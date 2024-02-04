Kanser oldu, aldatıldı, cenazesinde istemediği kişileri bile saydı… Ünlü oyuncu iyi haberi ‘mucize’ diyerek duyurdu

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Shannen Doherty’ye ilk kez 2015 yılında meme kanseri teşhisi konmuştu. Aldığı kemoterapi tedavisinin ardından 2017’de hayranlarına güzel haberi duyuran ünlü oyuncu 2017’de kanserin gerilemeye başladığını söylemişti.

Ancak kanser 2019'da geri döndü, üstelik Shannen Doherty bu kez kanserinin 4. evre, yani en son seviyede olduğunu duyurdu. Başrolünü oynadığı gençlik dizisi Evimiz Hollywood’da (Beverly Hills, 90210) ile dünya çapında bir yıldıza dönüşen Shannen Doherty 2015'ten beri meme kanseriyle mücadele ediyor

MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADI: DAHA YAŞANACAK GÜZEL GÜNLERİM VAR

Çektiği acılara rağmen mücadeleden vazgeçmeyen ve hastalık sürecini başka hastalara umut olmak ve kanser konusunda bilinçlendirme sağlamak için paylaşan yıldız isim son birkaç aydır hep kötü haberlerle gündeme geliyordu.

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Geçen yılın ortalarından itibaren kanserin vücudunda yayılmaya devam ettiğini söyleyen Shannen Doherty, yılın sonlarına doğru da kanserin artık beynine ve kemiklerine de sıçradığını söyleyerek “Ölmek istemiyorum, önümde daha yaşayacak günlerim var” demiş ve hayranlarını bir kez daha üzmüştü. Yaşadığı zorlu mücadeleyi hayranlarıyla paylaşan Shannen Doherty, bir yandan da kanser tedavisi konusundaki bilinçlendirme kampanyalarında yer alıyor ve kendi durumundaki hastalara umut olmak için canla başla çalışıyor

CENAZESİNİ BİLE PLANLAMIŞTI

Kısa bir süre önce “Cenazemde insanların ağlamasını değil, güzelce hatırlayarak mutlu şekilde uğurlamasını istiyorum” diyen Shannen Doherty, uzun yıllardır sürdürdüğü mücadelede yanında olmayan, dostlukları sahte olan bazı kişilerin de kendilerini mecbur hissetmeyip cenazesine bile gelmemelerini istediğini itiraf etmişti.

Hayranlarının yüreklerini ağızlarına getiren bu üzücü açıklamaların ardından Doherty en sonunda mutlu bir haber paylaşarak tedavi sürecinde beklenmedik bir ilerleme gösterdiğini duyurarak “Umut her zaman var!” dedi ve ondan iyi haber bekleyen sayısız seveninin yüreğini biraz olsun ferahlattı. Kanseri önce beynine sonra da kemiklerine sıçrayan ünlü oyuncu hayranlarını üzmüş, önünde belki de çok zaman kalmadığını söyleyerek kendi cenazesi hakkında bile açıklamalar yapmaya başlamıştı

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YILLAR SONRA İYİ HABER GELDİ

Yakın zamanda uygulanan bir tedavinin sonuçlarının kendisine gelecek için yeni bir umut verdiğini söyleyen ünlü oyuncu "Ne olduğunu söylemeyeceğim, yeni bir kanser infüzyonu kullanıyorum ve dört tedaviden sonra gerçekten bir fark görmedik ve herkes değiştirmemi istedi ve ben de 'Buna devam edeceğiz ve göreceğiz' dedim" dedi.

Doherty’nin ne olduğunu açıklamadığı bu yeni tedavi iyi sonuç verdi ve yıldız isim "Ve evet, altıncı ya da yedinci tedaviden sonra, kan-beyin bariyerini gerçekten yıktığını gördük." dedi. 52 yaşındaki Doherty, vücudunun yeni tedaviye verdiği yanıtın bir "mucize" olduğunu söylüyor. Denenen yeni bir tedavinin beklenmedik sonuçlar verdiğini duyuran Shannen Doherty bunu bir mucize olarak anlattı ve herkesi sevindirdi

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YENİ İLAÇ BİR MUCİZE YARATTI

"Benim için şu anda bu bir mucize. Bir nevi kumar oynadım, zar attım ve bu tedaviye devam etmekten vazgeçmedim.” diyor ve yaşadığı son süreci "Kan-beyin bariyerini yıkması aslında o ilacın bir mucizesi, belki de Tanrı'nın araya girip 'Ona bir şans vereceğim' demesinin bir mucizesi" diye anlatıyor.

"Bazen mucizeleri hep yanlış yerlerde ararsınız ve onlar tam karşınızdadır" diyen Shannen Doherty her ne kadar göz yaşları içinde ölmek istemediğini söylese de aslında ölmekten korkmadığının, sadece bu amansız hastalığa yenilmemek için savaştığının altını çizmişti.





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“İYİ BİR İNSANIM, BU YÜZDEN ÖLÜMDEN KORKMUYORUM”

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Doherty "Sanırım iyi bir insan olmasaydım ölümden korkardım, ama öyleyim" demiş ve "Ölmekten korkmuyorum, sadece ölmek istemiyorum, hâlâ hayata tutunup gerçekleştirmek istediğim şeyler var” diye eklemişti.

"Yaşamakla işim bitmedi, sevmekle işim bitmedi, yaratmakla işim bitmedi, umarım ki bir şeyleri daha iyi hale getirmekle işim bitmedi. Sadece işim bitmedi. Yaşayacağım en büyük an da henüz gelmedi." Shannen Doherty bir yandan hayat mücadelesi verirken aldatıldığını öğrenmiş, iki yıldır bir başkasıyla ilişki yaşayan kocasından boşanmıştı

HAYATTA KALMAYA MÜCADELE EDERKEN EN BÜYÜK İHANETİ TATTI!

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Bir yandan canıyla sınanan, hayattan kopmamak için savaş verip zorlu tedavi süreçlerinden geçen Shannen Doherty, tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de on yılı aşkın süredir birlikte olduğu kocası Kurt Iswarienko'nun kendisini aldattığını öğrenip yıkılmıştı.

Kurt Iswarienko bu iddiaları reddetse de Shannen Doherty, kocasının kendisini aldattığını öğrenmiş ve son iki yıldır bir başka kadınla ilişkisi olduğunu keşfedince ondan nisan ayında boşanmıştı. Üstelik ünlü oyuncu bunu beynine sıçrayan tümörün alınacağı zaman, tam ameliyata girmeden önce öğrenerek korkunç bir şok yaşamıştı. Ünlü oyuncu hem hastalığını yeneceğine hem de yeniden aşkı bulacağına dair umudunu kaybetmiyor

AŞKTAN YANA UMUDUNU KAYBETMEDİ

En zor zamanında yaşadığı bu ihanete rağmen hayata bağlı kaldığı gibi aşk konusunda da umudunu kaybetmeyen Shannen Doherty "Sonsuza kadar bekar kalacağımı sanmıyorum. İlerleyebilmem için önce kendimi sevmem ve geçmişle hesaplaşmam gerekiyor ve şimdi artık ileriden yeniden seveceğim biriyle tanışacağımdan eminim. Umarım yakında" diyor…