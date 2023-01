Ailenin üç nesil kadınları yılbaşı tatilinde bir araya geldi: Hepsi birbirinin kopyası

Haberin Devamı

İKİ ÇOCUĞUNU BÜYÜTTÜ, YENİDEN EVLENDİ VE BAŞARILI BİR İŞ KADINI OLDU

Gwyneth Paltrow, sadece büyük başarılar kazanmış bir aktris değil aynı zamanda kurduğu güzellik ve sağlıklı yaşam şirketi Goop sayesinde artık başarılı bir iş kadını olarak da anılıyor. Son zamanlarda oyunculuktan ziyade bu şirketteki işleriyle anılmaya başlanan Paltrow, bir yandan da Chris Martin’den olan 18 yaşındaki kızı Apple ve 16 yaşındaki Moses’ı büyütmeye devam ediyor. 2003’te evlenen Paltrow ve Martin, Mart 2014'te boşanmış, bu ayrılıktan sonra Gwyneth Paltrow biz 'bilinçli ayrılık' yaşadık açıklamasını yapınca hayranları bu eski çiftle birazcık ‘dalga’ geçmişti. Paltrow ve Martin gerçekten de dostça ayrıldı ve iki çocuklarının büyüme süreçlerinde hep bir arada olup ebeveynlik görevlerini hakkıyla yerine getirdiler.

Haberin Devamı

ÜÇ NESİL BİR ARADA YILBAŞI TATİLİNE ÇIKTILAR

Chris Martin o zamandan beri ‘Grinin Elli Tonu’ filminin yıldızı Dakota Johnson’la birlikte. Paltrow da 2018'de TV yapımcısı 51 yaşındaki Falchuk ile evlendi. Herkesin biten aşklar ve evliliklere rağmen mutlu mesut ve dost kalarak yaşadığı bu büyük ailenin bir kısmı yeni yılı sıcacık tatil cenneti Barbados’ta karşıladı. Brad Falchuk ve Gwyneth Paltrow yanlarına Apple ve Moses’la birlikte Paltrow’un oyuncu annesi Blythe Danner’ı da alarak kalabalık bir aile tatiline çıktı. Gazeteler de günlerdir bu ekibin tatil fotoğraflarını basarak mutlu aileyle ilgili sık sık haber yaptı. ANNESİ DE BÜYÜK BİR HOLLYWOOD YILDIZI

79 yaşındaki Blythe Danner, Hollywood’un en sevilen ve saygın oyuncularından biri. İlerleyen yaşına rağmen halen çalışmaya ve irili ufaklı yapımlarda rol almaya da devam ediyor. Gwyneth Paltrow’un babası ve Blythe Danner’ın eşi Bruce Paltrow, ABD'li ödüllü bir televizyon ve sinema yapımcısı, senarist ve yönetmendi. Paltrow, babası Bruce’u 2002’de kanserden kaybettikten sonra çok sarsılmış, 2002’de tanıştığı ve üzüntüsünü hafifletmek için uğruna ‘Fix You’ şarkısını yazan Chris Martin’in kollarında acısını dindirmişti. EŞİNİ ONDAN ALAN TÜRDE KANSERE YAKALANDI

Haberin Devamı

Şimdi 3 nesil bir arada tatil yapan bu güzel aile Blythe Danner’ın aldığı kanser teşhisiyle zor günler atlattı. 2002'de sevgili kocası Bruce Paltrow'u öldüren aynı hastalık olan ağız kanseriyle yıllarca süren bir savaşın ardından ilk kez iyileştiğini açıklayan Blythe Danner için bu yıl tatil sezonu bu sebepten çok daha keyifli geçti. Tükürük bezlerine yerleşen bir tümörden kaynaklanan bu ağzı kanserinin nadir görülen formunu uzun süren zorlu bir tedavi süreciyle atlatan Blythe Danner, kasım ayında yaptığı açıklamada kanserin yaygınlaştığını ve çiftlerde de görülmesinin artık alışıldık hale geldiğini ancak eşiyle aynı tür kansere yakalanmasının şaşırtıcı olduğunu söylemişti.

