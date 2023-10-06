Yeni damat gelince eskisinin pabucunu dama attılar… Aileye talimat verdi: Onu artık dışlayacağız!

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Geçen sene görkemli bir törenle evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker, ikisi de eski ilişkilerinden üçer çocuk sahibi. Yaşadıkları büyük aşın bir meyvesi olsun isteyen ve bebek sahibi olmak için uzun süre çeşitli tedaviler gören çift nihayet hayallerine kavuştu.

Kourtney Kardashian, birkaç ay önce kocası Travis Barker’ın grubu Blink182’nin konserine gitmiş ve üzerine “Travis ben hamileyim” yazan bir pankartı havaya kaldırarak hem kocasına hem de dünyaya hamilelik haberini duyurmuştu. Kourtney Kardashian geçen yıl evlendiği müzisyen eşi Travis Barker'dan bebek bekliyor

YENİ EŞ VE YENİ AİLE ARTIK TEK GÜNDEM

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Çift o günden beri heyecanla bebeklerine kavuşmayı bekliyor. Kardashian – Jenner ailesi de aralarına katılacak bu yeni bebek için oldukça heyecanlı. Geçen hafta Kourtney Kardashian’ın verdiği bebek partisinde tüm aile bir araya gelerek adeta gövde gösterisi yaptı.

Bu haberlerin arasında duyulan bir başka haber de oldukça ses getirdi. Kourtney Kardashian’ın üç çocuğunun babası, yaklaşık 10 yıllık bir ilişki yaşadığı eski aşkı Scott Disick’in artık aileden tamamen dışlandığı ortaya çıktı. Kourtney Kardashian’ın 10 yıla yakın büyük bir aşk yaşadığı üç çocuğunun babası Scott Disick, 2015'te ayrılmış olamalarına rağmen her zaman ailenin bir parçası olarak kalmıştı

İLİŞKİLERİ 8 YIL ÖNCE BİTTİ AMA…

Scott Disick, Kourtney Kardashian’la olan ilişkisi 2015’te bitmiş olsa da eski aşıklar üç çocukları için aralarındaki dostluğu korumuştu. Hatta bununla da yetinmeyen aile Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisini ünlü realite şovları Kardashianlar’ın da bir parçası haline getirmişti.

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Çift üç çocuk sahibi olmalarına ve herkes beklenti içine girmesine rağmen hiç evlenmediler. Ancak ilişkileri sürerken de ayrıldıktan sonra da Scott Disick her zaman Kardashian ailesinin bir parçası olmaya devam etti.

AİLEDEN KOPAMAYAN “ESKİ DAMAT”

Kardashianlar şovunun da neredeyse tüm sezonlarında ekibin bir üyesi olmaya devam eden Scott Disick, aileyle birlikte bir ekran yüzü olmaya hep devam etti. Tüm özel günlerde, aileyle ilgili dönüm noktalarında, hararetli tartılmalarda ve düğünler, doğumlar gibi her kritik anda “eski damat” Scott Disick’e her zaman yer vardı.

Kourtney Kardashian artık sadece Travis Barker'la olan evliliği ve kurdukları yeni aileyle anılmak istiyor... Bu yüzden de kız kardeşlerine annesine Scott Disick'in artık aileden dışlanması talimatını vermiş

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Basına yansıyan son haberlere göre ise Scott Disick’in Kardashian ailesiyle yakaladığı şöhretin artık sonu geldi. Kourtney Kardashian Travis Barker’la evlendikten ve özellikle de hamile olduğunun haberini aldıktan sonra üç çocuğunun babasını artık tamamen hayatından çıkardı. Aslında varlıklı bir ailenin sosyetik oğlu olmak ve Kourtney Kardashian'la aşk yaşamak dışında bir vasfı olmayan Scott Disick 2007'den beri ününe ün, servetine setvet kattı

ABLADAN AİLEYE ÖZEL RİCA: ARTIK HAYATIMIZDAN ÇIKSIN

Hatta Kourtney’nin ailenin geri kalanına da artık onunla görüşmemeleri için baskı yaptığı ortaya çıktı. Kız kardeşlerine ve annesine özel ricada bulunan Kourtney yeni bir aile kurduktan sonra eski sevgilisinin ailenin orta yerine kurulup programın yıldızlarından biri olmasını artık istemiyor.

