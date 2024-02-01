Bebeğini karnında ameliyat etmişlerdi… Ünlü yıldız bir daha doğum yapmayacak... Ama seneye yeniden anne olacak!

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44 yaşındaki Kourtney Kardashian ve 48 yaşındaki Travis Barker’ın oğulları 1 Kasım’da doğmuştu. Ünlü yıldızın hamile kalmak için verdiği uğraştan hamilelik duyurusuna kadar tüm bu süreç gündemden düşmedi.

Karnı epeyce belli olmasına rağmen kocasının konserine gidip binlerce kişinin arasında eline “Travis ben hamileyim” yazan bir pankart alan ve Kardashian ailesinin görkemine yakışır bir duyuru yapan Kourtney, hamileliği boyunca sürekli poz vermekten, büyüyen karnını gösterip paylaşım yapmaktan da geri durmadı.

Ünlü çift bolca paylaşım yapmaya devam etseler de artık 3 aylık olan oğulları Rocky’nin yüzünü pek göstermedi. Ama çiftin ailelerini genişletme konuşundaki planları çoktan ortaya çıktı. Çiftin yakın çevresinin iddiasına göre Kourtney Kardashian ve Travis Barker seneye bir kez daha anne baba olacak.

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Ancak bu kez riske girmek istemiyorlar ve Kourtney Kardashian da tıpkı kardeşleri Kim ve Khloe gibi taşıyıcı anne kullanma yolunu seçecek. Aslında ünlü yıldızın bunun için çok geçerli bir sebebi ve büyük bir korkusu var…

Kourtney Kardashian mucize bebeğine kavuştu ancak hamileliğinde yaşadığı büyük korku yüzünden ömründen ömür gitti

Evlenir evlenmez çocuk yapmak için uğraşmaya başladıklarını daha o günlerde itiraf eden ünlü çift çok denemelerine rağmen bunu başaramamıştı. Tüp bebek dahil her tıbbi yolu denedikten sonra çareyi kocakarı ilaçlarında aradıklarını bile söylediler.

Tam bu iş artık olmaz diyecekken de Kourtney Kardashian doğal yoldan hamile kaldı. Büyük sevinçleriyle bebeklerine “mucize” demeye başlayan çift hayatlarının en büyük korkusunu birkaç ay sonra yaşayacaktı.

Anne ve babası Rocky bebeğin yüzünü daha göstermedi

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Korutney Kardashian doğumuna az bir zaman kalmışken bir anda apar topar hastaneye kaldırıldığı haberi geldi. Yıldız ismin bebeği anne karnında büyük bir tehlike geçiriyordu, hayatını kurtarmak için doktorlar seferber oldu.

Birkaç gün sonra annesinin karnındayken ameliyat edilen bebeğin sağlığına kavuştuğu söylendi. Ünl çift ve Kardashian ailesi de rahat bir nefes aldı.

Çift bir daha aynı korkuları yaşamak istemedikleri için bir sonraki bebeklerini taşıyıcı anne yoluyla kucaklarına alacak

Ancak bu korkunç deneyimden sonra yeniden çocuk sahibi olmak isteseler de Kourtney Kardashian ve Travis Barker için yeni bir hamilelik ve doğum deneyimi ihtimali toptan rafa kalkmış oldu.

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Daily Mail’in haberine göre taze anne baba, bir yıl içinde yeniden bir çocuk istiyorlar. Ancak bu kez hiç riske girmeyip bebeklerine taşıyıcı anne yoluyla kavuşmaya karar verdiler.

Kourtney Kardasdian'ın önceki ilişkisinden 3, Travis Barker'ın da 2 çocuğunu var... Barker eski eşinin ilk evliliğinden doğan kızına da babalık yapıyor... Ama daha yeni bebekleri olmasına rağmen yeniden anne baba olmak istiyorlar

Zaten hamile kalmakta zorlanan, yaşı da biraz ilerleyen Kourtney Kardashian’ın tekrar doğum yapmaktan korktuğunu, Travis Barker’ın da eşini ve doğacak çocuğunu asla tehlikeye atmak istemediğini söylüyor yakınları.

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Ailenin en ünlü ismi olan Kim Kardashian 4 çocuğunun en büyük ikisini doğurmuş, en küçük iki çocuğu için ise taşıyıcı anne kullanmıştı. Yıllarca bunu sağlık sebebiyle yapıp yapmadığı tartışıldı.

Kimileri ünlü ismin vücudunun şeklini hamile kalarak daha fazla bozmak istemediğini iddia etti, bu iddialar da çok ses getirdi.

Kim Kardashian’ın küçük kardeşi Khloe de onu sürekli aldatan eski sevgilisi Tristan Thompson’dan bir kız çocuk sahibi olmuştu. Çift bu ihanet söylentilerinin arasında ayrıldı. Ancak kızları da tek çocuk kalsın istemedi.

Khloe Kardashian ve oğlu Tatum

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Khole Kardashian böylece yine Tristan Thompson’dan bir erkek çocuk sahibi daha olmuştu. Ancak bu sefer o da oğluna kavuşmak için taşıyıcı anne kullanmayı seçti.