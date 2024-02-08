Hasta karısının baş ucundan ayrılmıyordu... Babası kanser olunca iş başa düştü: İçi yansa da yüzü zorla gülecek

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Bu planlı olduğu açıklanan ancak ani gelişen operasyonların ardından ise Charles’a konan ve tüm dünyayı şoke eden kanser teşhisi… Ailenin üzerinde dolaşan kara bulutlar bir türlü dağılmazken iş bir kez daha geleceğin kralı olacak Galler Prensi William’a düştü… William dün gece eşi Kate Middleton ve babası Kral Charles'ın hastalıklarının ardından ilk resmi görevini gerçekleştirdi, William geceye katılan Tom Cruise'la poz da verdi

ÖNCE KATE SONRA DA CHARLES’TAN GELEN HABERLER HERKESİ ENDİŞELENDİRDİ

Eşi Kate Middleton’ın karın bölgesinden geçirdiği, sonrasında iki hafta hastanede kaldığı ve mart sonuna kadar onu evinden çıkarmayacağı söylenen ameliyatın ardından ortalarda görünmeyen William, babası Kral III. Charles’ın kanser teşhisi almasının ardından ara verdiği görevlerine geri döndü.

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Geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden güle oynaya ayrılan Charles’ın birkaç gün sonra kanser olduğu açıklanmış, hem İngiltere hem de dünya kamuoyu bu haberle şaşkına dönmüştü. Kralın sağlığının ve moralinin yerinde olduğu bildiriliyor. Kanser teşhisi alan Charles'ın durumunun iyi olduğu söyleniyor... William, babası tedavi görürken kraliyet görevlerini tek başına üstlenecek

WILLIAM MECBUREN GÖREVLERİNE GERİ DÖNDÜ

Kanser teşhisinin çok erken konulduğu ve doktorların da durumdan umutlu şekilde bahsettiği açıklansa da 75 yaşındaki Charles’ın da ne zaman kanser tedavisinde ilerleme gösterip tahtına geri döneceği belli değil…

Hal böyle olunca evinde dinlenen ve toparlanmaya çalışan Kate Middleton’ın yanı başından ayrılmayan Prens William mecburen ipleri eline almak ve sevgili eşini bırakıp görevlerine geri dönmek zorunda kaldı. Galler Prensi, ağır bir operasyon geçiren eşi Kate Middleton'ın baş ucunda, onun iyileşip yeniden ayaklanmasını bekliyordu... Ancak Charles'tan gelen beklenmedik haber planları altüst etti

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BABASI VE EŞİ İÇİN VERİLEN DESTEĞE TEŞEKKÜR ETTİ

Haftalar sonra ilk kez halkın karşısına çıkan William dün gece Londra Hava Ambulansı Hayır Kurumu için düzenlenen galaya katıldı, eşinin ve babasının hastalığı hakkında ilk kez konuştu. William, gecede yaptığı konuşmada "Bu vesileyle, özellikle son günlerde Catherine ve babam için gelen nazik destek mesajları için de teşekkür etmek istiyorum. Bu hepimiz için büyük bir anlam ifade ediyor" dedi.

Geceye davetli olan Tom Cruise ile sohbet edip fotoğraf çektiren William, gündüz saatlerinde de kraliyet nişanı dağıttığı törende Galler Prensesi Kate Middleton’ın evde istirahat ederken kendisine iki Filipinli hemşirenin baktığını açıklamıştı. Harry de babasının durumunu öğrenir öğrenmez İngiltere'ye gelmişti... Küskün prens ülkede sadece 24 saat kaldı ve ağabeyi William'la görüşmeden geri döndü

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HARRY HEMEN ABD’YE DÖNDÜ, KÜS KARDEŞLER YİNE BARIŞAMADI

Kral Charles’ın ne tür bir kansere yakalandığı açıklanmazken, teşhisi erken aldığı için durumun umut vaat ettiği söyleniyor. William’ın küçük kardeşi Prens Harry, haberi alır almaz hemen ABD’den Londra’ya uçup babasını ziyaret etmişti.

Harry, eşi Meghan Markle ve çocuklarını almadan geldiği Londra’da sadece bir gün kaldı ve Charles ile 45 dakikalık baş başa bir görüşmenin ardından hemen ülkeden ayrıldı. Küs oldukları bilinen kardeşler bu hastalık bir barışma umudu doğursa da birbirleriyle görüşmediler, karşılaşıp karşılaşmadıkları bile meçhul…





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KARISININ BAŞ UCUNDAN AYRILMAK İSTEMİYORDU AMA…

41 yaşındaki Galler Prensi, eşi Kate Middleton'ın karın ameliyatının ardından 14 gün hastanede kaldıktan sonra eve dönmesinden bu yana ilk kez toplum içine çıkmış oldu. William’ın hastalığının üzerindeki sis perdesi bir türlü dağılmayan eşi Catherine’in yanından ayrılmak istemediği ancak Kral Charles da artık kanser tedavisine başladığı için göreve geri döndüğü söyleniyor.

42 yaşındaki Galler Prensesi Kate Middleton, karın ameliyatı geçirdikten yaklaşık iki hafta sonra 29 Ocak'ta hastaneden taburcu edildi. Üç çocuk annesi Middleton'ın yataktan çalışmaya devam ettiği ve dönüşü öncesinde etkinlikler planladığı ve ekibiyle birlikte bu etkinlikler için çalıştığı bildirildi. Kate Middleton'ın ne hastalığı ne de geçirdiği operasyonun sebebi ve mahiyeti açıklandı... Prensesin sağlığıyla ilgili bu sis perdesi birçok sylentiye yol açıyor

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ONU HAFTALARDIR GÖREN YOK

Ancak Kral Charles kanser teşhisine rağmen halkın karşısına hemen çıkıp kendini gösterirken Kate Middleton’ı aralık ayının sonundan beri gören olmadı. Kate Middleton’ın hastaneye yatışı, taburcu olması ve evine dönüşü büyük bir gizlilik içinde gerçekleşti.

Halk tarafından çok sevilen prensesin hiç görüntü vermemesi sağlığı hakkında endişe yaratırken birçok söylentiye de neden oldu. Kate Middleton’ın ameliyatıyla ilgili tek açıklama “karın bölgesinden bir operasyon geçirecek” olmuştu.





HASTALIĞINI KİMSE BİLMİYOR, ENDİŞE YÜZÜNDEN SÖYLENTİLER YAYILIYOR

Galler Prensesinin hastalığının ne olduğu hiç açıklanmadı. Üstelik Middleton Charles’ın 3 günde çıktığı, kanser tedavisini de hastaneye yatmadan gerçekleştirdiği bir durumda iki hafta hastanede kaldı. Ve Paskalya tatiline kadar yani martın bitimine kadar evden çıkmayacağı ve hiçbir kraliyet görevi üstlenmeyeceği biliniyor.





HER ŞEYİ SAKLAMIŞ

Tüm bu uzun tedavi ve dinlenme süreci de Kate Middleton’ın söylenenden çok daha ciddi bir sağlık sıkıntısı olduğunu düşündürüyor. Prensesin operasyon geçireceğini çocuklarından, en yakın aile üyelerinden hatta onun her anını planlamakla görevli yardımcı personelinden bile sakladığı ortaya çıkmıştı…