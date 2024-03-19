Kate ve William’ın arasına girdiği söyleniyordu… Hedefteki kadın Rose Hanbury’den “yasak aşk” açıklaması

Haberin Devamı

Kate Middleton’ın sebebi açıklanmayan ağır bir karın bölgesi operasyonun ardından epey zaman geçti ancak kimse hâlâ ona gerçekte ne olduğunu bilmiyor…

ORTADA NET AÇIKLAMA YOK: ADETA “ÇUVALLADILAR”

Ortada ne operasyonun sebebi ne de prensesin sağlık durumuyla ilgili net bir açıklama var.

Kate Middleton’ın sağ ve sağlıklı olduğunu kanıtlamak için paylaştığı bu fotoğrafın üzerinde oynandığı ortaya çıktı hatta fotoğrafın belki de hiç çekilmediği iddia ediliyor

Buckingham ve Kensington Sarayları da şüpheleri ortadan kaldırmak için attıkları her adımda deyim yerindeyse biraz daha “çuvallamış” durumdalar.

Haberin Devamı

Kate Middleton’ın birkaç hafta önce annesinin kullandığı arabadaki görüntüsü de kendisinin geçen hafta sonu İngiltere’nin Anneler Günü için yaptığı fotoğraflı paylaşım da tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Kate Middleton ve üç çocuğu en son 25 Aralık'taki Noel ayini sırasında görülmüştü

ONU GÖREMEDİKÇE ÇILGIN KOMPLO TEORİLERİ ÜRETMEYE BAŞLADILAR

Sadece kendi ülkesinde değil dünya çapında milyonlarca hayranı olan güzel prensesinin ortalarda görünmediği süre arttıkça sosyal medya yoluyla yayılan komplo teorileri de giderek çılgınlaştı.

Onun aslında öldüğü ya da felç olduğu, aslında kanser olduğu, çocuk düşürdüğü ya da aldırdığına dair birçok teori ortalığa saçıldı.

Sağlık durumu belirsizliğini koruyan Kate Middleton’la ilgili olarak evliliği konusunda da sayısız yorum yapıldı; ortadan kaybolmasının nedeninin aslında William’dan ayrılmak istemesi ya da William’ın onu terk etmeye çalışması olduğu söylendi.

Kate Middleton ve Prens William'ın arasına girdiği iddia edilen kadın Leydi Rose Hanbury... Çift onunla sık sık kraliyet etkinliklerinde bir araya geliyordu hatta iki kadının arkadaş olduğu da biliniyor

Haberin Devamı

Ve bu evlilik spekülasyonları arasında bir tanesi deyim yerindeyse aldı başını gitti… İddialara göre William’ın uzun süredir bir “metresi” var ve aslında Kate Middleton’dan ayrılmak istiyor.

WILLIAM AİLE DOSTLARININ EŞİYLE YILLARDIR YASAK AŞK MI YAŞIYOR?

İlişki yaşadığı bu kişi de çok yakınlarında: Çiftin aile dostları ve kraliyete oldukça yakın bir aileden bahsediyoruz…

2009'da bir Marki olan ve Buckingham Sarayı ile yakın ilişkiler içinde olan David Cholmondeley’yle evlenen Leydi Rose Hanbury’nin William’la bir yasak aşk yaşadığı söylentisi aslında saray çevrelerinde son yıllarda sıkça dillendiriliyordu.

Eski bir model olan Leydi Rose Hanbury kendisinden yaşça epey büyük olan Marki ile evlenerek sarayla yakın ilişkiler kurdu

Haberin Devamı

Kate’in bir anda gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla birlikte bu ilişkiyle ilgili söylentiler de giderek ciddileşti. Birçok insan Kate’in yok oluşunu bu yasak aşka bağladı.

“ÖTEKİ KADIN” EN SONUNDA AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Leydi Rose Hanbury de en sonunda Kate Middleton'ın kocası Prens William ile ilişkisi olduğu söylentileri karşısında sessizliğini bozmak zorunda kaldı.

40 yaşındaki üç çocuk annesi Hanbury, avukatları aracılığıyla Business Insider'a verdiği demeçte William ile ilişkisi olduğu söylentilerinin "tamamen yanlış" olduğunu söyledi.

Marki David Cholmondeley ve eşi Leydi Rose Hanbury

Haberin Devamı

İkili arasındaki flört iddiaları 2019 yılına kadar uzansa da, Kensington Sarayı'nın 42 yaşındaki Galler Prensesinin ocak ayında karın ameliyatı geçireceğini açıklamasının ardından söylentiler iyice alevlendi. Leydi Rose Hanbury’nin kızının William'dan olduğunu söyleyen bile var

Gözden Kaçmasın Kate ve William söylentiler yüzünden yıkılmış! Yeni fotoğraf ve açıklama yolda Haberi görüntüle

GİZEMLİ YOK OLUŞ EVLİLİĞİYLE İLGİLİ DEDİLER

Middleton'ın aylar süren gizemli yok oluşu, birçok kişinin üç çocuk paylaştığı 41 yaşındaki William ile evliliğinin durumu hakkında spekülasyon yapmasına neden olmuştu.

Kate Middleton'ın basın sözcüleri onun "planlı karın ameliyatı" nedeniyle hala iyileşme sürecinde olduğunu ve Paskalya'ya kadar görevine devam edemeyeceğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Ancak prensesin sağlığıyla ilgili şüpheleri ortadan kaldıracak bir açıklama gelmemesi şüphelerin büyümesine neden oldu.

3 KEZ GÖRÜNTÜ VERDİ, ÜÇÜ DE FİYASKOYA DÖNÜŞTÜ

Halkın karşısına hiç çıkmayan Kate, bunun yerine gerçekliği şüpheli görüntüler verdi. Hatta en son dün William’la birlikte Windsor Şatosu civarında alışveriş yaparken çekilmiş bir videosu da ortaya çıktı.

Ancak diğer görüntülerde olduğu gibi yine her şey buğulu görünüyor, videodaki kadın Kate’e benzemiyor sadece onu biraz andırıyordu.

Bu fiyaskoların ardından şüpheler de söylentiler de iyice arttı. Leydi Rose Hanbury, benim bu işle ilgim yok dese de komplo teorileri bu ilişkini doğru olduğunu söylüyor.

KÜÇÜK KIZI ASLINDA WILLIAM’DAN DEDİLER

Hatta Leydi Rose Hanbury’nin en küçük çocuğu olan kızının William’dan olduğu söylentileri de yayıldı. Prenses Charlotte’la aynı zamanda doğan bu kız çocuğunun bu yasak aşkın meyvesi olabileceği iddia ediliyor. Kate'in bu ilişkiden haberdar olduğu ve yıllar boyunca bu sebepten ruhen ve bedenen çok yıprandığı söyleniyor

YILLAR SÜREN İHANET KATE’İ PERİŞAN ETTİ

Kate Middleton’ın da bunu öğrendiği ve William’la bu yüzden tartıştığı, yıllardır ihanete uğramasının utancını ve üzüntüsünü kaldıramayıp ruhen ve bedenen çöktüğünü iddia eden azımsanmayacak sayıda saray kaynağı var…