Kraliyet ailesini şoke eden ölümde korkunç şüphe! Cesedinin yanında silah bulundu

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Prens Philip ve Kraliçe Elizabeth’in ölümlerinin ardından bir süredir Prens Harry ve eşi Meghan Markle yüzünden bitmeyen kavgalarla gündemde olan kraliyet ailesi yılın ilk günlerinden beri de sağlık sorunlarıyla gündemden düşmüyordu.

Önce Kate Middleton’ın sebebi hala belli olmayan ciddi ameliyatı ve sonrasında ortadan kaybolmasıyla merak konusu olan aile sonra da Kral Charles’ın kanser teşhisiyle sarsılmıştı.

Charles, teşhisin erken olmasıyla birlikte tedavisine başlarken sağlıklı ve neşeli görüntüler verdi. Hayranları ikna olmasa da Kate Middleton’ın durumunun her geçen gün iyiye gittiği ve ay sonunda görevlerine döneceği açıklandı. Son zamanlarda kavgalar ve sağlık sorunlarıyla gündemde olan İngiliz kraliyet ailesi damatları Thomas Kingston'ın ölümüyle bir kez daha sarsıldı

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KRALİYET DAMADI 45 YAŞINDA SIRLARIYLA BİRLİKTE ÖLDÜ

Tam sular biraz da olsa durulacakmış gibi görünürken gelen bir ölüm haberi ise herkesi şok etti. Leydi Gabriella Kingston'ın kocası Thomas Kingston'ın 45 yaşında hayatını kaybetmesi aileyi yasa boğarken herkesi de şaşkına çevirmişti.

Ailenin damadı olan Thomas Kingston, Kraliçe Elizabeth’in kuzeni Kent Prensi Michael'ın kızı Leydi Gabriella Kingston'la evliydi.

Çift 2019’da Harry ve Meghan’ın da evlendiği Windsor Şatosu'ndaki St. George's Şapeli'nde düğün yapmıştı. Thomas Kingston aynı zamanda Kate Middleton’ın kız kardeşi Pippa Middleton'ın da eski sevgilisiydi. Kraliçe Elizabeth’in kuzeni Kent Prensi Michael'ın kızı Leydi Gabriella ve Thomas Kingston, 2019'da Harry ve Meghan'ın da evlendiği St. George's Şapeli'nde hayatlarını birleştirmişti

ŞÜPHELİ ÖLÜM DEĞİL DENMİŞTİ, İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Thomas Kingston'ın aile evinde ölü bulunduğu açıklanmış, ilk incelemeler sonunda ölümüyle ilgili şüpheli bir durum olmadığı söylenmişti.

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Ancak adli tabiplikten yapılan açıklamaya göre Kingston'ın 25 Şubat günü, İngiltere'nin Cotswolds köyündeki ailesinin evinde "feci bir kafa travması" sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Thomas Kingston'ın cesedinin yanında bir silahla bulunduğu ve ölümünün intihar olduğu açıklandı. Bu genç yaşta gelen beklenmedik ölümün intihar kaynaklı olduğunun duyulması büyük bir şok dalgasına yol açtı. Bir finans şirketinde yöneticilik yapan damat Thomas Kingston'ın 45 yaşında hiçbir sağlık sorunu yokken ölmesi büyük şok yaratmıştı... Kingston'ın cesedinin yanında silah bulunduğu ve aldığı kafa travmalarından öldüğü açıklandı

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TAZİYE MESAJLARINDA HİÇBİR DETAYA DEĞİNİLMEDİ

Ailenin yayınladığı mesajda konuya ilişkin olarak sadece "Thomas Kingston'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Tom, onu tanıyanların hayatına ışık tutan biriydi" denilmiş ve başka bir açıklama yapılmamıştı.

Ani ölümünün ardından eşi Lady Gabriella Kingston, ebeveynleri ve kardeşleri de Thomas Kingston'ı "Onu tanıyan herkesin hayatını aydınlatan olağanüstü bir adam" olarak anan bir açıklama yayınladı.

Bu açıklamayla birlikte Thomas Kingston'ın ölümünün intihar kaynaklı olduğu ortaya çıktı

Lady Gabriella Kingston açıklamasında "Ölümü tüm aile için büyük bir şok oldu ve vefatının yasını tutarken mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz" sözlerini kullanmıştı.

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KRAL VE KRALİÇE DE ÖZEL MESAJ YAYINLADI

Buckingham Sarayı da resmi bir açıklama yayınladı ve "Kral ve Kraliçe Thomas'ın ölümünden haberdar olmuşlardır ve ailenin çok sevilen bir üyesinin yasını tutarken Kent Prensi ve Prensesi Michael ile onu tanıyan herkese baş sağlığı diliyorlar" denildi.

Yapılan açıklamaların hiçbirinde Thomas Kingston'ın ölüm nedenine değinilmedi. Thomas Kingston, Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa ile bir dönem sevgili olmuş, çift ayrıldıktan sonra dost kalarak görüşmeye devam etmişti: Thomas ve Leydi Gabriella, Pippa Middleton'ın James Matthews'la düğününe, Pippa ve James Matthews da Thomas Kingston ve Leydi Gabriella'nın iki yıl sonraki düğününe katılmıştı

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KATE’İN KARDEŞİ PIPPA İLE HER ZAMAN DOST KALDILAR

Thomas Kingston ve Kent Prensi ve Prensesi Michael'ın kızı Leydi Gabriella, 2019 yılında, kraliyet üyelerinin de katıldığı bir törenle evlenmişti.

Thomas Kingston ve Pippa Middleton 2011’de ilişkilerini sonlandırmıştı ancak arkadaş kalmışlar. Hatta Thomas ve Leydi Gabriella, Pippa'nın James Matthews ile Mayıs 2017'deki düğününe de katılmışlardı.

Pippa Middleton ve eşi Matthews da Thomas Kingston ve Leydi Gabriella'nın iki yıl sonraki düğününde konuktular.

MUTLUYDULAR VE ORTADA HİÇBİR SORUN YOKTU…

Thomas Kingston ve Leydi Gabriella en son Sevgililer Günü'nde William Shakespeare'in "First Folio" adlı eserinin 400. yıldönümü şerefine Londra'da düzenlenen bir etkinliğe katılırken birlikte fotoğraflanmışlardı.

Çift, Kral Charles’ın kanser tedavisi gördüğü için katılmadığı etkinlikte Kraliçe Camilla'ya eşlik etmişlerdi.

Oldukça mutlu görünen Thomas Kingston, genç yaşında sırlarıyla birlikte ölüp ardında birçok soru işareti bırakmış oldu

Thomas ve Leydi Gabriella'nın bir arkadaşı Daily Mail'e yaptığı açıklamada çiftle en son 21 Şubat'ta bir araya geldiklerini belirterek "Her zamanki gibi mutlu ve pozitif görünüyorlardı" dedi.