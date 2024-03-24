Dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı: Geçmiş olsun Kate

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Galler Prensesi Kate Middleton, önceki akşam Windsor Kalesi’nde kaydedilen bir videoyla aylardır neden kamuoyunda gözükmediğine açıklık getirdi. Prenses, ocak ayındaki karın ameliyatı sonrasında kanser olduğunun anlaşılması üzerine önleyici kemoterapi gördüğünü duyurdu. Kate, “Bu elbette büyük bir şok oldu, (eşim) William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi. 42 yaşındaki Prenses’e dünyanın dört bir yerinden mesaj yağıyor. ‘GeçmişolsunCatherine’ etiketi X sosyal medya platformunda trend olurken, siyasi liderler, ünlüler ve sıradan vatandaştan destek mesajları geldi.

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- İngiltere Başbakan Rishi Sunak, yokluğu nedeniyle Prenses’in haksız muameleye maruz kaldığını hatırlatarak “Yaptığı açıklamayla muazzam bir cesaret örneği göstermiştir” ifadesini kullandı.

-ABD Başkanı Joe Biden, First Lady Jill Biden ile “Prenses Kate, tamamen iyileşmeniz için dua eden dünyanın dört bir yanındaki milyonlara katılıyoruz” mesajını iletti.

-Eski Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump da “Hepimiz onun mahremiyetine saygı duyarak ve olumlu düşünceler göndererek desteğimizi gösterelim” dedi.

-Kanada Başbakanı Justin Trudeau “Cesaretle paylaştığı kanser haberinin ardından düşüncelerim Galler Prensesi, çocukları ve tüm Kraliyet Ailesi ile birlikte” dedi.

-Galler doğumlu oyuncu Catherine Zeta-Jones da Middleton’a destek verdi. Zeta-Jones, “Galler ve dünya sizinle. Sizi her zaman seviyorum” dedi.

-Kate’in Anneler Günü’nde yayınlanan fotoşoplu fotoğrafıyla dalga geçen Blake Lively ise Instagram’da özür diledi.

“Aptalca bir paylaşım yaptım, o paylaşım bugün beni mahcup etti. Özür dilerim. Herkese her zaman sevgi ve iyi dileklerimi gönderiyorum” diye yazdı.

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HARRY VE MEGHAN’DAN ZEYTİN DALI

Prenses Kate’in hastalığını açıklaması üzerine Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın dargın oldukları Kate ve eşi Prens William ile temasa geçtiği belirtildi. Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan’ın haberden şoke oldukları ve önceki akşam özel olarak Kate ve William’a ulaştıkları bildirildi. Prens Harry’nin geçmiş olsun dileği için İngiltere’den ağabeyi William’a desteğe gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. Harry ve Meghan’ın ABD’de Kraliyet Ailesi’nin sırlarını ifşa eden kitap ve yayınları İngiltere’de büyük tepki çekmişti.

KRAL CHARLES, KATE İLE GURUR DUYUYOR

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KISA bir süre önce kendisinin de kanserle mücadele ettiğini açıklayan İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın, gelini Prenses Kate’in konuşma cesaretinden ötürü kendisiyle gurur duyduğu belirtildi. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “geçtiğimiz haftalar boyunca Kral’ın sevgili geliniyle yakın teması sürdürdüğü” kaydedildi.

GALLER LANETİ Mİ

GENÇLİK adı Kate Middleton olan Prenses Catherine, Kral 3’üncü Charles’ın tahta çıkmasıyla Galler Prensesi unvanını almıştı. Galler Prensesi unvanını son olarak Catherine’in kayınvalidesi olan Prenses Diana kullanmıştı. Prens Charles’tan boşanan Diana, 1997 yılında paparazzi takibinde geçirdiği trafik kazasında ölmüştü. Prenses Kate’in de genç yaşta kanserle mücadele etmek zorunda kalması ‘Galler Prensesi’ unvanının uğursuz olduğu yorumlarına neden oldu.