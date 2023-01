Ünlü oyuncunun başı ataları yüzünden dertte: Annesi soyadını değiştir bile demiş!

Haberin Devamı

İNGİLTERE SÖMÜRGECİ GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

Geçmişte İngiltere’nin kurduğu büyük imparatorluğun bir parçası yani bir kraliyet sömürgesi olan Barbados yüzyıllar sonra bağımsızlığını ilan etmiş ve özerk bir ülke statüsüne kavuşmuştu. Bu büyük atılımı gerçekleştirdikten sonra sömürgecisi İngiltere’yle yüzleşmek isteyen Barbados bu konuda bir dizi hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunun başında da halkını köleleştiren ve topraklarını ekip biçerek büyük servetler kazanan ve ülkenin fakirleşmesine yol açan İngilizlerden intikam almak var. Benedict Cumberbatch, geçen yılki Oscar töreninde ünlü yönetmen Steven Spielberg'le birlikte

Haberin Devamı

BARBADOS BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ, OLAN BENEDICT CUMBERBATCH'E OLDU!

İngiltere, büyük bir koloni imparatorluğu olduğu dönemde birçok Afrika ülkesini sömürgesi haline getirmiş, bu ülkelerdeki kısıtlı bereketli topraklarda ürün yetiştirerek büyük bir güç kazanmıştı. Özellikle de şeker plantasyonları kurulmasına öncülük eden İngilizler, bu tarlalarda da o ülkenin insanlarını köle olarak çalıştırmış ve insanlık dışı uygulamalara imza atmıştı. Şimdi o İngiliz ailelerin geride kalan üyeleri, yani hâlâ hayattaki torunlar büyük cezalarla karşı karşıya kalabilir. Bu isimlerden biri de ünlü Hollywood yıldızı, İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch.

Gözden Kaçmasın Ailenin üç nesil kadınları yılbaşı tatilinde bir araya geldi: Hepsi birbirinin kopyası Haberi görüntüle

Cumberbatch, 2015'ten beri tiyatro yönetmeni Sophie Hunter'la evli... Çiftin üç çocuğu var

AİLESİNİN 300 YILLIK SUÇUYLA O YÜZLEŞECEK

1728'de Cumberbatch'in atalarından biri, yani büyük büyük büyük dedelerinden bir tanesi, adanın kuzeyinde şeker yetiştirmek için bir plantasyon satın aldı. Plantasyon bir zamanlar 250'den fazla köleye ev sahipliği yapıyordu ve yaklaşık bir asırdır aile tarafından yönetiliyordu. Cumberbatch ailesi bu süre boyunca servetlerini artırmaya devam etti. 1834'te köleliğin kaldırılmasının ardından, İngiliz hükümeti eski köle sahiplerine mali tazminat verdi. Köleler azat edilmiş, üzerinde karın tokluğuna çalıştıkları tarlalar da kendilerinin olmuştu. Ama olay burada sonuçlanmadı.

Haberin Devamı

Barbados, 2021'de bir cumhuriyet olmak istedi ve İngiliz kontrolünden kurtuldu. Karayip ülkesi, bağımsızlık ilanından sonra eski plantasyon ve köle sahiplerinin ailelerinden mali tazminat talep etme sürecini başlattı. Yeni bir ulusal tazminat komisyonu kurulan ülke, bu iddiaları takip etmek için onay almanın ilk aşamalarında.