Haberin Devamı

HABERİ ALINCA ÖLEN EŞİNE SESLENMİŞ

Meet the Parents ve Will & Grace'teki rolleriyle tanınan Emmy ödüllü bir aktris olan Danner, 2018'de Londra'da çalışırken “Başım dönmeye başladı. Ve her şeyi unutuyordum” diye anlatıyor o günleri. Sonra boynumda, Bruce'un 1999'da onunkini bulduğu yerin hemen yanında bir yumru hissettim.” diyor. Blythe Danner, hastalığını uzun süre Gwyneth Paltrow ve 47 yaşındaki kardeşi Jake Paltrow'dan saklamış. Çocuklarını endişelendirmek istemeyen başarılı oyuncu “Onlara hastalığımı çaktırmadan annelik görevlerime devam ettim.” diye anlatıyor o günlerini. Haberi aldığında gökyüzüne bakıp ölen eşine seslendiğini ve “Bruce oralarda yalnız mısın? Yanına gelebilirim.” dediğini anlatan Blythe Danner, artık tamamen iyileştiğini ve hayatta kaldığı için kendini çok şanslı saydığını söylüyor. BABASI ÖLÜNCE ANNESİNİ BİR AN BİLE YANINDAN AYIRMAMIŞTI

Haberin Devamı

Babasının ölümünden sonra annesinin yanından bir an bile ayrılmayan Gwyneth Paltrow için de bu çok zorlu bir süreç oldu. Annesinin geçen şubat ayındaki 79’uncu doğum gününü paylaştığı Instagram fotoğrafıyla kutlayan Gwyneth “Bu güzel varlık kalplerimizi çok fazla sıcaklıkla dolduruyor” diye yazmış ve annesini şu sözlerle anlatmıştı:

“Kelimeleri ve adları en komik ve benzersiz şekillerde karıştırıyor. O hayat dolu ve inanılmaz derecede güçlü. Torunlarını dünyadaki her şeyden çok seviyor. Bill Evans'ı seviyor, dünden kalan yemekleri büyük bir iştahla yiyor ve hâlâ kendi kendine yetebilmeyi sürdürüyor.” BU TATİL ÇİFTE BAYRAM OLDU

Haberin Devamı

Blythe Danner’ın kanseri atlatmasıyla birlikte yeni yıla çifte bayram havasında giren aile Barbados’ta bir arada olmayı ve üç nesil birlikte eğlenmeyi seçmişler. Gwyneth Paltrow, tatil boyunca eşi Brad Falchuk’la aşk pozları verirken bir yandan da oğlu kızı ve annesiyle birlikte bol bol yüzüp eğlendi ve yılın yorgunluğunu üzerinden attı. Bu tatil fotoğraflarında en dikkat çeken detaylardan biri de ailenin üç kuşak kadınlarının birbirleriyle olan benzerliğiydi.

Gwyneth Paltrow, kızı Apple Martin ve anneanne Blythe Danner’ın plajda çekilen bikinili fotoğrafları üçlünün narin fiziklerinin birbirlerinin neredeyse kopyası olduğunu ve bu zarifliğin ailenin genetiğinden kaynaklandığını adeta kanıtlar gibiydi. Hepsi de sarışın ve neredeyse şeffaf sayılabilecek kadar açık tenli olan bu ailenin güzel kadınları 18 yaşındaki Apple Martin’le gençlik fotoğrafları yan yana gelince adeta ikiz gibi görünüyordu. Annesinin hastalığını atlatan Gwyneth Paltrow şimdilerde kızı Apple’ın üniversiteye başlamasıyla haşır neşir.

Paltrow, kısa süre önce ikizine benzeyen kızının üniversiteye gitmek için evden taşınmasını 'doğum yapmaya' benzetmişti. Verdiği röportajda “Bunun çılgınca geldiğini biliyorum ama neredeyse aynı derinlikte duygular hissettiriyor” diyen yıldız oyuncu çoktan kızının okuduğu New York’a gitmiş bile. Yılbaşı tatilinden önce Apple’ı ziyaret eden Gwyneth Paltrow, onunla New York’ta gezerken ve alışveriş yaparken görüntülenmişti.