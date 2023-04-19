10 yıl önceki halini gören tanıyamıyor… Kylie Jenner estetik tartışmasını yeniden açtı: Yüzüm estetiksiz, her zaman çok güzeldim!

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DÜNYANIN EN ÜNLÜ AİLESİ!

Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian… Ve ailenin Jenner soyadlı kardeşleri Kendall ve Kylie. Bu 5 kız kardeş dünyada adından en çok söz ettiren ailenin mensupları. Yıllardır kendi hayatlarını anlatan bir realite şovuyla ekrandalar. 2000’lerin başından beri gösteri dünyasının parlattığı bu ünlü kardeşler dudak uçuklatan servetleri, lükse bulanmış yaşantıları, aşk hayatları derken magazin gündemini en çok meşgul eden ünlülerin başında geliyor.

Kylie Jenner'ın 2012'de çekilmiş fotoğrafları; yanında ablaları Kim ve Kendall var

Hayatları bu kadar ortalıkta olduğu için de haklarında ortaya atılan söylentiler ve eleştirilerin de sonu bir türlü gelmiyor. Üstelik sosyal medyanın hayatlarımızın en büyük parçalarından biri haline gelmesiyle daha göz önünde olmaya başladılar. Kardashian – Jenner kardeşler, bu platformların gücünü ve nelere kadir olabileceğini çok önceden keşfedip kendi görüntülerini daha da fazla dünyaya açtıkça her yerde, her zamankinden çok karşımıza çıkar oldular.

Bu da 2023 yılındaki Kylie Jenner... Genç yıldız yüzündeki tek değişikliğin dudak dolgusu olduğunu iddia ediyor

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Gözden Kaçmasın Öpüşmemle alay edilince dudaklarıma dolgu yaptırdım Haberi görüntüle

KYLIE KENDİNE BÜYÜK BİR İMPARATORLUK KURDU

Zaten çok zengin bir aileden gelen bu kız kardeşler ünleri arttıkça ve güçlendikçe sadece birer televizyon yıldızı olmaktan çıkıp teker teker iş kadını da oldular. Ailede bu konuda en başarılı ve öne çıkan iki isimse Kim Kardashian ve ailenin en küçüğü Kylie Jenner oldu. Bu iki kadın kurdukları şirketlerin reklamını kendi sosyal medya hesaplarından yaptılar ve bir anda sattıkları ürünler dünya çapında kapış kapış satılmaya başladı.

Kendall ve Kylie Jenner realite şovları Kardashianlar'ın 2012'de çekilmiş bir bölümünde: Kendall'ı görür görmez tanıyoruz ancak Kylie'nin bugünkü görüntüsüyle uzaktan yakından alakası yok

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Kylie Jenner, ablalarından da destek alarak birkaç yıl önce kurduğu kozmetik şirketini o kadar büyüttü ki geçtiğimiz bir iki yıl boyunca dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını olmayı başardı. Artık Kylie, sadece magazin sayfalarını değil ekonomi dergilerinin bile kapaklarını süslemeye başladı. Daha 25 yaşında olmasına rağmen 2 de çocuk sahibi olup ailesini kuran ve büyük bir kozmetik imparatorluğunun patronu olan Kylie Jenner, tüm bu başarılarına rağmen, bir yandan da hep aynı tartışmayla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kylie ve Kendall Jenner kardeşler... Bu ünlü ailenin kadınları arasında geçmişten bugüne aynı kalan tek kişi Kendall gibi görünüyor

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YILLARDIR BİTMEYEN ESTETİK TARTIŞMASI

Basit bir internet aramasıyla Kylie Jenner’ın 2010’ların başından 2015’e kadar olan fotoğraflarını bulmak mümkün. Ama bu durum sizi mutlaka şaşkına çevirecek ve doğru kişiye baktığınızdan emin olmakta zorlanacaksınız. Çünkü Kylie’nin 2023’te kırmızı halılarda çekilmiş ya da Instagram hesabında paylaşılmış fotoğraflarıyla, 2010’ların başında çekilen fotoğrafları arasında gerçekten de dağlar kadar fark var.

