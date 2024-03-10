Herkes artık öldüğüne ikna olmuştu… Fotoğrafı prens kocası çekmiş: Kate Middleton üç çocuğuyla birlikte mutluluk pozu verdi

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Ocak ayının ortasında İngiliz kraliyetinden yapılan beklenmedik açıklamada Galler prensesi Kate Middleton’ın karın bölgesinden “planlı” bir ameliyat geçireceği söylenmişti.

AMELİYAT İÇİN “PLANLI” DENDİ AMA…

Bu planlı olduğu söylenen operasyonu Middleton’ın çocukları da dahil olmak üzere en yakınlarından ve tüm programını yapmaktan sorumlu olan yardımcılarından bile sakladığı ise sonradan ortaya çıkmıştı.

İngiliz kraliyet ailesinin açık ara en sevilen üyesi olan ve William babasının yerine tahta çıktığında kraliçelik tacını takacak Kate Middleton geçirdiği ameliyatın ardından ortadan kaybolunca adeta yer yerinden oynadı

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Galler Prensesinin ameliyatın ardından iki hafta hastanede kalacağı sonra da mart ayı sonuna kadar evinde dinlenerek kraliyet görevleri için halkın önüne çıkmayacağı söylenmişti. Ameliyatın zorlu olduğu söylendiği için ilk başta bu durum önemsenmedi.

CHARLES KANSER OLMASINA RAĞMEN HEP YÜZÜNÜ GÖSTERDİ, KATE İSE ORTADAN KAYBOLDU

Ancak aynı tarihlerde operasyon geçiren Kral Charles, bu operasyonun ardından kansere yakalandı. Ancak buna rağmen haklın karşısına güle oynaya çıktı ve sağlıklı ve görevinin başında olduğunu herkese gösterdi.

Kate'in kayınpederi, Kral Charles hem ameliyat oldu hem de kanser teşhisi aldı... Buna rağmen kral sağ ve sağlıklı olduğunu kanıtlamak için sık sık halkın karşısına çıktı

Kate Middleton ise 2 ay boyunca hiç ortalarda görünmedi, sağlıklı ve iyi olduğunu kanıtlamak için tek bir fotoğraf bile vermedi. Bu da giderek büyüyen kaygılara yol açtı.

En sonunda halk da basın da Kate’e ne olduğunu didiklemeye başladı ve ortada elle tutulan bir açıklama ya da kanıt olmadığı için de komplo teorileri aldı başını gitti.





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KOMPLO TEORİLERİ ALDI BAŞINI GİTTİ, FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE BİLE İYİ İNANMADILAR

Kate Middleton tüm bunların ardından geçtiğimiz günlerde annesinin arabasının yolcu koltuğunda görüntülendi. Gözünde kocaman güneş gözlükleri, şişmiş yüzüyle görenin tanımakta zorlandığı Kate Middleton’la ilgili söylentiler bu fotoğrafa rağmen bitmek bilmedi.

Onun aslında öldüğü ve yerine bir benzerinin geçtiği, felç olduğu, ameliyatının kötü gidip komaya girdiği söylendi…

Kate Middleton'la ilgili komplo teorileri giderek çılgınlaşmaya başlayınca prensesin annesinin arabasında çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı... Yine de bu kişinin gerçek prenses olmadığı bile söylendi ve kimse onun sağlığına kavuştuğuna inanamadı

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Bahsedilen karın ameliyatının aslında kanser olduğu ya da düşük yaptığı için yapıldığı, William’dan şiddet gördüğü ve yüzünün gösteremeyeceği kadar kötü durumda olduğu bile yazılıp çizildi.

Gözden Kaçmasın Kate ortaya çıktı ama kimse iyi olduğuna ikna olmadı… Prens William en sonunda sessizliğini bozdu Haberi görüntüle

AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAF! HEM DE BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Tüm bu söylentiler Kate’in ortalıkta görünmediği günler uzadıkça giderek arttı. En sonunda 9 Mart Dünya kadınlar Günü için bir mesaj yollayan Galler Prensesinin bugün de ameliyatından sonra çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı.

İngiltere ve İrlanda Anneler Günü "Anneler Pazarı" adını alıyor ve Paskalya kutlamalarından 3 hafta önce yani mart ayının ikinci pazar günü kutlanıyor... Kate Middleton da ameliyatından sonraki ilk pozunu üç çocuğuyla birlikte bu özel gün için verdi: Fotoğrafı da Prens William çekti

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Kate Middleton ile Prens William'ın ortak Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir paylaşım yapıldı. O ortak paylaşımda bir dizi fotoğraf ve şu mesaj yer aldı: "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün ve her gün muhteşem kadınların etkisini kutluyoruz. İşte geçmişte ilham aldığımız harika kadınlardan sadece birkaçı."

İngiltere’de bugün kutlanan Anneler Günü için çekilmiş özel bir poz olan bu fotoğrafta Kate Middleton üç çocuğu Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’le birlikte gülümseyerek fotoğrafı çeken kocası Prens William’a bakıyordu.

Kate Middleton fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajı "Son iki ay boyunca nazik dilekleriniz ve devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkese mutlu bir Anneler Günü dilerim. C" diyerek imzaladı

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YANINA ÜÇ ÇOCUĞUNU ALDI, FOTOĞRAFI ÇEKEN KOCASINA BAKIP GÜLÜMSEDİ

İyileşme süreci devam eden 42 yaşındaki Galler Prensesi, Prens William ve üç çocuğu (10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis) tarafından kutlandı.

Kensnigton Sarayı’nın resmi Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafın birkaç gün önce Windsor'da 41 yaşındaki kocası William tarafından çekildiği açıklandı. Kate Middleton devam eden destekleri için halka teşekkür etti ve diğer ailelere mutlu bir Anneler Günü diledi.

Asıl adı Catherine olan ancak hem ailesi hem de halk tarafından kısaca Kate diye çağırılan prenses fotoğrafın altındaki mesajını da “C” diye imzaladı.

Neşeli fotoğrafta üç çocuğu annelerinin etrafında toplanmış ve George da kollarını annelerine dolamış halde görülüyor.

EN SON 25 ARALIK’TA HALKIN KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Prenses Kate, en son Noel ayini sırasında, 25 Aralık'ta kamuoyunun önüne çıkmış, sonra da ortadan kaybolup 2 aydan fazla kimseler tarafından görülmemişti. Kate Middleton, iyileşme sürecine devam etmek üzere evine gitmeden önce ameliyat olduğu London Clinic’te 13 gün geçirdi.

Kate Middleton en son 25 Aralık'ta aileyle birlikte katıldığı Noel kutlamalarında görülmüştü

Ameliyat sırasında Kensington Sarayı'ndaki ofisinden yapılan açıklamada, "Galler Prensesi bu açıklamanın yaratacağı ilginin farkındadır. Kamuoyunun, çocukları için mümkün olduğunca normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi bilgilerinin gizli kalması isteğini anlayacağını umuyor" denilmişti.