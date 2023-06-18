Ünlü oyuncu estetik kurbanı mı oldu? Doktorunun açıklaması kafaları karıştırdı

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Jacky Oh’un ölümünden sonra kanalın dahil olduğu medya grubundan “Dünyanın Jacky Oh olarak tanıdığı Jacklyn Smith’in vefatından derin üzüntü duyuyoruz.” açıklaması yapıldı. Jacky Oh, programda 5 sezon boyunca yer almış, seyirciler tarafından olduğu kadar meslektaşları ve ekip arkadaşları tarafından da sevilen bir isim haline gelmişti.

Jacky Oh, televizyonda ünlendikten sonra birçokları gibi kendine ait kozmetik markasını yarattı, bir süre de emlakçılık yaptı. Ünlü isim Miami’de hayatını kaybetmişti. Aradan geçen iki haftaya rağmen Jacky Oh’nun ölüm sebebi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Üç çocuk annesi televizyon yıldızı Jacky Oh, geçirdiği estetik operasyonun hemen ardından hayatını kaybetmişti

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Ancak Jacky Oh, Miami’ye gitmeden önce Plastik cerrah Dr. Zachary Okhah’ın kliğinde bir operasyon geçirmişti. Üç küçük çocuğu olan Jacky Oh, Dr. Zachary Okhah’tan “mommy makeover” adı verilen bir dizi operasyon yapmasını istemişti.

Jacky Oh, geçireceği operasyondan önce Dr. Zachary Okhah’la birlikte, üzerinde ameliyat önlüğüyle poz vermiş, “Operasyona hazırım. Detayların hepsi YouTube kanalımda olacak, takipte kalın” diye de bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşım Jacky Oh öldükten sonra kaldırıldı.

Mommy makeover ya da annelik estetiği doğum sonrası vücutta oluşan sarkma, gevşeme, lokal yağlanma gibi değişiklikleri düzetmek için yapılan çoklu cerrahi girişimlere verilen isim. Tüm bu cerrahi operasyonlar aynı anda yapılabileceği gibi, farklı zamanlarda da yapılabilir.

Ünlü oyuncu heyecanla beklediği operasyonu geçirmeden önce Instagram'dan paylaşım yapmıştı, bu paylaşım ölümünün ardından silindi ancak "hollywoodunlocked" adındaki hesap paylaşımı bularak tekrar yayınladı

Ünlü oyuncunun geçirdiği operasyonun hemen ardından hayatını kaybetmesi şüphe uyandırdı. Olayı duyanlar Jacky Oh’nun geçirdiği operasyonlar yüzünden ölmüş olabileceğini ortaya attı ve Plastik cerrah Dr. Zachary Okhah’a suçlamalar yöneltildi.

Bu konuda suskun kalan Dr. Zachary Okhah, ancak dün, Jacky Oh’un ölümünün üzerinden 2 haftadan fazla geçmişken bir açıklama yaptı. Instagram’dan yapılan bu açıklamada tüm geçmiş, mevcut ve potansiyel hastalarına seslenen ünlü plastik cerrah, kliğini “PH-1 Miami”nin en yüksek tıbbi bakımı vermeye olan adanmışlığının devam ettiğini yazdı.

Dr. Zachary Okhah, ameliyat ettiği eski hastaları bu konuda kendini eleştirince ya da operasyonları başarısız bulup herhangi bir platformdan paylaşım yapınca onları mahkemeye vermesiyle tanınıyor

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Dr. Zachary Okhah gönderisinde takipçilerine “Tüm estetik prosedürlerimiz hijyenik olarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilir ve evrensel tıbbi standartları sunar. Kliniğimiz plastik cerrahi alanındaki gelişen tekniklere katkı sunmak konusunda da gönülden çalışır” şeklinde seslendi. Ancak hastası Jacky Oh’un ölümüne dair tek bir kelime bile etmedi.

Üstelik Okhah, yaptığı paylaşımı yoruma kapattı. Bu da onun Jacky Oh’un ölümüyle ilgili kendisine yapılacak suçlamaları görmek istememesine bağlandı. Ancak sayısız sosyal medya kullanıcısı buldukları her platformda ünlü doktora suçlamalarda bulundu ve Jacky Oh’un ölümüyle ilgili bir şey söylememesinin tuhaflığına dikkat çekti.

Jacky Oh ve DC Young Fly “Wild ‘N Out” adlı programda birlikte kamera karşısına geçmiş, aşkları da o günlerde başlamıştı

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Dr. Zachary Okhah, daha önce ameliyat ettiği hastaları, yaptığı işlemleri eleştirdikleri ve başarısız olduğunu yazdıkları için sık sık mahkemeye vermesiyle tanınmış bir hekim. Şimdilik durum hakkında resmiyet kazanmış bir açıklama ya da rapor yok. Jacky Oh’un, geçirdiği operasyondan değil de altta yatan bir başka rahatsızlıktan ölmüş olması da ihtimallerden birisi.

Yine de ameliyat ettiği hastasıyla ilgili konuşmadan açıklama yapan Dr. Zachary Okhah, hem eleştirilerin hem de suçlamaların hedefinde. Kimileri Okhah’ı, hastasının ölümünden sonra delil olabilecek paylaşımları silmekle, kimileri de direkt olarak Jacky Oh’un ölümünün baş sorumlusu olarak suçluyor. Herkesin birleştiği fikirse, ünlü doktorun Jacky Oh’un adını anmadan açıklama yapmasının hiç açıklama yapmamış olmasından kat kat beter olduğu…

"Günlerce tek düşünebildiğim bunun bir kâbus olduğuydu"

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Jacky Oh’un uzun yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşı ve üç çocuğunun babası DC Young Fly, oyuncunun ölümünü Atlanta’da “Wild ‘N Out”un yeni bölümlerinin çekimindeydi. Çift programda birlikte rol aldıkları günlerde, 2015’te tanışmıştı ve birlikte mutlu bir aile kurmuştu.

DC Young Fly, Jacky Oh’un ölümünün üzerinden ancak 9 gün geçtikten sonra bir paylaşım yapmış ve “Bu paylaşımı yapmak için bekledim çünkü bunun kötü bir kâbus olduğunu düşünmekten vazgeçemedim” satırlarını kaleme almıştı.