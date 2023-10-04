Her geçen gün eriyor… Hayranları endişeli: Sıskalık sana yakışmıyor!

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SÜREÇ BOŞANDIKTAN SONRA BAŞLADI

Son birkaç yıldır zayıflama çabası içine giren televizyon yıldızı özellikle boşanması sonrasında bu konuda gözle görülür bir değişim yaşamaya başladı. Bir yandan kız kardeşleri ve annesiyle kamera karşısına geçtikleri realite şovuna devam eden yıldız isim yandan da adını taşıyan markayı büyütmeye devam ediyor.

Skims adını verdiği vücut şekillendirici çamaşırlar ve giysilerden oluşan koleksiyonu satış rekorları kıran Kim Kardashian bu sayede gösteri dünyasının en zengin kadınlarından biri haline de geldi. Unvanları arasına iş kadınlığını da ekleyen başarılı isim çoğu zaman piyasaya sürdüğü ürünlerinin modelliğini yakın çevresindeki ünlülere yaptırıyor.

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"BEKAR ANNE OLMAK ZOR" DEMİŞTİ

Kendisi de sıkça kendi ürünlerini giyerek reklam kampanyaları yapan yıldız son günlerde giderek zayıflamasıyla gündemde. Ünlü isim bir yandan Kanye West’le zorlu bir boşanma süreci geçiren bir yandan da 4 çocuğuna tek başına bakması yüzünden zor günler geçirdiğine dair açıklamalar yapıyordu.

Geçen hafta New York’ta Chanel ceketi ve altındaki sıkı taytıyla New York sokaklarında görüntülenen Kardashians yıldızı, kombini yüzünden eleştiri almıştı. Ancak Kim Kardashian’ın belinin artık neredeyse kırılacak kadar inceldiği de dikkatlerden kaçmadı.





GÖRÜNTÜSÜ GİDEREK DEĞİŞİYOR

Hafta sonu ablası Kourtney Kardashian’ın verdiği bebek partisine 10 yaşındaki kızı North ile giden Kim Kardashian partiden bir dizi fotoğraf paylaştı. Anne-kız ikilisi parti için de siyah etekli, kırpılmış pembe ve sarı uyumlu ceketlerden oluşan eşleşen Chanel kıyafetler tercih etmişti.

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Kim, tüm vücudunu gösteren boydan fotoğraflarında her zamankinden daha zayıf görünüyor, yağsız kaslarını ve incecik belini sergiliyordu. Hayranları bu görüntü karşısında şaşkına dönerken, birçoğu yorumlarında Kim'in devam eden kilo kaybı nedeniyle duyduğu endişeyi paylaştı.

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HAYRANLARI ENDİŞELENDİ

Yıldız isim için "Kim, 10 yaşındaki küçük kızının yanında bile küçücük kalmış” diyen hayranları onun bu zayıflama meselesini takıntı haline getirdiğinden ve sağlığına zarar vereceğinden endişelendiklerini dile getirdi.

"Kim o güzel vücuduna ne olduğunu unutuyor. Çok zayıflamış. Sıska görünüyor ve sıskalık ona yakışmıyor" diyen hayranları onun zayıflık tutkusu yüzünden sağlığa zararlı olabileceği bilinen ilaçları kullanan gösteri dünyası yıldızları gibi olmasından korkuyor.

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MARILYN MONROE ELBİSESİNDEN SONRA...

Kim Kardashian Kanye West’ten boşandıktan sonra kısa bir ilişki yaşadığı komedyen Pete Davidson’la geçen yılki Met Gala’ya katılmıştı. Gala için Marilyn Monroe’nun efsane elbisesini giyen ünlü yıldız kilolu olduğu ve elbiseyi patlattığı iddia edildiği için yerden yere vurulmuştu.

KÜÇÜK KARDEŞİYLE REKABETE GİRİŞTİ

İddiaları reddeden ve elbiseyi rahatça giydiğini iddia eden Kim Kardashian sadece bu geceye hazırlanmak için çok kısa bir sürede 10 kilo verdiğini söylemişti. O günlerden beri sürekli olarak kilosuna dikkat eden ve her geçen gün giderek eridiği artık gözden kaçmayan Kim Kardashian için kız kardeşleriyle, özellikle de en küçük kardeşi Kylie Jener’la amansız bir rekabet içinde olduğu söylentileri de sürekli dillendirilmeye başladı.

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Bu zayıflama çabasının da gizli rekabetten kaynaklandığı iddia edildi.