Scott Disick Kourtney Kardashian'la birlikteyken sadece ailenin şovunun düzenli bir parçası olmakla kalmadı ABD televizyonlarının en çok izlenen programlarından olan Oprah Winfrey'in yayınlarına bile katıldı

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Kourtney'e yakın bir kaynak durumu "Travis'le bir aile kurduğuna göre artık Scott'a yer yok" diyerek açıkladı. Kardashianlar’ın en büyüğü olan Kourtney, Barker'la aşk yaşamaya başladığından beri ve hele de evlendikten sonra, Disick'le olan ilişkisinin artık “ideal bir portre” çizmekten uzak olduğunu kabul etmiş görünüyor.





TEK BAĞLARI ÜÇ ÇOCUKLARI

Şu anda, eski çift arasındaki tek bağlantı çocukları Mason, Penelope ve Reign etrafında dönüyor. "Çocukları alırken ya da bırakırken birbirlerini görmeye devam etmek zorundalar. Artık Kourtney’nin istediği tek şey bu”. Ancak Kourtney'nin isteğine rağmen, aile, özellikle de küçük kız kardeşi Khloe Kardashian, en iyi arkadaşı olduğu söylenen Disick ile bağlarını koparmakta zorlanıyor. Scott Disick özellikle Kourney'nin küçük kardeşi Khloe'yle yakın arkadaş, ikili ayrılıktan sonra bile yıllarca birlikte zaman geçirmeye devam etti

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TALİMAT KESİN!

Kaynaklar Scott Disick için "Kourtney onu davet etmemelerini söylüyor ama ona acıyorlar" iddiasında bulundu. Ailenin geri kalanı, özellikle reality şov The Kardashians'a katılımı nedeniyle Scott ile iletişimini sürdürüyor. Fakat Kourtney Kardashian’ın ailesine verdiği bu yeni talimat nedeniyle Scott Disick artık programın gelecekteki bölümlerinde yer almayacak gibi görünüyor.

Scott Disick Kourtney Kardashian'dan ayrıldıktan sonra Lionel Richie'nin kızı model Sofia Richie'yle aşk yaşamıştı... Ünlü modelin yaşça Scott Disick'ten epey küçük olması çok eleştirildi ancak Kardashian'lar yine de Scott Disick'le görüşmeyi sürdürdü

Scott Disick aslında varlıklı bir ailenin tek oğlu olarak dünyaya gelmiş ve her zaman rahat bir hayat yaşamıştı. Ancak Kourtney Kardashian’la aşk yaşamaya başlaması onu aslında hayatta hiçbir başarısı yokken bir anda tanınan biri haline getirmişti. Kourtney Kardashian eski sevgilisi Scott Disick ve onun yeni aşkı Sofia Richie'ye tatillerde bile eşlik ediyordu

HAYATTA HİÇBİR BAŞARISI YOK AMA YİNE DE ÜNLÜ VE ZENGİN OLDU

2007’den itibaren ailenin şovunun bir parçası olarak ekranlara çıkmaya başlayan Scott Disick bir anda ünlü bir adam oldu. Ve bu güçlü ailenin bir parçası olarak anılmaya başladığı için de fırsatı değerlendirip kendini dünyaya hep bu şekilde tanıttı.

Kardashian markasının ününü kullanan Scott Disick, başladığı okulu bile bitirememiş ve aslında herhangi bir mesleki uzmanlığı olmadığı halde reklamlar, emlakçılık ve kendi adına çekilmiş televizyon programlarıyla hatırı sayılır bir servet sahibi oldu.





ARTIK TEK BAŞINA KALDI

Gerek zengin ailesinden gelen gerekse Kourtney Kardashian’la olan ilişkisi sayesinde epey para kazanan Scott Disick, Kardashian ailesinden dışlanmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte aynı ün ve servete sahip olmayı sürdürecek mi bilinmez ancak ünlü sosyetik eski damat için artık sadece kendi ayakları üzerinde durmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor…