Her şey şov uğruna… Hamilelik haberini konserde pankart kaldırarak vermişti: Kocası karnını hiç görmemiş mi?

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Evet; Kardashian – Jenner ailesinden bahsediyoruz. Beş kız kardeşten ve bu kardeşlerin her anı spor ışıkları altında yaşanan hayatından. Ve ailenin en büyüğü, Kim, Khloe, Kendall ve Kylie’nin ablası Kourtney Kardashian’dan.

Küçük kardeşlerinden biraz daha sakin bir hayat süren ve onlardan biraz daha geride duran Kourtney Kardashian, hafta sonu yaptığı hamilelik duyurusu, bunun için seçtiği yöntem ve sonrasında gelen tepkilerle adeta küçük kardeşlerine “Biraz kenara çekilin, sahneyi bana bırakın” dedi.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker geçen yıl, bir değil birkaç görkemli törenle evlenmişti

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44 yaşındaki televizyon ünlüsü Kourtney Kardashian ve Blink 182 grubu üyesi müzisyen 47 yaşındaki Travis Barker, 2021’in ilk günlerinde bir aşk yaşamaya başlamış ve geçen yıl arka arkaya düzenlenen üç farklı törenle evli ve mutlu hayatlarına yelken açmıştı.

Kourtney Kardashian'ın 2006’dan 2015’e kadar bir ayrı bir barışık aşk yaşadığı eski sevgilisi Scott Disic’ten 13 ve 8 yaşında iki oğlu, 10 yaşında da bir kızı var. Travis Barker’ın da eski eşi Shanna Moakle'dan 19 yaşında bir oğlu ve 17 yaşında bir kızı var. Barker aynı zamanda yıllardır Shanna Moakle'ın ilk ilişkisinden doğan 24 yaşındaki kızına da babalık yapıyor.

Kourtney Kardashian ses getiren hamilelik duyurusunun öncesi ve sonrasında yaşananları tek tek paylaştı

İkisi de 3 çocuk sahibi olan Kourtney Kardashian ve Travis Barker, evlendikten sonra aileye bir bebek daha katmak için çok uğraşmışlardı. Kourtney Kardashian tüp bebek tedavisi gördü, bitkisel ilaçlara başvurdu hatta bu süreçte eşiyle hiç cinsel ilişki kurmadıkları bir süreçten de geçtikleri gibi çok mahrem detayları bile hayranlarıyla ve bu konuda yazılıp çizilenler sayesinde dünyayla paylaştı.

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Ünlü çift ne yaptıysa olmadı ve Kourtney Kardashian bir türlü hamile kalamayınca bebek planından vazgeçtiler. Daha doğrusu biz öyle sandık. Çünkü Cuma akşamı kocasının konserine giden Kourtney ona büyük bir sürpriz yaptı ve bir anda üzerinde “Travis, ben hamileyim” yazan bir pankartı havaya kaldırarak kocasına hamilelik haberini verdi.

Kourtney Kardashian haberi verdikten sonra kuliste yaşananlar... Baba adayı aslında baba olacağının farkına çok daha önce varmalıydı gibi görünüyor...

Travis Barker da bir anda sahneden atlayıp, zaten kendine ayrılan en ön sırada olan ve pankart daha da görünür olsun diye sevinçle zıplayan karısının yanına indi ve çift konseri izleyen binlerce kişinin içinde öpüşüp koklaşarak bu mutlu haberi kutladı. Olay etrafta olan ve bu anlara şahitlik eden sayısız insan tarafından fotoğraflandı, videosu çekildi, kayıt altına alındı ve paylaşıldı.

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Tabii en başta da Kourtney Kardashian bu özel duyuruyu paylaşan kişi oldu. Ve haber hemen manşetlerin en üst sırasına yerleşti. Kardashian ailesinin ve Travis Barker’ın sevenleri de bu müjdeli haberi sosyal medyadan sevinçle karşılamayı ihmal etmedi, çifte iyi dileklerini yolladı. Ancak Kourtney Kardashian bu özel geceden “sahne arkası” fotoğraflarını paylaşmaya devam edince ortalık karıştı.

Çift epeydir bebek sahibi olmak için uğraşıyordu ancak denedikleri her yol başarısız oldu... Son olarak kourtney Kardashian konuyu rafa kaldırdıklarını ve işlerini de şansa bıraktıklarını söylemişti

Kourtney Kardashian pankartlı hamilelik duyurusundan sonra konser kulisinde Travis Barker’la yaşadıkları özel anların da fotoğraflarını sosyal medyaya koydu. Baterist Barker, elindeki bagetleri eşi Kourtney’nin göbeğine vuruyor gibi yapmış, ona sarılmış ve göbeğini öperek sevgisini göstermişti.

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Bu fotoğraflardaki bariz detaysa elbette kimsenin gözünden kaçmadı. Kourtney Kardashian’ın karnı çoktan büyümüş, hamile olduğu da her halinden belliydi. Elbette Kardashian’ları sevdiği kadar yermeyi de gayet iyi bilen hayranları hemen yorum kısmına hücum etti. Ve yapılan sayısız yorumla birlikte hemen bu pankartlı müjdenin “sahnelenmiş” bir gösteri olduğunda fikir birliğine varıldı.

Bu paylaşımları gören herkes hamileliğin zaten bilindiğini, "pankart" olayının bir şov olduğunu düşündü: Kimleriyse Kourtney Kardashian'ın kocasının grubunun bir klibine gönderme yaptığını iddia etti... 1999 yılından kalan All the Small Things adlı şarkının klibinde bir kadın elindeki pankarta aynı şekilde "Travis ben hamileyim" yazıp ünlü müzisyene gösteriyordu

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Bu yorumları yapanlar pek de haksız sayılmaz çünkü çift ilişkileri başladıktan beri sürekli olarak sarmaş dolaş, öpüşüp koklaşırken poz veriyor ve bir arada oldukları her anda birbirlerinin kollarında oldukları açıkça belli. En azından ortaya çıkan fotoğraflar bize bunu düşündürüyor.

Peki karısına bu kadar yakın olan, Kourtney Kardashian’la geçen her anını ona sarılarak harcamayı seven Travis Barker onun büyümüş ve fotoğraflarda bile bariz şekilde belli olan karnını fark etmemiş ve bu hamilelikten haberi olmamış olabilir mi?

Oldukça düşük bir ihtimal… Belli ki tam umudu kesmişken istedikleri müjdeyi bulan çiftimiz çok sevinmiş ve bu sevinçlerini de el alem daha iyi görsün ve daha çok konuşsun istemiş. Sanki her şeyi olduğundan çok daha büyük yaşayan, gösteren, konuşturan ve bir PR çalışmasına çevirmeyi çok iyi bilen Kardashian ailesi bir kez daha bu tutumun başarılı bir örneğini vermiş gibi…

En azından ailenin kendi hayranları ve yılmaz takipçileri böyle düşünmüş ve hükmü çoktan vermiş!