Hollywood yıldızları William'ın etrafını sardı... Aman Kate kıskanmasın!

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KATE GEÇEN YILKİ TÖRENE DAMGA VURMUŞTU

Tören geçen yıl ABD’nin Boston kentinde düzenlenmiş, Kate Middleton törende giydiği yeşil giysisiyle büyük sükse yapmıştı. Her etkinliğe, özellikle de ülke dışındaki etkinliklere birlikte katılan William ve Kate’i, kendileri için çok önemli olan bu etkinlikte bir arada görmek isteyenler bu yıl hayal kırıklığına uğradı.

Galler Prensi William, ev sahibi olduğu Earthshot ödül törenine görkemli bir çıkarma yaptı. Ama etrafında dünyanın hayran olduğu prenses eşi değil Hollywood’un ünlü yıldızları vardı. Avustralyalı vahşi yaşamı koruma uzmanı Steve Irwin'in oğlu Robert Irwin sahnede ödülleri sunarken, ABD'li yıldız oyuncular Sterling K. Brown ve son zamanlarda rol aldığı Ted Lasso dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu da Hannah Waddingham da yardımcı sunucusu olarak görev yaptı.

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PRENSİN ETRAFINI HOLLYWOOD YILDIZLARI SARDI

Gecenin onur konuklarından biri de Avostralyalı Oscar’lı oyuncu Cate Blanchett’ti. Blanchett törene krem rengi işlemeli pantolon takımıyla, Hannah Waddingham da zümrüt yeşili ve siyah renklerin bir arada kullanıldığı göz kamaştırıcı bir balo elbisesiyle katıldı.

Prens William da ev sahibi olarak hem ödülleri dağıtıp konuşma yaptığı hem de tüm konuklarla tek tek ilgilendiği geceye çevre temasına uygun bir şekilde zümrüt yeşili kadife bir ceketle gelmişti. Tören tam anlamıyla Hollywood’da düzenlenen bir galayı andırıyordu. Tek bir farkla… Bu kez gecenin temasına uygun olarak halı kırmızı değil yeşil olmuştu…

Geceye ev sahipliği yapan Prens William'a destek olan Hollywood yıldızları Hannah Waddingham ve Cate Blanchett şıklıkllarıyla göz kamaştırdı

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GÖZLER HEP GÜZEL PRENSESİ ARADI

Zaten sahip olduğu şöhret gösteri dünyasının yıldızlarıyla yarışan Prens William bütün gece etrafındaki ünlü konuklarla bol bol sohbet etti, fotoğrafçılara poz verdi ve onları büyük bir misafirperverlikle ağırladı. Prensin etrafı gece boyunca Hannah Waddingham ve Cate Blanchett başta olmak üzere güzel yıldızlarla çevriliyken gözler hep etrafta Kate Middleton’ı aradı.

Kate Middleton geçen yıl Boston'daki törende hem çevreyi temsil ettiği için yeşil renkte olan hem de sürdürülebilirlik temasına uygun olması için kiralanan bir elbiseyle büyük sükse yapmıştı

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William’ın Hollywood yıldızlarıyla çekilen fotoğraflarını görenler “Aman Kate kıskanmasın” yorumları yaparken Galler Prensesi’nin yokluğuna William açılış konuşmasında değindi. “Singapur'a geri döndüğüm için çok mutluyum, Catherine ve ben rahmetli büyükannem Elizabeth adına, onun Elmas Jübile yılı için buraya yaptığımız ziyaretten bu yana 11 yıl geçti” diye başladığı konuşmaya “Catherine'in burada olamadığı için çok üzgün olduğunu belirtmeliyim” diyerek devam etti.

