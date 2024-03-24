Kate Middleton boğazına düğümlenen o sözlerin hepsini kendi yazdı… Tek görevi kanseri yenip hayatta kalmak değil!

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Kate Middleton çarşamba günü Windsor'da kaydedilen duygusal açıklamayı cuma gecesi yaptı. Aylardır güzel prensesten haber almayı bekleyen hayranları ve başına ne geldiğini merak eden milyonlarca kişi yaşananları böylece öğrendi.

"AĞZINDAN ÇIKAN HER SÖZÜ KENDİ YAZDI"

Yakın bir arkadaşı, Galler Prensesi'nin kanserle mücadele konuşmasının tamamını daha fazla dedikodu ve sağlığıyla ilgili spekülasyonunu ortadan kaldırmak amacıyla kendi başına ve çok hızlı bir şekilde yazdığını açıkladı.

Yakın bir arkadaşı Kate Middleton'ın yaptığı açıklamanın metnini kendisinin yazdığını ve bu açıklama kararının da son derece hızlı bir şekilde verilip harekete geçildiğini söyledi

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Kate’in adı açıklanmayan arkadaşı The Sunday Times'a “Bu gerçekten son birkaç haftadır yaşanan dramla ilgili değildi, ancak bunun üzücü olduğu açıktı. Kate bunu yapmak zorunda olduğunu hissetti. Daha çok kamuya mal olmuş bir şahsiyet olduğunu ve daha geniş bir liderlik sorumluluğu taşıdığını biliyordu” dedi.

Windsor bahçesinde çekilen videoda söylediği her şey Kate Mİddleton’ın eseriydi, her kelimesini o yazdı. Açıklamayı mümkün olan en hızlı şekilde yazdı ve artık daha fazla konuşulmasına engel olmak için aslında planlanan tarihten önce yayınlanmasını sağladı… Galler Prensesi bir yandan artık söylentilere son vermek istemiş bir yandan da kendisi gibi kansere yakalanan hastalara umut aşılamanın görevi olduğunu hissetmişti

BUNUN GÖREVİ OLDUĞUNU BİLİYORDU

Kate Middleton’ın ayrıca şok edici haberi vermenin daha güven verici bir yolu olacağı için daha sarsıcı bir yazılı açıklama yerine haberi video mesajıyla vermeyi tercih etti. 2011’de William’la evlendiğinden beri kraliyetin dünyaya açılan yüzü ve en güvenilir üyesi olan Kate bunu bir görev saymıştı.

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Galler Prensi William ve Prensesi Kate Middleton, cumartesi gecesi, yapılan açıklamaya gösterilen sevgi ve sempati seli için halka teşekkür etmelerinin ardından verilen destekten son derece etkilendiklerini de söylediler.

Kate Middleton dünyanın merakla beklediği açıklamayı yaparken ne kadar zorlandığı sesinin üzüntüyle titremesinden anlaşılıyordu

Şok duyurunun en önemli nedenlerinden biri Kate Middleton’ın benzer durumları yaşayanlara umut aşılamak ve dünyanın dört bir yanındaki kraliyet hayranlarına güven vermek gibi bir görevi olduğunu hissetmesiydi.

DUYDUKLARI VE GÖRDÜKLERİ KALBİNİ ÇOK KIRDI

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Bir başka arkadaşı ise Kate'in, kimi gazetecilerin ve gösteri dünyasının ünlü isimlerinin yanlış değerlendirmelerden duydukları üzüntüyü dile getirmelerine neden olan sosyal medyadaki söylenti ve komplo teorileri sağanağının ardından böylesine dürüst bir mesaj yayınlamak zorunda kalmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Videonun ardından, eski adı Twitter olan X'in CEO'su Linda Yaccarino “Cesur bir mesaj... Kate’in kendine özgü zarafetiyle iletildi. Çocuklarını korumak ve sonu gelmeyen spekülasyonlara son vermek için dile getirdiği mahremiyet talebi, saygı duyulması gereken, son derece makul bir talep” yazdı. Kendisi de kanser tedavisi gören Kral Charles'ın geleceğin kraliçesi olan gelini Kate'e çok düşkün olduğu biliniyor... Saray kaynaklarına göre Charles prensesinin durumunu yakından takip ediyor

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HER ŞEYİ KENDİ PLANLADI, WILLIAM DA TAM DESTEK VERDİ

Galler Prensesi'nin teşhisi açıklama kararını kendisinin verdiği, ancak bunu yapmak zorunda hissettiği için pişman olduğunu bildirmesine rağmen kocası William’ın tam desteğine sahip olduğu söyleniyor.

İçten video mesajında Kate, ameliyatı takiben yapılan testlerde kanser tespit edilmesinin ardından yaşadığı büyük şoktan ve ailesinin yaşadığı inanılmaz zor birkaç aydan bahsederken sesinin titrediği duyulabiliyordu…

Videoda William'ın Kate'in yanında gözükmemesi kimilerinin tepkisini çekmişti... Videonun ve açıklamadaki sözlerin Kate'in kendi fikri olduğu, William'ın halkın kaşısına tek başına çıkmak isteyen karısına tam destek verdiği söyleniyor

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Kanserin türü açıklanmadı ancak geleceğin kraliçesi şubat ayının sonlarında bir “önleyici kemoterapi” sürecine başladı ve iyileşmesi için olumlu bir zihniyete sahip olduğu ve kendisini “iyi ve her geçen gün daha da güçleniyor” olarak tanımladığı ve moralinin iyi olduğu söyleniyor.

ÇOCUKLARIN DURUMUNU DA HESABA KATTILAR

Öte yandan çiftin üç çocuğunun bu hafta Paskalya tatili için ayrılmasıyla birlikte zamanlama, teşhisin onlar okuldayken haberlere çıkmaması anlamına geliyordu. Lambrook Okulu'nun üç haftalık tatili cuma günü öğleden sonra, tam da medyanın yaklaşan duyuruyla sarsılmasından kısa bir süre önce başladı.

Kate videolu açıklamasında çocukları George, Charlotte ve Louis'ye yaşananları anlatmakta ne kadar zorlandığını belirtmişti

On yaşındaki Prens George, sekiz yaşındaki Prenses Charlotte ve beş yaşındaki Prens Louis, Berkshire'daki okula devam ediyor. Kate Middleton yaptığı açıklamada son günlerdeki durumla ilgili en büyük zorluklardan birinin yaşananları çocuklarına açıklamak olduğunu söylemişti.