Prenses sonunda hastaneden çıktı… Sır perdesi aralanmıyor: Hala hastalığını bilen kimse yok

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Kral Charles, prostat büyümesi için düzeltici bir prosedür geçirdikten sonra 3 günün ardından hastaneden ayrıldı. 75 yaşındaki Kral Charles hastaneden ayrılırken, eşi Kraliçe Camilla ile gülümseyerek kalabalığa el salladı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kral Charles’ın hastanede kaldığı her gün Kraliçe Camilla tarafından ziyaret edildiği belirtilerek, "Kral, planlanan tıbbi tedavinin ardından bu öğleden sonra hastaneden taburcu edildi” denildi. İngiltere Kralı III. Charles hastaneden eşi Camilla'yla birlikte ayrıldı

GELİN VE KAYINPEDER AYNI GÜN TABURCU OLDU

Kral Charles’tan birkaç saat önce ise karnından ameliyat olan Galler Prensesi Kate de iki hafta sonra hastaneden taburcu edildi. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiliz tahtının varisi Prens William'ın eşi 42 yaşındaki Kate Middleton’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Windsor'daki evine döndüğü belirtildi. 75 yaşındaki kral oldukça dinç ve neşeli görünüyordu... Ondan birkaç saat önce taburcu olan gelini Kate Mİddleton'ı ise aralık ayı sonundan beri gören olmadı... Charles'ın operayon için hastaneye geldiğinde gelinini ziyaret ettiği söylenmişti

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KANSER DEĞİL DEMİŞLERDİ

Prenses Kate’in ameliyatıyla ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılmazken, operasyonun kanser tedavisi ile ilgili olmadığı ifade edilmişti. Kral Charles hastaneden eşi Camilla’yla birlikte gayet dinç şekilde ve gülümseyerek ayrıldı.

Kate Middleton’ın hastalığı, geçirdiği ameliyat ve durumunun üzerindeki sis perdesi ise bir türlü kalkmıyor. Hastaneye girerken de çıkarken de görüntü vermeyen Kate Middleton’ı geçen aralık ayının sonundan beri gören yok. Charles oldukça sağlıklı görünürken Kate Middleton'ın hastalığı ve sağlığının gerçek durumu hakkında büyük bir merak var... İngiliz halkı ve Kate Middleton'ın sayısız hayranı güzel prensesin durumunun söylenenden çok daha ciddi olduğuna inanıyor

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HASTALIĞININ NE OLDUĞU HÂLÂ KİMSE BİLMİYOR

Galler Prensesi’nin operasyonunun planlı olduğu söylense de duyuru operasyondan hemen önce yapılmış, Kate Middleton kimseler görmeden apar topar hastaneye yatırılmıştı. Geleceği kraliçesinin karın / batın bölgesinden bir ameliyat geçirdiği konuyla ilgili söylenen tek şey.

Bu ameliyatın hangi hastalık ya da şayet var ise acil durum için gerçekleştirildiğiyse hiç açıklanmadı. Üstelik Kral Charles ilerlemiş yaşına rağmen hastanede toplamda üç gün geçirip sapasağlam ayrıldı. Ancak Kate Middleton operasyon sonrası tam iki hafta hastanede yattı. Kate Middleton'ın operasyonu en yakınlarından bile sakladığının duyulması durumuyla ilgili endişeleri artırmıştı

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GİZEMLİ OPERASYON ONU ÜÇ AY HERKESTEN VE HER ŞEYDEN KOPARMIŞ OLACAK

Kensington Sarayı tarafından daha önce yapılan açıklamada Middleton’ın hastaneden çıktıktan sonra kraliyet görevlerine hemen dönmeyeceği ve Paskalya sonuna kadar yani mart ayı bitene kadar hiçbir resmi görev üstlenmeyeceği de belirtilmişti.

Hastanede bu uzun kalış ve operasyon sonrasında da iki ay boyunca evinde dinleneceği açıklamaları Galler Prensesi Kate Middleton’ın durumunun açıklanandan ciddi olduğu konusunda endişe yarattı. Middleton’ın söylenenlerin aksine kanser olduğundan, düşük yaptığına, aslında göründüğü gibi mutlu olmadığı ve ruhi ve bedensel bir çöküş yaşadığına kadar birçok iddia ortaya atıldı.

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AMELİYATINI NEDEN EN YAKINLARINDAN BİLE SAKLADI?

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Kate Middleton’ın bu operasyonu “planlı” ve “basit” olduğu duyurulmasına rağmen en yakınlarından bile sakladığı ve kimselere duyurmadığı iddia edilmişti. Bu haber de prenses için duyulan endişeleri artırdı ve kendisinin her şeyi saklamış olması sağlığının aslında çok daha ciddi durumda olduğuna yoruldu.

Eşi evde dinlenirken Prens William'ın da görevlerini azaltacağı ve üç çocuklarının bakımında aktif rol alacağı iddia edildi

İngiliz basını taburcu olan 42 yaşındaki prensesin uzun dinlenme sürecini Windsor Great Park'taki Adelaide Cottage'da, kocası ve üç sevgi dolu çocuğuyla çevrili evinde geçireceğini yazdı.

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BİR AN ÖNCE İŞİNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR AMA…

Saray kaynakları Kate'in mümkün olan en kısa sürede işine dönmek istediğini söyleseler de, bu çok mümkün görünmüyor.

Kate Middleton 2 ay daha evinde dinlenecek ve hiçbir resmi görev üstlenmeyecek

MailOnline'ın haberine göre Kate Middleton Paskalya sonrasına kadar resmi görevlerde bulunmayacak ve gerekli işleri yatağından yapabilecek, kamu görevlerine dönüşü ise tıbbi tavsiyelere bağlı olacak.





KRALİYET ÇOCUKLARINA BABALARI WILLIAM BAKACAK

Bu süreçte Prens William üç çocuklarının ebeveynlik sorumlulukları üstlenecek ve o da Kate Middleton iyileşinceye kadar resmi görevlerini azaltacak ve pek ortalarda görünmeyecek…