Prens William sahnede ateşli bir konuşma yaparak törenin konuklarına ilim krizinin etkilerinin göz ardı edilemeyecek kadar görünür hale geldiğini söyledi ve "İnkâr ve yenilginin seslerini kabul etmeyi reddettiğimiz ve bunun yerine sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünyaya doğru değişimin mimarları olduğumuz an bu andır. Earthshot Ödülü'nün finalistleri gezegenimizin neresinde olursanız olun yaratıcılık ruhunun ve değişime ilham verme yeteneğiyle hepimizi kuşattılar” dedi.

“ÇOCUĞUN SINAVLARI VAR KUSURA BAKMAYIN”

Normal koşullarda böylesine büyük çaplı bir etkinlikte William’ın yanında yer alması beklenen Kate Middleton’ın ise İngiltere’de kaldığı ortaya çıktı. Güzel Prenses, büyük oğlu Prens George’un okuldaki sınavlarına çalışmasına yardımcı olmak için evde kalmayı tercih etmişti. William gecenin konuklarına “Kate evde George'a ilk büyük sınavlarında yardımcı oluyor” diyerek eşinin yokluğunun sebebini açıkladı.

Kate Middleton kocasını bu önemli günde yalnız bıraktı çünkü oğlu George'un sınavlarına yardımcı olmak için evde kalmayı tercih etti

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22 Temmuz’da 10 yaşına basan Prens George William ve Kate’in en büyük çocuğu. Ve böylelikle babası William tahta çıkınca Galler Prensi unvanı onun olacak ve babasından sonra krallık sırası ona gelecek. Bu yüzden de George’un eğitimi ve kraliyet konusunda öğreneceği her şey onun için ileride hayati önemde olacak. George bu yüzden şimdiden William ve Kate2le birlikte kraliyet görevlerine ve etkinliklere katılmaya başladı bile.

KÜÇÜK PRENS İÇİN YOL AYRIMI

William ve Kate’in üç çocuğu, George, Charlotte ve Louis geçen yıldan beri Lambrook adındaki seçkin bir okula devam ediyorlar. Fakat ani bir ölüm ya da taht hakkından feragat gibi beklenmedik bir durum yaşanmaması halinde İngiltere tahtına çıkacak Prens George için anne ve babası artık bir yol ayrımında.

Aile, gelecekte kral olup tahta çıkacak George'un eğitimine azami önem gösteriyor

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İngiltere’nin en eski ve köklü yatılı okullarından biri olan Eton’a birçok kraliyet ailesi üyesi gibi Prens William ve Prens Harry de devam etmişti. Prens George’un da her ne kadar annesi Kate Middleton itiraz etse de bu okula gideceği açıklandı.

KATE'İN PEK GÖNÜLLÜ DEĞİL AMA...

Kraliyet içinden kaynakların iddiasına göre Galler Prensesi Kate, Prens William'ın en büyük oğulları Prens George'un birkaç yıl içinde yatılı okula gitmesi yönündeki planlarını kabul etti. Galler Prensesi'nin oğlunun yatılı okula gitme ihtimalinden hiç hoşlanmadığı bilinse de görünüşe göre bunun onun kaderinin bir parçası olduğunu kabul etmiş durumda.

Kate Middleton’ın hem George hem de diğer çocuklarının yaşıtları gibi daha “normal” okullara gidip eğitim almalarından yana olduğu biliniyor. Üstelik prenses kral olacak George’un iki küçük kardeşinden ayrılmasını da istemiyor. Galler Prensesi çocuklarını aynı okula yazdırmıştı. Ancak gelecekte kral olacağı için prenses ne kadar istemese de George’a Eton yolları gözüküyor.

Prens George da babası William ve amcası Harry gibi Eton kolejine gidecek

Ancak her ne kadar prens olsa da George’un bu okula girebilmek için bir dizi zorlu sınavdan geçmesi gerekecek. Çocuklarının eğitimleri konusundaki hassasiyeti ve disipliniyle tanınan Kate’in de William’ı yalnız bırakıp Singapur’a gitmeme sebebi oğlunun derslerine ve sınavlarına yardımcı olabilmek…