Bebek müjdesini pankartla duyurmuştu: Hamileliğinden milyon dolarlar kazanacak!

Kim Kardashian ve Kylie Jenner’ın kurdukları şirketler, moda ve kozmetik sektöründe yaptıkları yatırımlarla elde ettikleri başarı ve kazandıkları servet ortada; iki kardeş de her seferinde Forbes’un açıkladığı en zengin kadın girişimciler listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Diğer kardeşlerin de onlardan aşağı kalır yanı yok. İçlerinde belki de en kendi halinde olanı, başarılı bir modellik kariyerini sürdüren ve diğer kız kardeşlerinden daha sakin ve daha az göz önünde bir yaşam sürdüren Kendall Jenner.

Kourtney Kardashian'ın bu pankartlı "şovu" hem çok konuşuldu hem de eleştirildi: Karnı zaten belli olmaya başlamış olan ünlü ismin bunu sadece gündem olmak için yaptığı söylendi

Son zamanlarda adından en çok söz ettiren Kardashian kadını ise kuşkusuz ailenin en büyüğü, abla Kourtney Kardashian oldu. 44 yaşındaki “televizyon ünlüsü” Kourtney Kardashian ve Blink 182 grubu üyesi müzisyen 47 yaşındaki Travis Barker, 2021’in ilk günlerinde bir aşk yaşamaya başlamış ve geçen yıl arka arkaya düzenlenen üç farklı törenle evli ve mutlu hayatlarına yelken açmıştı. Kourtney Kardashian’ın da Travis Barker’ın da önceki ilişki ve evliliklerinden üçer çocuğu var.

Kourtney, hamilelik müjdesini verdiğinden beri istisnasız her gün büyüyen karnını fotoğraflayıp takipçileriyle paylaşıyor

Çift yaşadıkları büyük aşkı taçlandırmak istemiş; aileye bir bebek daha katmak için çok uğraşmışlardı. Kourtney Kardashian tüp bebek tedavisi gördü, bitkisel ilaçlara başvurdu hatta bu süreçte eşiyle hiç cinsel ilişki kurmadıkları bir süreçten de geçtikleri gibi çok mahrem detayları bile hayranlarıyla ve bu konuda yazılıp çizilenler sayesinde dünyayla paylaştı. Çift tam artık bu iş galiba olmayacak derken gelen müjdeli haberi de tam Kardashian ailesine yakışacak bir şekilde dünyaya duyurdu.

Kourtney Kardashian'ın hamilelik ve doğum sürecini "pazarlayarak" milyonlar kazanması bekleniyor

Üç hafta önce kocasının konserine giden Kourtney Kardashian, kendisine ayrılan ön sıralarda konseri izlerken birden üzerinde “Travis, ben hamileyim” yazan bir pankartı havaya kaldırdı ve hem kocasına hem de dünyaya hamilelik haberini, ses getiren bir şekilde vermiş oldu. Sonrasındaysa hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde sürekli olarak büyüyen karnını sergilediği Instagram paylaşımları yapmaya başladı.

Kourtney Kardashian - Travis Barker çiftinin bir oğlu olacak

Attıkları her adımı, neredeyse aldıkları nefesi bile paraya çeviren Kardashian kardeşlerin hamileliklerini bunun dışında bırakmaları zaten düşünülemez. Kourtney Kardashian’ın Scott Disick’ten olan 3 çocuğundan ikisinin, 13 yaşındaki oğlu Mason ve 10 yaşındaki kızı Penelope’nin, doğumunu televizyonda yayınlattığını da hatırlatmış olalım. Kourtney, 2 çocuğunun doğumuna girerken 2007 – 2021 arası yayınlanan realite şov programı “Keeping Up With The Kardashians” kameraları onu her an takip etmişti.

Kourtney Kardashian'ın daha önceki iki doğumunda kameralar onunla birlikteydi; aynı şeyi şimdi yapmaması için de önünde engel yok

Daily Mail’de yer alan habere göre Kourtney Kardashian şimdilerde de, ailenin en zengin üyeleri Kim ve Kylie’ye özenerek, hamileliğini nakde çevirmeye ve milyonlar kazanmaya hazırlanıyor. Kourtney, bir lifestyle şirketi olan Poosh’u 2019’da kurmuştu. Lemme markası altında vitaminler ve besin takviyeleri üreten marka, ünlü yıldızın hamileliği boyunca sosyal medya kampanyaları ve Kourtney’nin kendisini de reklam yüzü yapmasıyla birlikte giderek büyüyecek ve kârını artıracak.

Kardashian kadınları neredeyse nefes alarak bile para kazanabiliyor

Şirketin bu süreçte elbette hamileliğe yönelik ürünleri öne çıkarması ve pazarlaması bekleniyor. Üstelik Kourtney Kardashian’ın hali hazırda bir bebek – çocuk giyim ürünleri markası da var. Kardashian Kids adındaki giyim markası zaten ABD’deki çoğu zincir mağazada peynir ekmek gibi satıyor. Bunun dışında abla Kardashian’ın Poosh şirketine dahil bir de hamile giyim markası var. Hamileliği boyunca Kourtney’nin bu ürünlerin satış ve pazarlaması için çalışacağı ve milyonlar kazanacağı şimdiden belli.

Kourtney Kardashian'ın hamile ve çocuk giyim markaları ve vitamin takviyeleri sattığı bir lifestyle ürünleri markası var

Üstelik o da diğer kardeşleri gibi çok fazla reklam masrafı yapmayacak. Çünkü Kardashian kardeşlerin en büyük silahı sahip oldukları sosyal medya takipçi sayıları. Kourtney Kardashian’ın ürünlerini 223 milyon takipçili Instagram hesabından pazarlayacağını düşününce işinin ne kadar kolay olduğunu anlamak zor değil. Hem de sosyal medya bu planın sadece bir parçası.

Artık Hulu kanalında yayınlanan realite şovu “Kardashians” için aileyle astronomik rakamlarda bir anlaşma yapılmıştı. 2022’de ilk sezon yayına başlamadan Variety tarafından açıklanan anlaşma detaylarına göre Kardashian-Jenner ailesine 2 sezon için 100 milyon dolar ödendi. Kourtney Kardashian’ın sadece buradan kazandığı paranın 7,5 ila 8,3 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Kourtney, birer imparatorluk kuran kız kardeşleri Kim Kardashian ve Kylie Jenner'ı örnek alıyor

Kourtney Kardashian daha önce yaptığı gibi bu kez de doğumunu ve bebeğinin ilk anlarını programda yayınlatırsa hem kanala hem de kendisine çok daha büyük gelirler sağlayabilir. İşte birçokları için oldukça maliyetli bir süreç olan hamilelik, doğum ve bebek büyütmek Kardashian ailesindenseniz, bu şekilde gelir kapısına dönüşebiliyor. Hem de bu gelir milyon dolarlarla ifade ediliyor!