAVGALAR VE TARTIŞMALAR KALDI

Bu aileden kopuş o günlerden beri konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Ve İngiliz kraliyet ailesinin başını da ziyadesiyle ağrıtıyor. ABD’ye gittikten sonra hemen aileyle ilgili çok çarpıcı sırları verdikleri röportajlarla ortaya döken Harry ve Meghan bir de hayatlarını anlata bir belgesel yapıp, bunu dünyanın en çok izlenen dijital platformuna satmışlardı.

Elizabeth'in son nefesini verene kadar aile içinde yaşanan bu kavgalardan dolayı çok üzgün olduğu ve bu dünyadan kalbi kırık şekilde göç ettiği söylenmişti... Elizabeth çok arzu etse de yukarıdaki fotoğrafta görülen mutlu tabloyu Harry ve Meghan evlendikten sonra ölene kadar pek göremedi...

Kraliyet ailesi üyelerinin ırkçı olduğu ve Meghan Markle’ı siyah kökleri olduğu için dışladıkları iddialarının gündeme geldiği belgesel Harry ve Meghan’ın aileden kopuşlarını hızlandırdı. Son darbe ise Harry’nin yazdığı anı kitabı Spare (Yedek) ile geldi.

WILLIAM – HARRY KÜSLÜĞÜNE MEĞER BU OLAY SEBEP OLMUŞ

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Haberin başındaki kavga sahnesi de işte bu kitapta yer alan ve herkesi hayrete düşüren iddialardan biriydi. Ailenin küçük prensi ağabeyi William’dan dayak yediğini anlatmış, olayın detaylarını da böyle dile getirmişti. Bu kavganın sebebi de William ve Harry’nin yıllar içinde eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki gerilim yüzünden yüzleşmesiydi kitapta yazanlara göre…

William ve Harry'nin kavgası bir yana, Kral Charles'ın da kitabında üvey annesi Camilla'dan kötü kalpli bir "canavar" olarak bahseden küçük oğlunu affedemediği söyleniyor

Şimdi kraliyet uzmanı Robert Hardman tarafından yazılan ve son günlerde gündeme getirdiği iddialarla çok konuşulan "The Making of a King: Kral Charles III” kitabına göre de bir zamanların ayrılmaz ikilisi prens kardeşler William ve Harry’nin birbirlerinden geri dönülemez şekilde kopmasının sebebi eşleri ve evlilikleri… Bir zamanların ayrılmaz üçlüsü olan ve tüm kraliyet etkinliklerinde mutlu mesut bir arada olan William, Harry ve Kate, Meghan Markle'ın devreye girmesiyle birbirinden koptu

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TEK SÖZÜYLE KARDEŞİNİ SİLDİ: KARIM İÇİN BUNU SÖYLEYEN KARDEŞİM BİLE OLSA…

Hardman’a göre aslında aralarında ne geçerse geçsin birbirilerine olan bağlılıkları sayesinde barışıp tekrar bir araya gelebilecek kardeşler Harry’nin William ve Kate’in evliliği konusunda ettiği bir söz yüzünden kopup gittiler. Ve William bunları duyduktan sonra Harry’yi affetmeye hiç mi hiç niyetli değil.

Harry, ses getiren Harry & Meghan belgeselinde evlilikten bahsederken "Ailemizdeki pek çok kişi için, özellikle de erkekler için, belki de kaderinizde birlikte olmak olan biriyle evlenmek yerine, kalıba uyan biriyle evlenme isteği ya da eğilimi var" demişti. Bu sözlerin hedefinde ise elbette ağabeyi Prens William’ın Kate Middleton’la yaptığı evlilik vardı.

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ASLINDA AĞABEYİNİ FENA ŞEKİLDE AŞAĞILAMIŞ OLDU

Harry'nin William'ın Kate Middleton ile evlenme tercihini iğneli sözleriyle eleştirmesi William’ın gözünde kardeşlik bağlarını tamamen koparan şey olmuş. Hardman "Harry biriyle aşk için evlenmekten bahsediyor, evlenmeniz gereken kişi olduğu için değil" diyor kitabında. Ve ekliyor "Bence bu çok daha yaralayıcı. Yani bu, kardeşinizi ve onun eş seçimini herkesin içinde aşağılamak anlamına geliyor". Harry, ağabeyi William'ın evliliğini iğneli sözlerle eleştirirken anneleri Diana'yı örnek gösterdi... Kendisinin de Diana gibi kalbiyle hareket ederek Meghan Markle'la evlenmeyi seçtiğini söyledi

