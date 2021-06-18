Öpüşmemle alay edilince dudaklarıma dolgu yaptırdım

DUDAKLARINI BEĞENMİYORDU Kendi adını taşıyan bir kozmetik markasının sahibi olan ve bu sayede servet de yapan Jenner, dudaklarıyla ilgili güvensizliği nedeniyle makyaj konusuna yoğunlaştığını söyledi. Kylie Jenner, ilk öpüşme deneyimlerinden birini yaşayana kadar da bu konuyla çok ilgilenmediğini belirtti.