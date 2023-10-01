Aşk şovu uğruna bunu da yaptılar! Korona olmasına rağmen hamile karısıyla dudak dudağa poz verdi

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Geçen yıl İtalya'da ve ABD'de çok konuşulan iki törenle Blink 182 grubu üyesi Travis Barker'la evlenen Kourtney Kardashian karnı burnunda hamile. 44 yaşındaki televizyon yıldızı ve 47 yaşındaki müzisyenin ilk çocuğunun cinsiyeti erkek. Hatta çift geçenlerde oğullarına Rocky adını koymaya karar verdiklerini de açıkladılar.
Travis Barker ile evliliğinden dünyaya gelecek oğlu Kardashian'ın dördüncü bebeği olacak. Yıldız isim Scott Disick ile uzun süren ilişkisinden 13 yaşında Mason, 11 yaşında Penelope ve 8 yaşında Reign adında üç çocuk annesi. Travis Barker da dördüncü kez baba olacak. Onun da eski eşi Shanna Moakle'dan 19 yaşında Landon, 17 yaşında Alabama ve 24 yaşında Atiana adında üç tane çocuğu bulunuyor.
Doğuma az bir süre kalmasıyla birlikte Kourtney Kardashian artık doğum için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Bir de yakın çevresi için çizgi film temalı, herkesin Mickey Mouse kulaklı taçlar taktığı bir bebek partisi verdi. Ve gösteriş sevgileri artık herkesin diline düşmüş olan Kardashian ailesi geleneklerini bozmadı.
Bebek partisinin en küçük detayına kadar her anını sosyal medyasından paylaşan Kourtney Kardashian, kocası Travis Barker’ın ona olan aşk gösterilerini de elbette milyonlarca hayranının önüne seren paylaşımlar yaptı. Ancak bu öpüşüp koklaşmalı aşk gösterisiyle ilgili ortada “küçük” bir problem vardı.
Travis Barker, daha 10 gün önce COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Hastalığın yeni bir varyantının olduğu ve çok kişinin yeniden koronavirüse yakalandığı son günlerde gündemden düşmüyor. Grubuyla verdiği konserler için sürekli ülke içi ve dışında gezen Travis Barker da yeniden virüs kapanlardan oldu.
Ve Barker iyileşip iyileşmediğine dair hiçbir açıklama yapmamış olmasına rağmen karnı burnunda hamile ve kısa süre sonra doğum yapacak karısıyla sarmaş dolaş hatta dudak dudağa poz vermekten kaçınmadı. Ünlü müzisyen partiye gelirken yüzünde maskeyle görüldü ancak sonra karısıyla verdiği samimi polar boyunca yüzünde maske yoktu, ondan tedbiren bile olsa uzak durmak yerine tam tersi iyice yakınlaştı.
Yayınladığı fotoğrafların ardından hamile olmasına rağmen koronavirüs yüzünden hiçbir önlem almayan Kourtney Kardashian ve onunla bu samimi pozları veren Travis Barker eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu sorumsuz davranışın sayısız tepkiye yol açmasının ardından abla Kardashian tüm paylaşımlarını yoruma kapattı. Kourtney Kardashian’ın da eşinden virüsü kapıp kapmadığı ya da çböyle bir durum varsa çiftin testlerinin negatife dönüp dönmediği bilinmiyor.
Üstelik eylül ayı başında hastaneye kaldırılan Kourtney Kardashian'ın karnındaki bebeğe bir operasyon yapıldığı biliniyor. O sırada turne için yurt dışında olan Travis Barker da haberi alır almaz Los Angeles’a uçmuş, ünlü müzisyen havaalanında karısı ve karnındaki bebeği için dua ederken görüntülenmişti. Bu badireyi atlatan Kourtney Kardashian'ın, karnındaki bebeğe acil bir cerrahi müdahale yapıldığı ve şimdilik anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı. Ancak çiftin yüreğini ağzına getiren bu sağlık sorununun ne olduğu hâlâ bilinmiyor.