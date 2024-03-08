Hastalık başka şeye benzemez… Kanser haberini alınca küs olduğu ağabeyine ulaşmaya çalıştı: Yine kapılar yüzüne kapandı!

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Önce Kate Middleton ocak ayının ortasında planlı olduğu söylenen bir operasyon geçirdi. Karın bölgesinden yapılan operasyonun ardından 2 ay boyunca ortaya çıkmayan prenses için ortaya sayısız ve akla hayale sığmayacak komplo teorisi atıldı.

Ardından da Charles yine planlı olduğu iddia edilen ancak kimselerin haberinin olmadığı bir prostat ameliyatı oldu. Hastaneden güle oynaya çıkan kralın birkaç gün sonra kanser olduğunun öğrenilmesi ise büyük bir şok etkisi yarattı.





BABASININ HASTALIĞINI DUYUNCA HEMEN KOŞUP GELMİŞTİ

2020’de aile içinde istenmediğini iddia ettiği eşi Meghan Markle’la birlikte ABD’ye taşınan ve orada da sürekli aile sırlarını ve karısına ırkçılık yapıldığı iddialarını ortaya döken Prens Harry de Charles’ın kanser olduğunu öğrenir öğrenmez İngiltere’ye koşmuştu.

Kral Charles'ın kanser olduğunu öğrenir öğrenmez İngiltere'ye gelen Harry'nin aynı tarihlerde ağır bir ameliyat geçiren Kate Middleton'ı ziyaret etmemesi ve üç yeğenini görmemesi hoş karşılanmamıştı... Ancak anlaşılan Harry'nin böyle bir ziyaret gerçekleştirme şansı hiç yokmuş

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Harry’nin İngiltere ziyareti beklenenden kısa sürdü. Ülkede toplam 24 saat kalan küskün prens hemen ABD’ye, karısına ve çocuklarına geri döndü. Kral Charles’la sadece 45 dakika görüşüp giden Harry’nin bu ziyaretin ardından Meghan’la kar tatillerine çıkması da eleştiri konusu olmuştu. Harry'nin aslında İngiltere'ye gelirken ağabeyi William'a bir zeytin dalı uzatıp ulaşmaya ve görüşmeye çalıştığı ancak bunu başaramadığı söyleniyor

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CENAZEDEN SONRA YÜZ YÜZE BİLE GELMEDİLER

Ortaya yeni atılan bir iddiaya göre bu ziyaret esnasında aile içindeki bu çalkantıların en büyük sebebi olan Harry ve ağabeyi William arasındaki kavgayla ilgili de bir gelişme yaşandı. Kraliyet kaynakları ve saraya yakın bazı kişilerin anlattığına göre Harry, Kraliçe Elizabeth’in cenazesinden sonra yüz yüze bile gelmediği William’a ulaştı. William ve Harry Kraliçe Elizabeth'in cenazesinden sonra hiç yüz yüze gelmediler

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HEMEN AĞABEYİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTI

Harry, kanser hastası babaları Kral Charles’ı İngiltere'de ziyaret etmeden önce küs olduğu kardeşi Prens William'a ulaştı. Bir saray kaynağı dün People'a yaptığı açıklamada Harry'nin William'la barışmak istediğini ve hatta geçen ay Charles'ı bir saatten az bir süre görmek için Londra'ya uçmadan önce Galler Prensi ile temasa geçtiğini söyledi. Harry'nin İngiltere'ye geri dönmek istediği iddia ediliyor ancak Meghan buna şiddetle karşı çıkıyor

GERİ DÖNMEK İSTİYOR AMA ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR

Bir süredir Harry’nin aslında, son dört yıldır arasının bozuk olduğu ailesiyle yeniden bir araya gelmek hatta İngiltere’ye geri dönmek istediği konuşuluyordu. Bunu çok arzu etse de karısı Meghan’ın bu fikre şiddetle karşı çıkması, karşı çıkmasa bile eğer birlikte dönerlerse aynı şeylerin tekrar yaşanacağı korkusu Harry’yi bundan alıkoyuyor. Harry'nin babasını ziyaret edip 24 saat içinde dönmesinden sonra karısı Maghan'la kayak tatiline gitmesi de eleştirilmişti... Kimi kraliyet uzmanları Harry'nin sürekli Meghan'ın hırsına ve yanlış planlanan PR çalışmalarına kurban edildiğini savunuyor

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BABA KALBİ AFFETMEYE HAZIR AMA…

Aileyi birbirine katıp sonra da kaçıp giden Harry’yi babası Charles’ın affetmeye hazır olduğu, ağabey William’ın ise buna asla yanaşmak istemediği de diğer iddialar arasında. Kansere yakalanan babasını ziyaret etmesinin arzuladığı barışma ihtimalini doğuracağını düşünen Harry, fırsatı kaçırmamak için William’a bu yüzden ulaşmak istedi. Charles'ın Harry'yi affedip aileye yeniden kabul etmeye hazır olduğu biliniyor ancak bunu William kardeşini affedene kadar yapamayacak...

ÇOK İSTEDİ AMA AĞABEYİNİ GÖREMEDİ

Ancak yine saray içinden kaynaklara göre Harry William’a ulaşamadığı gibi arzu ettiği görüşmeyi de gerçekleştiremedi. Harry’nin Charles’ı görmek için İngiltere’ye gelmesi ancak yakın tarihte ameliyat olan ve durumu da ciddi olan Kate Middleton’ı ya da üç yeğenini görmemesi de tepki çekmişti.

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Belli ki Harry barışma umuduyla bunu yapmak istemiş olsa da kardeşine öfkesi dinmek bilmeyen William kabul etmediği için böylesi bir görüşmenin gerçekleşme şansı zaten hiç yoktu. Kraliyet biyografisi yazarı Catherine Mayer, konumlarına rağmen kraliyet ailesinin de normal ailelerden farkı olmadığını altını çiziyor.

Aile artık yıllardır dünyanın gözü önünde yaşanan bu kavgaları bitirip yoluna devam etmek istese de bunun gerçekleşebilmesi biraz zor gibi görünüyor

“BU KAVGA AÇIK BİR YARA GİBİ ACITIYOR”

Yaşanan dramın çoğunun güven eksikliğinden kaynaklandığını söyleyen Mayer “"Ailenin çektiği eziyet açık bir yara. Arada çok derin bir kopukluk var" diyor. Herkesin hemfikir olduğu konu da Harry’nin aileyi çok ciddi şeylerle suçlaması ve yetmezmiş gibi büyük bir özenle saklanan aile sırlarını ortaya dökmesinin mevcut güveni tamamen yerle bir ettiği…

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Kral Charles’ın William ve Harry arasındaki gerilimin çözülmesine yardımcı olamayacağı düşünülüyor. William Harry’ye güvenemeyeceğine ve babaları devre dışı kaldıktan sonra kraliyeti kardeşiyle yönetemeyeceğine ikna olmuş durumda söylenenlere göre.





KARISINA YAPILANLAR YÜZÜNDEN ÖYLE KIZGIN Kİ

Tek çözümse Harry’nin William’dan kişisel ve samimi olarak özür dilemesi ve yaptığı hataları tamir etmesi. İki kardeşin arasının bozulmasının asıl sebebinin eşleri Meghan ve Kate’in ettiği kavgalar olduğu ve William’ın karısı Kate’i üzen kişiyi kardeşi bile olsa affetmeyeceği uzun süredir konuşuluyor…