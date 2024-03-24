Derdi çeken bilir… Kanser olan ünlü oyuncudan Kate'e destek: Kamuya mal olmak, kamunun size sahip olduğu anlamına gelmez!

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Tüm bu çılgınlık Kate Middleton cuma akşamı kameraların önüne geçip kanser olduğunu açıklayınca, sesi titreyerek, oldukça zayıflamış ve bitap düşmüş haliyle dünyanın karşısına çıkınca bitecek sandık…

ORTAYA ÇIKTI, KANSERİM DEDİ, YİNE DE YETMEDİ…

Oysa bu kötü haberin duyulmasının ortaya çıkmasının üzerinden daha 48 saat bile geçmemişken bu videolu açıklamanın da yalan olduğu, görüntüdeki kişinin Kate olmadığı, devreye yapay zekanın girdiği söylenmeye başladı…

Cuma akşamı Kensington Sarayı resmi hesaplarından paylaşılan bu videoyla dünya Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser olduğunu öğrendi

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Anlaşılan sosyal medyadaki konuyla ilgili ilgisiz herkes bir yorum yapmaya ve gerçeklikten uzak ihtimalleri gerçekmiş gibi anlatmaya devam ettikçe Kate Middleton’ın sağlığı ve evliliğinin durumu incitici şekilde tartışılmaya devam edecek.

Öte yandan Galler Prensesi ortaya çıkmadan önce, hastalığı bilinmezken ve saray söylentileri bitirmek için üzerinde oynanmış fotoğraflar ve görüntüler servis ederken sosyal medya platformlarında Kate Middleton’la ve yaşananlarla “dalga geçenler” birer birer özür dilemeye başladı. Kate Middleton hakkındaki söylentileri sonlandırmak için video paylaşmasına rağmen komplo teorileri son bulmak bilmiyor

KANSERLE SAVAŞAN ÜNLÜ OYUNCUDAN GALLER PRENSESİNE DESTEK

Üretilen komplo teorilerine tepki gösteren ve aldığı teşhis yüzünden zor günler geçiren Kate’in artık rahat bırakılması gerektiğini söyleyerek sesini yükseltenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bu isimlerin başında da kendisi de kanserle savaşan ünlü bir oyuncu var.

Beverly Hills, 90210 dizisinin yıldızı Shannen Doherty, konuyla ilgili en sert tepkiyi veren isimlerden oldu. Doherty, kanser açıklamasından önce Kate Middleton'ın sağlığı hakkında fikir yürüten komplo teorisyenlerini adeta yerden yere vurdu. Gerek sosyal medya kullanıcıları gerekse son haftalardaki süreçte Kate Middleton'la ilgili uygunsuz şakalar yapan ünlüler birer birer prensesten özür diliyor... Öte yandan kendisi de kanser mücadelesi veren Shannen Doherty'den Kate için dokunaklı bir destek mesajı geldi

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“BIRAKIN İNSANLARKEN HASTAYKEN RAHAT ETSİN!”

Dördüncü evre meme kanseri olan ve 2023'te beyin tümörünü aldırmak için ameliyat olan yıldız oyuncu Kate Middleton’ın içinde bulunduğu ruh halini kendisi de aynı süreçlerden geçtiği için en iyi anlayan isimlerden biri.

Shannen Doherty, Instagram hesabından yaptığı açıklamaya "Kamuya mal olmuş bir figür olmak, kamunun o kişiye sahip olduğu anlamına gelmez" diye başladı ve "Hepimizin hastalığını ya da hayatını özel olarak yaşamaya hakkı var" sözleriyle Kate Middleton’a destek oldu.

Gözden Kaçmasın Dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı: Geçmiş olsun Kate Haberi görüntüle

Son 7 yıldır kanserle savaşan ve ölümün kıyısından dönen Shannen Doherty bu süreç boyunca hep ekran önünde yer almaya devam etti, bunu yapacak durumu olmadığında da hayranlarına sosyal medyadan ulaştı

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BİTMEYEN KOMPLO TEORİLERİ ONU ERKENDEN KONUŞMAYA ZORLADI

Ünlü oyuncu Kate Middleton için "Komplo teorilerinin bitmemesi, insanların hastalıklı merakının saldırısı Kate’i henüz bu durumu kabullenmeden ve çocuklarına açıklamadan önce kendini açıklamaya zorladı" dedi.

Shannen Doherty, kendi kanser savaşını da örnek göstererek "Bunun hepimiz için, kamunun gözünde olsak da olmasak da mahremiyete ya da başkalarına saygı duymayı öğreneceğimiz bir an olması için dua ediyorum" dedi. Kate Middleton'ın çok zor anlar yaşarken halkın karşısına çıkıp konuşmak zorunda bırakıldığını söyleyen Shannen Doherty prensesin artık rahat bırakılması gerektiğni savundu ve ona gücünden dolayı hayran olduğunu söyledi

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“PRENSES KATE… GÜCÜNÜZE HAYRANIM”

Paylaşımını "Ve Prenses Kate… Kanserle savaşırken maruz kaldığınız sonsuz saldırı karşısında gösterdiğiniz güce hayranım" diyerek bitiren Shannen Doherty, ilk kez 2015 yılında meme kanseri teşhisi almıştı.

Kemoterapi tedavisinin ardından toparlanmaya başlayan ünlü oyuncunun kanseri 2019'da geri döndü, Shannen Doherty bu kez kanserinin 4. evre, yani en son seviyede olduğunu duyurdu. 2023’te kanserin beynine ve kemiklerine sıçradığı haberini veren Doherty beyin tümörü sebebiyle bir ağır ameliyat daha geçirmek zorunda kalmıştı. Shannen Doherty bir yandan canı için savarşırken aldatıldığını öğrenmiş, bu zorlu süreçte bir de acı verici bir boşanma yaşamıştı

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“ÖLMEK İSTEMİYORUM, ÖNÜMDE YAŞAYACAK GÜNLERİM VAR” DEMİŞTİ

Bir yandan hastalığıyla savaşan bir yandan da bu süreçte aldatıldığını öğrenip eşinden ayrılan Shannen Doherty, kanserle savaşı boyunca başka hastalara umut aşılamak için paylaşımlar yapmaya devam etti. Dökülen saçlarına, yorgun düşen bedenine aldırmadan hep dimdik durdu.

"Kamuya mal olmuş bir figür olmak, kamunun o kişiye sahip olduğu anlamına gelmez"

Cesareti kadar hissettiği korkuları da paylaşan ve bu samimiyetiyle büyük takdir toplayan güzel yıldız “Ölmek istemiyorum, önümde daha yaşayacak günlerim var” diyerek hayranlarını üzdükten sonra şubat ayının başında tedavi sürecinde beklenmedik bir ilerleme gösterdiğini duyurarak “Umut her zaman var!” demiş ve ondan iyi haber bekleyen hayranlarını sevindirmişti.