Estetik cerrahlara göre Kylie'nin gözleri, kaşları, yanakları, çenesi ve elbette dudaklarında estetik müdahale var... Kylie tüm bunlardan sadece dudak dolgusunu kabul ediyor

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2013’ten sonra ama özellikle de 2015’ten itibaren yüzünün şekli, gözleri, yanakları, dudakları da dahil tüm görüntüsü bir anda değişen ve karşımıza bambaşka biri gibi çıkan genç yıldız bu değişimin üzerinden neredeyse 10 yıl geçmiş olmasına rağmen estetik operasyon geçirdiğini reddediyor. Oysa 10 yıl önceki fotoğraflarıyla şimdikileri yan yana getirince aradaki değişimi görmemek imkansız. Ama Kylie’nin estetik konusundaki inkarı ilginç bir şekilde baki…

BİR KEZ DAHA REDDETTİ: DUDAK DOLGUSU DIŞINDA BİR ŞEY YAPTIRMADIM!

Homme Girls dergisine verdiği son röportajla bir kez daha açılan bu estetik konusunda Kylie bir kez daha geçirdiği değişimi yalanladı, daha doğrusu bunun sadece biraz dudak dolgusu çokça da makyaj mucizesiyle gerçekleştiğini savundu. Röportajda “Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok” diyen Kylie Jenner bir kez daha sadece dudak dolgusu kullandığını ve yüzündeki toptan değişimin sebebinin bu olduğunu iddia etti.

“Benim sıfır özgüvene sahip bir insan olduğumu ve görünüşümü bu yüzden değiştirdiğimi düşünüyorlar. Oysa hiç böyle bir derdim olmadı. Ben çocukluğumdan beri bulunduğum tüm ortamlarda hep en kendine güvenen kişiydim. Her zaman çok güzel olduğumu düşündüm.”

Kendall ve Kylie kardeşler daha çocuk denecek yaşta birlikte podyuma bile çıkmışlardı

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"BEN HEP ÇOK GÜZELDİM"

Kylie’nin geçmiş yıllardaki açıklamalarında kabul ettiği tek gerçek ince olan dudaklarını çok beğenmediği ve bu yüzden de dudak dolgusu kullandığı olmuştu. “Dudak dolgusu yaptırmak verdiğim en doğru karardı. Bu halimden çok memnunum” diyen başarılı iş kadını yüzünde dolgun dudakları dışındaki bariz değişiminse doğru bakım, makyaj ve saç kullanımıyla ilgili olduğu konusunda ısrarcı. “Kimse iyi bir saç, makyaj ve dolgularla elde edilebilecek başarıyı anlamıyor” diyen Kylie şimdilerde dünyanın en güzel ve çekici kadınlarından biri sayılmasını sağlayan görüntüsünün ardında bu gerçeğin yattığının altını çiziyor.

Kylie Jenner kendi kozmetik markasının ürünlerini kullanıyor ve anlattığına göre yüzündeki bu müthiş değişim iyi bir makyajla sağlanabiliyor

Üstelik Kylie, bir türlü kapanmayan bu estetik tartışmasını bu yolla lehine de kullanıyor. İçinde her türlü ürünü barındıran kozmetik markası Kylie’nin ürettiği her şeyi kendi yüzünde de deneyen ve reklam kampanyalarında kendini kullanan makyaj imparatoriçesi bu söylemi gündemde tutarak çok daha fazla ürün satmayı ve servetine servet eklemeyi de böylelikle başarıyor.

ESTETİK TARTIŞMASI ONA SÜRÜYLE ÜRÜN SATTIRIYOR

Estetikli olduğunu bir kez daha reddettiği röportajında anneliğine de değinen Kylie, çocukları olduktan sonra kendine artık başka türlü bakmaya başladığını söylüyor ve röportajını ilginç bir yorumla sonlandırıyor: “Kızımda ve oğlumda kendi hatlarımı görüyorum. Ama özellikle kızım Stormi bana çok benziyor. Kendi güzelliğimi onun yüzünde görüyorum ve bu kendimi daha da çok sevmemi sağlıyor.”

Estetik operasyon geçirdiğini son röportajında bir kez daha yalanlayan Kylie'yi hayranları "Gözlerimizin gördüğüne mi inanalım yoksa senin söylediklerine mi?" diye eleştirdi