Ünlü aktör Jeremy Renner kaza geçirdi! Helikopterle hastaneye kaldırılan oyuncu hakkında ilk açıklama geldi: Durumu kritik ama stabil

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KAR FIRTINASI ABD'Yİ BÜYÜK BİR KÂBUSA SÜRÜKLEMİŞTİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden, insanları evlerine hapsedip, elektriksiz ve soğukta bırakan kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Fırtınadan en çok etkilenen New York eyaletindeki Buffalo şehrinde ölenlerin sayısı 34'e ulaştı. Kentte bazı evlerin dışında dev buz sarkıtları oluştu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapıldı ve araç kullanma yasağı uygulanıyor. Ünlü aktör kısa bir süre önce kar kürediği araçta böyle poz vermişti

JEREMY RENNER GEÇİRDİĞİ KORKUNÇ KAZANIN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Ülkeyi saran bu korkunç hava olaylarından herkes nasibini aldı. Sabah saatlerinde ajanslara son dakika uyarısıyla yollanan habere göre ünlü oyuncu Jeremy Renner da, ailesiyle birlikte kar esareti altında kaldıkları Kuzey Nevada ilçelerinde 35.000 haneyi elektriksiz bırakan bir fırtınadan ağır şekilde etkilenen Reno bölgesindeki evinde bulunuyordu. Sevilen bir tatil beldesi olan Tahoe Gölü'ndeki evinin tadını çıkarırken sürekli resim ve videolar yayınlayan Jeremy Renner, kış tatillerini ve kış sporlarını çok sevmesiyle tanınan bir ünlü. Büyük araçlar kullanmayı da çok seven Renner, yine böyle bir araç kullanarak kar kürerken korkunç bir kaza geçirdi ve hemen acil olarak hava ambulansıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Tahoe Gölü'ndeki evinde yaşayan aktör kış sporlarını ve karı çok seviyor, sık sık yaşadığı yerden böyle fotoğraflar paylaşıyordu

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DURUMU KRİTİK AMA STABİL

51 yaşındaki aktörün, dün hava yoluyla hastaneye nakledildiği ve ailesiyle birlikte olduğu, aynı zamanda da hastanede mükemmel bir bakım gördüğü bildirildi. Jeremy Renner, kar küreme yaptığı sırada hava koşullarına bağlı gerçekleşen bir kazada aldığı yaralanmalar nedeniyle şu anda 'kritik ancak stabil durumda' olduğu açıklandı. Ünlü aktörün hastanede ne kadar kalacağı, aldığı yaraların türü ve genel sağlık durumu hakkında henüz tam detaylı bir açıklama ise yapılmadı. KIŞ TATİLİNİ ÇOK SEVİYOR, SIK SIK BÜYÜK ARAÇLARLA KAR KÜRÜYORDU

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Geçtiğimiz aralık ayında Instagram hesabına yüklenen bir videoda, aktörün endüstriyel boyuttaki kar püskürtücüsünü sürerken eğlendiği görülebiliyordu. Jeremy Renner bu paylaşımın altına “Toprak Ana'ya ve Doğa Ana'ya çok saygım var... Dövüşü kaybetmeyi bekliyorum ama her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye yazmıştı. Jeremy Renner, geçmiş yıllarda da bu tür KAR FIRTINASI gibi durumlarda yerel itfaiye teşkilatlarıyla çalışarak onlara görevlerinde yardım etmişti. Renner bu tecrübelerini “Orada itfaiye teşkilatlarıyla çalışıyorum ve oldukça harikalar. Bana öğretiyorlar ve yardım ediyorlar. Onlarla birkaç saat geçirip ben de bu konuda yapabileceklerimi öğreniyorum” sözleriyle anlatmıştı. OSCAR ADAYLIKLARI VAR AMA ONU HERKES MARVEL'LA TANIMIŞTI

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JEREMY RENNER, Hawkeye, Avengers ve Captain America gibi Marvel serilerindeki rolleriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Oysa birçok ciddi yapımda da yer alan oyuncu The Hurt Locker ve The Town filmlerindeki rolleri için peş peşe Oscar adaylığı kazanmıştı. Jeremy Renner Kanadalı modelSonni Pacheco’yla 2014’ün hemen başında evlenmiş, daha yılın bitmesine birkaç gün kala Pacheco, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle ünlü aktörden boşanmak için dilekçe vermişti. Çiftin velayetini paylaştıkları bir kızları var.