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ANNESİ DIANA’YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Harry, William’a yönelik üstü kapalı eleştirisinde "Aklınızla ya da kalbinizle karar vermek arasındaki fark. Ve annem Diana elinde olmayanlar dışında kararlarının hepsini kalbiyle verirdi. Ve ben annemin oğluyum" demiş ve ağabeyinin Kate Middleton’la sadece kraliyete “uygun ve ideal” görüntüde biri olduğu için evlendiğini ima etmişti. Harry kendisinin herkesi hatta dünyayı karşısına alıp aşkı için Meghan Markle'la evlendiğini söylerken üst kapalı olarak ağabeyi William'ı aşk evliliği yapmamakla ve kraliyete "uygun" bulunan Kate Mİddleton'la görüntü uğruna evlenmekle eleştirdi

“BEN AŞK İÇİN EVLENDİM”

Harry, ağabeyinin evliliğini böyle yererken kendisinin Meghan Markle’la olan evliliğini de elbette bir aşk evliliği ve “her şeye” rağmen verilmiş cesur bir karar gibi görüyor. Prens Harry, ailesinin gözden kendisini gözden çıkarabileceğini ve bugün yaşanan şeyleri tahmin ettiği halde büyük aşkı için her şeyi göze aldığını söylüyor ve bunun tam tersi “sağlam” bir seçim yapan ağabeyini kendince hakir görüyor.

Ünlü bir oyuncu olan, daha önce evlenip boşanmış ve Harry'den yaşça büyük olan Meghan Markle başından beri monarşiye uygun bulunmadı... Üstelik Markel'ın annesinin siyah olması kraliyette ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi

Harry 2023 yılında satış rekorları kıran "Spare" adlı anı kitabında çocukluğunu ve William'la olan ilişkisini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı. Harry, babası Charles’ın kendisini ikinci çocuk olduğu için önemsemediğini ve tüm ilginin taht varisi olacak ağabeyi William’a verdiğini iddia etmişti. William'ın kardeşi Harry'ye duyduğu en büyük kırgınlığın Kate Middleton'la evliliğine yönelik sözlerden kaynaklandığı söyleniyor

İKİ ELTİ ANLAŞAMADI, KAVGA EN SONUNDA KARDEŞLERİ DE AYIRDI

Harry’nin bekar olduğu dönemde araları iyi görünen ve her durum karşısında birlik olarak hareket eden iki kardeşin arası Meghan Markle’ın aileye katılmasıyla bozulmaya başladı. William da Kate de Meghan Markle’a hiç ısınmamış, özellikle iki eltinin arasının en başından beri soğuk olduğu konuşulmuştu.

Harry ve Meghan’ın 2018’deki görkemli düğününde Kate ve Meghan’ın kavga ettiği, Meghan Markle’ın Kate Middleton’ı sinirden ağlattığı söylenmişti. Harry ise kitabında tam tersine Kate Middleton’ın Meghan Markle’a korkunç şekilde davrandığını ve düğün günü hıçkırıklara kapılan kişinin eşi Meghan olduğunu yazdı. William kardeşi Harry'nin her sözünü ve davranışını belki affedebilecekken evliliği ve karısı Kate Middleton'la igili sözler yüzünden onu defterinden tamamen sildi

2019’DAN BERİ SADECE “MERHABA – MERHABA”

Kraliyet ailesi içindeki bu kavga ve küslüklere dair yazdığı Endgame adlı kitapta benzer çarpıcı iddialar dile getiren Omid Scobie de Harry – Meghan ve William – Kate çiftinin 2019'un sonlarından bu yana basit bir “merhaba” ve hal hatır sorma dışında (ki bunlar da toplum önünde bir arada olmak zorunda kalınca yapılmış şeyler) tek bir konuşma bile geçmediğini yazmıştı.





BUNDAN SONRA BİR ARAYA GELEMEZLER…

Hem aileye yakın kaynaklar ve kraliyet uzmanı gazeteci ve yazarların dile getirdiğine hem de kraliyetin dışarıdan bakınca görünen haline göre küs kardeşler William ve Harry’nin ve elbette eşleri “düşman eltilerin” bir daha barışma ve bir araya gelme şansları yok denecek kadar az…