Ünlü dizinin yıldız oyuncusu İngiltere Kralı Charles'la akraba çıktı!

Haberin Devamı

Hatta Breaking Bad ve onunla aynı evrende geçen, Bob Odenkirk’ün yer aldığı Better Call Saul dizisi karşılaştırılmaya başlandı. Better Call Saul’ün Breaking Bad’i bile geride bırakacak kadar daha iyi bir dizi olduğunu düşünenler az değil…

61 yaşındaki usta aktörün adı uzun yıllara dayanan kariyerinde bu iki diziyle yakaladığı başarının ardından bir yıldız olarak anılmaya başladı. ABD'de PBS kanalında yayınlanan ve ünlülerin soyağaçlarını ve kökenlerini araştıran ünlü Finding Your Roots’a katılan Odenkirk hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Bob Odenkirk'ün adeta harikalar yarattığı Better Call Saul ile çok kereler aday gösterilmiş olsa da hiç Emmy ya da Altın Küre kazanmamış olması çok eleştiriliyor... Usta aktör dizideki performansıyla bu yıl adaylık bile alamamıştı

Haberin Devamı

Programın sunucusu Henry Louis Gates Jr. ünlülerin aile geçmişlerinin yüzyıllar öncesine dayanan izini sürüyor ve programda Bob Odenkirk’ün köklerinin beş kuşak öncesine ulaşmayı başardı. Ve usta aktörün İngiltere Kralı III. Charles’ın akrabası olduğunu ortaya çıkardı!

Bob Odenkirk'ün büyük dedesi Friedrich Carl Steinholz

5 kuşak geri gidildiğinde Odenkirk’in beşinci büyük dedesi Friedrich Carl Steinholz’a ulaşıldı. 1755 yılında Plön, Almanya'da doğan Steinholz'un annesi Maria Catharina, Plön Dükü'nden evlilik dışı hamile kalmıştı. Ve böylece de Odenkirk’in büyük dedesi Friedrich Carl Steinholz Avrupa kraliyet aileleriyle akraba olmuştu.

Avrupa’daki kraliyet aileleri yüzyıllardır hem düşmanlıkları ve savaşları sonlandırabilmek hem de Avrupa’yı daha güçlü kılmak için üst düzey aile üyelerini birbirlerinin çocukları, kuzenleri ve torunlarıyla evlendiriyor. Böylece günümüzde bile mevcut Avrupa monarşilerinde birçok ülkenin kraliyet aileleri arasında hem kan hem de evlilik bağıyla akrabalıklar sürüyor.

Usta aktör soyunun yüzlerce yıl öncesinden Avrupa'daki kraliyet ailelerine dayandığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı

Haberin Devamı

İşte kendi atalarının bu akrabalık bağı da yıldız oyuncu Bob Odenkirk’ü İngiltere Kralı Charles’ın 11’inci göbekten kuzeni yapıyor… Programda duyduklarına inanamayan ve şaşkınlığını gizleyemeyen usta aktöre sunucu önce soyunun Avrupa monarşisine dayandığını söyledi.

Odenkirk konuyla ilgili olarak “Ben bir Amerikalıyım. Monarşist değilim. Demokrasi ile daha iyi bir yere geldiğimizi ve bu yolda ilerlemeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” yorumunu yaptı. Ancak programın sunucusu bu sözler üzerine Bob Odenkirk’e İngiltere Kralı Charles’la 11’inci göbekten kuzen olduğunu söyledi…

Odenkirk'e en büyük şoku yaşatansa İngiltere Kralı Charles'ın 11'inci göbekten kuzeni olduğunu keşfetmekti

Haberin Devamı

Bunu duyar duymaz şaşkınlığı katlanan usta oyuncu “Belki bu konudaki fikrimi değiştiririm” diyerek gülmeye başladı. Odenkirk’ün sözleri üzerine sunucu Henry Louis Gates Jr. da “Daha İngiliz kraliyet ailesinden olduğunu 5 dakika önce öğrendin ve hemen kendi aileni unuttun bile” diyerek şaka yaptı.

Bob Odenkirk, 26 yıldır ünlü bir yazar ve yapımcı olan Naomi Yomtov’la evli. Çiftin 24 yaşında Nate adında bir oğulları ve 22 yaşında Erin adında bir kızları var. Bob Odenkirk, 2021’de Better Call Saul'un altıncı sezon çekimleri sırasında kalp krizi geçirmiş ve ayağa kalkıp yeniden işine dönebilmesini ailesine borçlu olduğunu söylemişti.