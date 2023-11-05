Mucize bebek doğdu! Ünlü kız kardeş dördüncü kez anne oldu

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Kardashian kardeşlerin en büyüğü, abla Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu. Kourtney Kardashian ve Blink182 grubunun davulcusu ünlü müzisyen Travis Barker’ın oğullarının dünyaya geldiği öğrenildi.

Aile henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak ABD basınından birden fazla kaynağa konuşan yakınları doğum haberini doğruladı. Daha önce adının Rocky olacağı öğrenilen erkek bebek Kourtney Kardashian’ın dördüncü, Travis Baker’ın ise üçüncü çocuğu.

Ünlü davulcu ve reality yıldızı Kourtney’nin kız kardeşi Kylie Jenner'ın bu hafta başında Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'ni ziyaret etmelerinden bu yana çiftin oğlunun yakında doğacağına dair spekülasyonlar vardı.

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Travis Barker da geçen haftanın başında katıldığı bir yayında bebeğin doğumunu kasımın ilk haftasında beklediklerini ağzından kaçırmıştı. 44 yaşındaki Kourtney Kardashian, haziran ayında Barker'ın grubunun Los Angeles'taki konserlerinden birinde seyircilerin arasından "TRAVIS BEN HAMİLEYİM" yazılı bir pankartı kaldırarak hamilelik haberini dünyaya duyurmuştu.

Kourtney Kardashian eylül ayının başında ailesi ve dostları için bir bebek partisi vermiş, partiden paylaşılan bir fotoğrafta bebeğin isminin yazılı olduğu bir fotoğrafı yanlışlıkla paylaşıp silmişti. Böylece çiftin cinsiyetini daha önce açıkladığı bebeğin adının da Rocky olacağı ortaya çıkmıştı. Tüm bu tatlı hazırlıklar arasında çift büyük bir sağlık tehlikesi de atlattı.

Kourtney Kardashian’ın bebeği anne karnındayken hayati tehlike yaşayınca ünlü yıldız apar topar ameliyata alınmıştı. Kardashian ve Barker’ın bebeği anne karnında acil bir ameliyata alındı ve sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ne Kourtney Kardashian ne de aileden herhangi başka bir kişi bebeğin yaşadığı sağlık sorununun ne olduğunu ve sebebini açıklamadı.

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"Kardashians" şovunun yıldızlarının her ikisi de daha önce anne baba olmanın sevincini yaşamışlardı. Travis Barker’ın eski eşi Shanna Moakler’dan 20 yaşında Landon adında bir oğlu ve 17 yaşında Alabama adında bir kızı var. Barker, Shanna Moakler’ın eski ilişkisinden doğan 24 aşındaki kızı Atiana’yla da baba kız ilişkisine sahip.

Kourtney Kardashian ise eski sevgilisi ve uzun yıllar ailenin hayatını anlatan reality şovunun bir parçası da olan Scott Disick’ten 13 yaşında Mason, 11 yaşında Penelope ve 8 yaşında Reign adında 3 çocuk sahibiydi. Eski çift, 2015 yılında ayrıldıklarından beri üç çocuklarına dostane bir şekilde birlikte ebeveynlik yapıyor.

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Kourtney Kardashian, hamileliğini ilan etmek için ilginç bir yol seçmişti. Ancak bunun da tıpkı Kardashian ailesiyle ilgili birçok konuda olduğu gibi şov amaçlı bir hamle olduğu sonradan anlaşıldı. Kourtney, bebek haberini kocası Travis Barker'ın grubu Blink 182 ile birlikte verdiği Los Angeles konserinde, üzerinde "Travis ben hamileyim" yazan bir pankart açarak verdi. Sonra da olduğu yerde zıplamaya başladı. Bu pankartı ve karısının heyecanını gören Travis Barker da sahneden inip karısının yanına koştu ve onu öpücüklere boğdu. Hemen ardından da o pankartı açtığı sırada Kourtney'in karnının dikkat çekecek kadar büyümüş olduğu ortaya çıktı. Çünkü ünlü kız kardeş pankart olayından sonra kocasıyla kuliste çekilen samimi fotoğraflarını paylaştı. Ve karnının fark edilmemesi mümkün olmayacak şekilde büyümüş olduğu görüldü. Her anını birlikte geçirdiği kocası Travis Barker'ın bu durumu fark etmemesi mümkün değildi o sırada yapılan yorumlara göre. Zaten Kourtney bu şovu haziranda yaptı ve bebeğini de sadece 5 ay sonra doğurdu… Bu pankartlı hamilelik duyurusu olayının da bir yalan ve şov amaçlı bir hareket olduğu böylece ortaya çıktı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, ikisi de çocuk sahibi olmalarına rağmen aileyi büyütmek istemişler ve 2021’de evlendikten sonra çocuk sahibi olmak için uğraşmaya başlamışlardı. Taze aşıklar uzun süre tüp bebek denemesi yaptıktan sonra bundan sonuç alamamış, en sonunda koca karı ilacı olarak tabir edilen alternatif yöntemleri bile denediklerini itiraf etmişlerdi.

Kourtney Kardashian konserde pankart açtıktan sonra kuliste kocası Travis Barker'la böyle pozlar vermişti... Fotoğraflarda ünlü ismin karnının zaten oldukça büyümüş olduğu, kocasının bunu fark etmemesinin imkansız olduğu ve pankartlı duyurunun bir şovdan ibaret olduğu aylarca konuşuldu

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Kourtney Kardashian en sonunda hiçbir yöntemden sonuç alamayınca denemeyi bıraktıklarını söylemiş; bir daha çocuk sahibi olamayacağını kabullenmişti. Ancak ünlü yıldız tam da tüm umudunu kaybettikten sonra doğa yollardan hamile kaldığını açıklamıştı. Böylece Kardashian – Jenner ailesine katılan bu son üye için daha doğmadan “mucize” bebek denmeye başlandı.