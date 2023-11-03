Tacını çıkardı, kotunu giyip bisikletine atladı: Sportif prenses!

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Elbette bu ziyarette de en çok ilgiyi Kral Charles değil, gelecekte onun tahtına oturacak olan Prens William ve Kate Middleton çekti. Zaten halkın gözdesi olan William ve Kate Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından aldıkları unvanla çok daha kritik bir konuma geldiler.

Kral Charles yanına taht varisi oğlu Prens William ve gelini Kate Middleton'ı da alıp İskoçya'ya resmi ziyarete gitti

İngiliz halkının monarşiye olan sevgi, ilgi ve güveni sarsılmış olsa da William ve Kate ileride kral ve kraliçe olduklarında bu hantallaşmış kurumu modernleştirecekleri ve yenileyecekleri düşünüldüğü için şimdiden çok ilgi görüyor.

Genellikle gösterişli gece elbiseleri ve başında tacıyla görmeye alışkın olduğumuz Kate Middleton spor giyimiyle de tam puan aldı

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Tahtın sırada bekleyen ilk varisine verilen Galler Prensi ve eşinin onunla birlikte aldığı Galler Prensesi unvanının ağırlığının farkında olan çift de sürekli üstlendikleri resmi görevlerde başarılı bir profil çizerek şimdiden gelecekteki rollerine hazırlık yapıyor.

İngiliz halkının çok sevdiği Kate middleton İskoçya'da da büyük ilgi gördü, etrafına toplananlarla bol bol sohbet edip fotoğraf çektirdi

William’la evlendiği 2011’den beri halkın gözdesi olan ve “doğuştan kraliçe” yakıştırması yapılarak hem çok sevilip bağra basılan hem de her yaptığı olay olan, her giydiği adeta mikroskopla incelenen ve günlerce konuşulan Kate Middleton da bir kez daha gezideki görüntüleri ve sempatik tavırlarıyla manşetleri süslemeyi başardı.

William ve Kate gezi sırasında kasklarını takıp özel hazırlanmış rampalarda bisiklet sürdü

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Resmi davetlerde, katıldığı önemli toplantılarda her zaman şık tuvaletleri ve başına taktığı birbirinden kıymetli mücevherlerle süslenmiş taçlarla görmeye alışkın olduğumuz Kate Middleton İskoçya ziyaretinde giydiği sportif giysileri ve sergilediği bisiklet şovuyla Kral Charles’tan ve eşi Prens William’dan bir kez daha rol çaldı.

Sporun her türüyle haşır neşir olduğu bilinen prensesin bisiklet üzerinde yaptığı şov da büyük alkış aldı... Üç çocuk annesi olmasına rağmen fiziği hiç bozulmayan Kate Middleton'ın sürekli pilates yaptığı söyleniyor

Üzerindeki İskoçya geleneklerine uygun kareli ceketi, bol paça kot pantolonu ve botlarıyla spor şıklığın da ustası olduğunu kanıtlayan prenses bir ara başına kaskını geçirip bisiklete de bindi. Özel hazırlanmış rampaların üzerinde ustaca bisiklete binen Kate Middleton 41 yaşında ve 3 çocuk annesi olmasına rağmen koruduğu fiziği ve enerjisiyle bir kez daha etrafındakileri kendine hayran bıraktı.

Gelecekte babası Charles'ın yerine tahta oturacak olan William ve Kate middleton artık kraliyet ailesinin en öenmli iki temsilcisi haline geldiler

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Sporla arası çok iyi olan atletik prenses hokey, yelken, rugby ve koşu gibi dallarda oldukça usta olmasıyla tanınıyor. Ancak tenis sporunun Kate Middleton için yeri her zaman ayrı. Öğrencilik yıllarında okul takımında da yer alan ve turnuvalara katılan Kate Middleton 20 yıldan fazladır bu sporla haşır neşir. Prens William ve Kate Middleton’ın gelecekte tahta çıkacak büyük oğulları 10 yaşındaki Prens George’u da ülkenin en iyi tenis okullarından birine yazdırdığı ve küçük prensin de annesi gibi bu spora oldukça yatkın olduğu biliniyor.