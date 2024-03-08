Hastalık başka şeye benzemez… Kanser haberini alınca küs olduğu ağabeyine ulaşmaya çalıştı: Yine kapılar yüzüne kapandı!

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Önce Kate Middleton ocak ayının ortasında planlı olduğu söylenen bir operasyon geçirdi. Karın bölgesinden yapılan operasyonun ardından 2 ay boyunca ortaya çıkmayan prenses için ortaya sayısız ve akla hayale sığmayacak komplo teorisi atıldı.
Ardından da Charles yine planlı olduğu iddia edilen ancak kimselerin haberinin olmadığı bir prostat ameliyatı oldu. Hastaneden güle oynaya çıkan kralın birkaç gün sonra kanser olduğunun öğrenilmesi ise büyük bir şok etkisi yarattı.
BABASININ HASTALIĞINI DUYUNCA HEMEN KOŞUP GELMİŞTİ
2020’de aile içinde istenmediğini iddia ettiği eşi Meghan Markle’la birlikte ABD’ye taşınan ve orada da sürekli aile sırlarını ve karısına ırkçılık yapıldığı iddialarını ortaya döken Prens Harry de Charles’ın kanser olduğunu öğrenir öğrenmez İngiltere’ye koşmuştu.
Harry’nin İngiltere ziyareti beklenenden kısa sürdü. Ülkede toplam 24 saat kalan küskün prens hemen ABD’ye, karısına ve çocuklarına geri döndü. Kral Charles’la sadece 45 dakika görüşüp giden Harry’nin bu ziyaretin ardından Meghan’la kar tatillerine çıkması da eleştiri konusu olmuştu.
CENAZEDEN SONRA YÜZ YÜZE BİLE GELMEDİLER
Ortaya yeni atılan bir iddiaya göre bu ziyaret esnasında aile içindeki bu çalkantıların en büyük sebebi olan Harry ve ağabeyi William arasındaki kavgayla ilgili de bir gelişme yaşandı. Kraliyet kaynakları ve saraya yakın bazı kişilerin anlattığına göre Harry, Kraliçe Elizabeth’in cenazesinden sonra yüz yüze bile gelmediği William’a ulaştı.
HEMEN AĞABEYİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTI
Harry, kanser hastası babaları Kral Charles’ı İngiltere'de ziyaret etmeden önce küs olduğu kardeşi Prens William'a ulaştı. Bir saray kaynağı dün People'a yaptığı açıklamada Harry'nin William'la barışmak istediğini ve hatta geçen ay Charles'ı bir saatten az bir süre görmek için Londra'ya uçmadan önce Galler Prensi ile temasa geçtiğini söyledi.
GERİ DÖNMEK İSTİYOR AMA ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR
Bir süredir Harry’nin aslında, son dört yıldır arasının bozuk olduğu ailesiyle yeniden bir araya gelmek hatta İngiltere’ye geri dönmek istediği konuşuluyordu. Bunu çok arzu etse de karısı Meghan’ın bu fikre şiddetle karşı çıkması, karşı çıkmasa bile eğer birlikte dönerlerse aynı şeylerin tekrar yaşanacağı korkusu Harry’yi bundan alıkoyuyor.
BABA KALBİ AFFETMEYE HAZIR AMA…
Aileyi birbirine katıp sonra da kaçıp giden Harry’yi babası Charles’ın affetmeye hazır olduğu, ağabey William’ın ise buna asla yanaşmak istemediği de diğer iddialar arasında. Kansere yakalanan babasını ziyaret etmesinin arzuladığı barışma ihtimalini doğuracağını düşünen Harry, fırsatı kaçırmamak için William’a bu yüzden ulaşmak istedi.
ÇOK İSTEDİ AMA AĞABEYİNİ GÖREMEDİ
Ancak yine saray içinden kaynaklara göre Harry William’a ulaşamadığı gibi arzu ettiği görüşmeyi de gerçekleştiremedi. Harry’nin Charles’ı görmek için İngiltere’ye gelmesi ancak yakın tarihte ameliyat olan ve durumu da ciddi olan Kate Middleton’ı ya da üç yeğenini görmemesi de tepki çekmişti.
Belli ki Harry barışma umuduyla bunu yapmak istemiş olsa da kardeşine öfkesi dinmek bilmeyen William kabul etmediği için böylesi bir görüşmenin gerçekleşme şansı zaten hiç yoktu. Kraliyet biyografisi yazarı Catherine Mayer, konumlarına rağmen kraliyet ailesinin de normal ailelerden farkı olmadığını altını çiziyor.
“BU KAVGA AÇIK BİR YARA GİBİ ACITIYOR”
Yaşanan dramın çoğunun güven eksikliğinden kaynaklandığını söyleyen Mayer “"Ailenin çektiği eziyet açık bir yara. Arada çok derin bir kopukluk var" diyor. Herkesin hemfikir olduğu konu da Harry’nin aileyi çok ciddi şeylerle suçlaması ve yetmezmiş gibi büyük bir özenle saklanan aile sırlarını ortaya dökmesinin mevcut güveni tamamen yerle bir ettiği…
Kral Charles’ın William ve Harry arasındaki gerilimin çözülmesine yardımcı olamayacağı düşünülüyor. William Harry’ye güvenemeyeceğine ve babaları devre dışı kaldıktan sonra kraliyeti kardeşiyle yönetemeyeceğine ikna olmuş durumda söylenenlere göre.
KARISINA YAPILANLAR YÜZÜNDEN ÖYLE KIZGIN Kİ
Tek çözümse Harry’nin William’dan kişisel ve samimi olarak özür dilemesi ve yaptığı hataları tamir etmesi. İki kardeşin arasının bozulmasının asıl sebebinin eşleri Meghan ve Kate’in ettiği kavgalar olduğu ve William’ın karısı Kate’i üzen kişiyi kardeşi bile olsa affetmeyeceği uzun süredir konuşuluyor…