46 YAŞINDAKİ OYUNCU OSCAR'LI FİLMDE BİR KÖLE SAHİBİNİ OYNAMIŞTI

Cumberbatch daha önce ailesinin köle sahibi geçmişine değinmiş, bir keresinde annesinin aktör olarak gerçek soyadını kullanmamasını istediğini belirtmişti. 46 yaşındaki Dr. Strange in the Multiverse of Madness yıldızı, aynı zamanda, bu nesiller arası suçluluğun, Amazing Grace ve 12 Years a Slave gibi köleliği konu alan filmlerde oynama motivasyonunun bir parçası olduğunu da açıkladı. Gösterildiği yıl En İyi Film Oscar’ını kazanan 12 Years a Slave filminde Benedict Cumberbatch, tıpkı ataları gibi bir plantasyon sahibini, köleleri olan zengin bir toprak ağasını canlandırmıştı. Benedict Cumberbatch'in annesi bu günleri uzun yıllar önce öngörerek oğluna aktörlük yaparken aile soyadını kullanmamasını tavsiye etmiş

Haberin Devamı

TEK KÖLE SAHİBİ AİLE ONUNKİ DEĞİL

Cumberbatch ailesi büyüteç altına alınabilecek tek yüksek profilli İngiliz ailesi değil: Adadaki en büyük plantasyon olan Drax Hall'u miras alan muhafazakar İngiliz Parlamentosu üyesi Richard Drax da mülkün Barbados'a iade edilmesi için taleplerle karşı karşıya kaldı. Karayip Barış ve Bütünleşme Hareketi'nin genel sekreteri David Denny, Telegraph'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Beyaz plantasyon sahiplerinin soyundan gelen ve köle ticaretinden yararlanan herkesten, Cumberbatch ailesi de dahil olmak üzere, tazminat ödemesi istenmeli.”

AİLESİ SOYLU BİR KÖKENE SAHİP, KENDİSİ DE ESKİ İNGİLTERE KRALININ UZAK AKRABASI

Haberin Devamı

Benedict Cumberbatch'in Batı Hint Adaları, Barbados'ta zengin bir köle sahibi olan büyük-büyük-büyük-babası Abraham Parry Cumberbatch’ti. Abraham’ın oğlu, Benedict'in büyük-büyük-büyükbabası Robert William Cumberbatch, aynı zamanda Türkiye ve Rusya İmparatorluğu'nda İngiliz konsolosuydu. Büyük büyükbabası Henry Alfred Cumberbatch ise Türkiye ve Lübnan'da konsolosluk yapmış bir diplomattı ve büyükbabası Henry Carlton Cumberbatch, her iki Dünya Savaşında da denizaltı subayı ve Londra yüksek sosyetesinin önde gelen isimlerinden biriydi. Benedict Cumberbatch'in ailesinin ünü bunlarla da kalmıyor. Ünlü oyuncu bir yandan da Kral III. Richard’ın 16 göbek uzaktan kuzeni. Cumberbatch, The Hollow Crown'da bu kralı canlandırımış, Kral III. Richard III'ün 2015'te düzenlenen yeniden cenaze törenine de katılıp bir şiir okumuştu. Yıllardır sayısız yapımda yer alan oyuncu hafızalara Marvel filmlerinde canlandırdığı Dr. Strange rolüyle kazındı

Haberin Devamı

AKTİVİST BİR OYUNCU, HAK MÜCADELESİ VERİYOR

2004 yılında ünlü fizikçi Stephen Hawking’i canlandıran oyuncu, o tarihten beri sayısız kurumda gönüllü olarak çalışıyor ve engelli haklarıyla ilgili bu kurumlara büyük bağışlarda da bulunuyor. Kraliyet bağlantılı ya da bağımsız birçok yardım kuruluşuna üye olan Benedict Cumberbatch, savaş karşıtı olması ve bu konuda yürüttüğü eylemlerle de gündeme gelmişti. 2018 yılında ses getiren bir açıklama yapan Benedict Cumberbatch, gösteri dünyasında ve özellikle sinema sektöründe cinsiyet eşitsizliğine değinmiş kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret farkını gündeme taşımıştı. Yaptığı açıklama büyük alkış alan aktör, erkek oyunculara seslenerek aynı projede yer alan kadın oyunculara kendilerinden düşük ücret teklif edilmesi durumunda bu projelerden çekilmeyi tavsiye etmişti.