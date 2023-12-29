Dördüncü çocuğunu iki ay önce doğurmuştu… ‘Dolabımda giyecek bir şey kalmadı’ dedi, paltoya sarınıp çıktı!

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2023’e hamileliği, bu süreçte geçirdiği büyük tehlike ve en sonunda oğlunu kucağına alarak damga vuran ünlülerden Kourtney Kardashian da bu özel günleri kocası Travis Barker, kendi çocukları ve kocasının önceki evliliğinden olan üvey çocuklarıyla geçirdi.

Kourtney Kardashian'ın kocasının konserine gidip, karnı artık epey de belli olmuşken yaptığı bu gösterişli hamilelik duyurusu çok konuşulmuştu

Ünlülerin ve sosyetenin uğrak yeri, karlarla kaplı Aspen’de ailesiyle tatil yapan Kourtney Kardashian elbette yeni yıl kutlaması partisinin özel anlarını her zamanki gibi Instagram hesabından yayınladı. Çocuklarıyla kızağa binip eğlenen Kardashian ailesinin büyük ablası sonra da kocasıyla baş başa romantik bir gece geçirdi.

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Gece için yanına özel kuaförü ve makyözünü bile alan ve hummalı bir hazırlık içine giren Kardashian, partide üzerine giyecek giysi bulmaktaysa epey zorlandı. Oğlu Rock’yi 2 ay önce kucağına alan ünlü isim aldığı hamilelik kilolarını verememekten şikayet etti.

Kourtney Kardashian üzerine giyecek bir şey bulamadığı için genişçe bir palto geçirip Noel partisine bu şekilde katıldı

“Dolabımda giyecek bir şey bulamıyorum” diye yakınan Kourtney Kardashian yeni yıl eğlencesine üzerine upuzun bir kürk palto geçirip, altına da sadece bir body, ince çorapları ve yüksek topuklu ayakkabılarını giyerek gitti. Hatta kızak kayarken bile bu şekilde eğlendi.

Ünlü çift kızakla kayarken bile sosyal medya için özenle hazırlık yapılan fotoğraflar çektirip paylaşmayı ihmal etmedi

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Gece boyunca frikik vermemek için uğraşsa da o anların fotoğraflarını paylaşırken "Dolaptaki pek bir şey henüz üzerime uymadığından bu bol ve rahat palto beni kurtardı” yazdı. Kourtney Kardashian doğumunu büyük merakla beklediği ve kucağına alana kadar büyük korkular yaşadığı oğlu Rocky’nin ilk fotoğraflarını geçen haftaya kadar paylaşmamıştı.

Kourtney Kardashian doğum kilolarını veremediği için giyecek bir şey bulamadığından yakındı... Doğumdan sonra egzersiz yapmaya yeniden başladığını söyleyen ünlü isim yine de bebeğini emzirmeye öncelik verdiği için zayıflamayı aceleye getirmiyor

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Normalde 47 kilo civarında olduğunu ancak doğum sonrası 55 kiloya çıktığını itiraf eden Kourtney Kardashian bu hafta başında spor salonuna geri döndüğünü ancak zayıflamak için çok acele etmediğini söylemişti.

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Koşu bandından bir fotoğraf paylaşan yıldız isim “Kendinize karşı nazik olun" yazdı ve "Dünyadaki en önemli işim annelik. Bebeğimi büyütmek, onu emzirmek” diyen Kardashian bu yüzden beslenmesine dikkat edip yüksek kalorili besinler tükettiğini ve zayıflamanın şimdilik umurunda olmadığını söyledi.

Kourtney Kardashian oğlunun ilk fotoğrafını da geçen hafta paylaşmıştı

Ünlü reality şov yıldızı ve 48 yaşındaki eşi Travis Barker haziran ayında hamilelik duyurusunu yapmışlar, oğullarını da 1 Kasım’da kucaklarına almışlardı. Hamileliği boyunca sürekli büyüyen karnını sergilediği neşeli fotoğraflar paylaşan Kourtney Kardashian doğumuna kısa bir süre kala büyük bir tehlike de atlattı.

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Doğum yapmasına sadece iki ay kalmışken acil şekilde hastaneye kaldırılan Kourtney Kardashian’ın bebeğinin anne karnında ölüm tehlikesi yaşadığı belirlenmişti. Kardashian hemen ameliyata alındı; daha doğrusu oğlu Rocky’yi doktorlar kurtarabilmek için annesinin karnındayken ameliyat ettiler.

Ünlü çift atlattıkları büyük tehlikenin ardından hastaneden çıkarken böyle görüntülenmişti

Kourtney Kardashian yaşadığı büyük korku için “Ömrümden ömür gitti” dedi ancak bebeğin hangi sebepten ameliyat edildiğini de hiç açıklamadı. Kourtney Kardashian ve Travis Barker’ın aşk yaşadıkları 2020’de ilk kez konuşulmaya başlamıştı. 2022’nin mayıs ayında evlenen çift daha nikah masasına oturmadan çocuk yapmak istediklerine karar vermişti.

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Bu uğurda çok uğraşan çift defalarca tüp bebek denedi. Bu yöntem işe yaramayınca eski usul doğal yöntemlere ve hatta kocakarı ilaçlarına bile başvurduklarını itiraf ettiler. Tam da artık bu iş olmayacak dedikleri anda Kourtney Kardashian doğal yollarla hamile kalmayı başardı.

Rocky, her şeyiyle tam bir mucize bebek...

Çiftin 2 aylık oğlu Rocky de hem bu yüzden hem de annesinin karnındayken ölümü yendiği için hep “mucize bebek” olarak anıldı… Rocky, Kourtney Kardashian’ın Scott Disick'ten olan 14 yaşındaki Mason, 11 yaşındaki Penelope ve 9 yaşındaki Reign’den sonra doğan dördüncü çocuğu. Travis Barker’ın da eski eşi Shanna Moakler'dan 20 yaşında Landon ve 18 yaşında Alabama adında iki çocuğu vardı.