Dördüncü bebeğini karnında ameliyat edip kurtardılar: Bu mucizeye nasıl hayır diyebilirdik!

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Korutney Kardashian Scott Disick ile uzun süren ilişkisinden 13 yaşında Mason, 11 yaşında Penelope ve 8 yaşında Reign adında üç çocuk annesi. Söylediğine göre bu üç çocuğunun hamileliklerinde Kardashian hiçbir sıkıntı yaşamadı.

Ancak geçen yıl görkemli bir törenle evlendiği ünlü müzisyen Travis Barker’la çıktıkları anne babalık yolculukları hem zorlu süreçlere hem de sayısız söylenti ve habere konu oldu. İkisi de önceki ilişkilerinden üçer çocuk sahibi olan Kardashian ve Barker, evlendikten sonra aileye yeni bir bebek katılsın diye uğraşmaya başlamışlardı.

Korutney Kardashian geçen yıl evlendiği Travis Barker'dan doğacak dördüncü çocuğunun haberini kocasının konserinde havaya kaldırdığı pankara "Travis ben hamileyim!" yazarak duyurmuştu... O sırada aslında Kardashian'ın karnının belli olmaya başladığı ve ünlü ismin bunu şov uğruna yaptığ konuşuldu

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44 yaşındaki Kourtney Kardashian geçn mayıs ayının sonunda yayınlanan Kardashians adlı televizyon şovunda ne kadar uğraşsa da hamile kalmayı başaramadığını itiraf etmişti. Kourtney ve Travis çifti ünlü yıldız hamile kalsın diye çok uğraşmış ama başaramamıştı. Defalarca tüp bebek yapmayı deneyen çift kocakarı ilaçlarından bile medet umdular.

Ünlü çift 2 yıl boyunca her şeyi deneyip yine de başarlı olamadıklarını açıklamaıştı... Kourtnet Kardashian daha Travis Barker hayatına girmeden önce yumurtalarını dondurmuştu ancak bu embriyolar işe yaramadı, çift çok uğraşsa da tüp bebek yönteminde de başarıya ulaşamadı

Bir türlü başarılı olamayan çift en sonunda bebek hayalinden vazgeçti. Haziran ayının ortalarındaysa Kourtney Kardashian kocası Travis Barker’ın konserinde ortaya çıktı. Sahne önünde elinde kocaman bir pankart tutan yıldız pankarta “Travis ben hamileyim” yazmıştı. Çiftin bebek müjdesini herkes bu gösterişli duyuruyla öğrendi.

Kourtney Kardashian Barker bu yaşta hamile kalmasını eleştirenlere şöyle yanıt veriyor: "Bu yorumlar beni etkilemiyor. Ben sadece şunu söylüyorum: Tanrı'nın planını nasıl sorgulayabilirsiniz? Çünkü hem Travis hem de ben artık bunu düşünmüyorken ve tüp bebek için uğraşmayı bıraktıktan bir yıl sonra gelen bu hamileliği mucize olarak görüyorum."

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Kourtney Kardashian Vanity Fair İtalya'ya verdiği röportajda birçok tüp bebek denemesinin ardından bebek fikrinden vazgeçtikten sonra doğal yollardan hamile kaldığını itiraf etti. Bu sebeple hamileliğini ve dünyaya gelmesine az süre kalan bebeğini “mucize” olarak değerlendiren ünlü yıldız kendisini ileri yaşta hamile kaldığı için eleştirenlere de “bu tanrının bizim için planıydı” cevabını verdi.

Kourtney Kardashian'a bebeğini kurtarmak için hamileyken geçirdiği acil ameliyattan sonra doktorları tarafından birçok yasak konuldu, bunların arsında doğuma kadar ilişkiye girmeme yasağı da var

Daha önceki hamileliklerini çok kolay geçirdiğini anlatan Kourtney Kardashian geçen ay acil bir ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kourtney Kardashian’ın hayatı tehlikeye giren bebeğine anne karnında acil bir ameliyat yapıldı. Yıldız ismin doğmamış bebeği bu acil ameliyatla kurtarıldı.

Yaşadığı büyük korkunun ardından Kourtney Kardashian hayatlarını kurtaran doktorlara ve kocasına minnettarlığını sosyal medya hesabından "Bebeğimizin hayatını kurtardıkları için inanılmaz doktorlarıma sonsuza dek minnettar kalacağım."Hastanede yanımda olmak ve sonrasında benimle ilgilenmek için turneden koşarak yanıma gelen kocama sonsuza dek minnettarım, o benim en büyük dayanağım. Ve anneme, bu süreçte elimi tuttuğu için teşekkür ederim." sözleriyle dile getirmişti

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Kardashian bebeğinin geçen ay yaşadığı sağlık sorununu “Korkunçtu. Er ya da geç ayrıntılara gireceğimi hissediyorum çünkü bunun başkalarına yardımcı olabileceğini umuyorum ama henüz kendimi hazır hissetmiyorum çünkü gerçekten korkutucuydu.” sözleriyle dile getirdi.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker acil ameliyat sonrası hastane çıkışı böyle görüntülenmişti

Kourtney Kardashian, röportajında geçirdiği operasyonun ardından doktorların kendisine sayısız kısıtlama getirdiğini de anlattı. Doktorlar ünlü isme egzersiz, pilates, kafein ve uçak yolculuğu da dahil olmak üzere birçok şeyi yasakladı. Korutney Kardashian eşiyle cinsel ilişkiye girmesinin bile doktorları tarafından yasaklandığını itiraf etti.