Bekar anne olmak çok zor demişti… Gelen tepki sert oldu: Senin çocuklarını dadılar büyütmüyor mu?

Haberin Devamı

Dünyanın en ünlü ve zengin isimlerinden de olsanız annelik kolay şey değil. Hele de onları tek başına büyüten ebeveyn sizseniz. İşte sürekli kırmızı halılarda, gece eğlencelerinde, televizyon ekranlarında görülüp yaşadığı hayata özenilen 4 çocuk annesi Kim Kardashian da benzer biz zorlu süreçten geçiyor ve bu aralar sık sık bu konuda içini döküyor…

Kim Kardashian, 2014’te dillere destan bir düğünle evlendiği Kanye West’ten geçen yılın sonunda boşanmıştı. Eski çift, dünyanın en göz önündeki evliliklerinden birini yaşayarak ve ayrılık sürecinde sayısız skandal habere isimlerini yazdırarak ‘ünlü boşanmaları’ tarihine adlarını altın harflerle kazıdılar. İlk kez 2004 yılında karşılaşıp, bu karşılaşmadan 8 yıl sonra bir ilişki yaşamaya başlayan ikilimiz yıllar içinde çocukları, aldatma ve ayrılık söylentileri ve genellikle Kanye West’in imza attığı birtakım skandallarla hep gündemde kalmayı başarmışlardı.

Katıldığı yayında yaptığı açıklamalar bir kez daha Kim Kardashian'ın şimşekleri üzerine çekmesine yol açtı

Haberin Devamı

Kanye West’le evliliğinden 9 yaşında North ve 5 yaşında Chicago adında 2 kızı ve 7 yaşında Saint ve 4 yaşında Psalm adında 2 oğlu bulunan Kim Kardashian boşanırken Kanye West’le ortak velayet anlaşması yoluna gitse de aslında çocuklarının velayeti onda sayılır çünkü tüm Kardashian – West çocukları anneleriyle yaşıyor ve babalarıyla oldukça nadir şekilde bir araya geliyorlar.

Daha şimdiden Kardashian ailesinin ünüyle paralel şekilde ünlenen, anneleri ve teyzeleriyle çekilen fotoğraflarıyla tanınan, her şart ve durumda en az yetişkinler kadar şık şıkırdım görünen bu çocuklar yoğun bir medya ilgisinin altında büyüyor. Ve bu dört çocuk herkesin kolayca tahmin edebileceği gibi kocaman bahçeleri, havuzları, belki de kendine ait çocuk parkları olan evlerde dadılar, bakıcılar ve ev işlerine yardımcı olan ekiplerle büyüyorlar.

Kardashian kardeşler çocuklarını bir arada büyütüyor

Haberin Devamı

Ancak yine de yaşları birbirine yakın 4 çocukla birden baş etmek zor. Ya da bize uzaktan kolay gelse de Kim Kardashian kendi tarifine göre bu “kaos” yüzünden zorlanıyor. “Ebeveynlik hayatım boyunca başıma gelmiş en büyük ödül ancak bir yandan da ömrümün en büyük mücadelesi” diye tarif etmiş ünlü isim durumunu son verdiği söyleşide.

“Yine de bu olabilecek en iyi kaos” diye tarif ettiği bekar annelik durumu sahip olduğu şartlara rağmen Kim Kardashian’ı zor durumda bırakıyor. “Bazen evde bir hortum çıkmış gibi oluyor. ‘Burada neler oluyor?’ anlayamıyorum diyorum. Ve bazı geceler ağlayarak uykuya dalıyorum” diyen Kardashian “Günler uzunmuş gibi geçer, yıllarsa çok kısaymış gibi” gibi sözünü artık anladığını ve kendi durumunun da buna çok benzediğini itiraf ediyor.

Kanye West'ten geçen yılın sonunda ayrılan Kim Kardashian artık bekar bir anne ve anlattığına göre çocuklarıyla baş etmekte zorlanıyor

Haberin Devamı

Attığı her adım, söylediği her söz olay olan Kim Kardashian elbette bu açıklamalarıyla da hemen magazin gündeminin ortasına yerleşti ancak kendince yaptığı bu samimi itiraflar ona aradığı sempatiden ziyade yine eleştiri ve öfke olarak döndü. Kardashian’ın bu sözleri basında ve sosyal medyada yer alıp her yerde duyulunca herkesin hatta kendi hayranlarının bile büyük tepkisini çekti.

Birçok şirketi olan ve başarılı iş girişimleriyle sadece bir televizyon yıldızı olmaktan sıyrılıp başarılı bir iş kadınına da dönüşen kim Kardashian’ı, bu açıklamalarından sonra, annelik ve iş hayatını bir arada yürütmek konusunda tebrik eden de oldu olmasına. Ama bu tebriklerin sayısı ona yönelik öfke dolu zehir zemberek eleştirilerin yanında deyim yerindeyse devede kulak kaldı.

Haberin Devamı

"Bekar anne olmak çok zor, bazı geceler ağlayarak uyuyorum" diyen Kardashian'a yönelik eleştiriler oldukça sert

Kim Kardashian’a yöneltilen en büyük suçlamaysa kendileri de evli ya da bekar fark etmeksizin anne olan, özellikle de birden çok çocuk büyüten kadın hayranlarından geldi. Eleştiriler çok sayıda olsa da genel olarak tümü tek bir fikir etrafında birleşiyordu: “Kim’in dört çocuğu var ve her bir çocuğu için çalışan dört dadısı var. Çocuklarını gerçekten kendi mi büyütüyor da bekar anne olmak çok zor diye ağlıyor?”

Üstelik Kardashian evinde sadece dadılar değil herkesin tahmin edebileceği gibi yemek, temizlik, bulaşık, alışveriş gibi aklımıza gelebilecek her konuda sosyetik ünlümüze yardımcı olan sayısını bilmediğimiz personeller görevli. Yani oturup düşününce Kim Kardashian, ev hayatı ve çocuk bakımı konusunda diğer bekar annelerin çoğunun sahip olamadığı birçok imkana sahip. Yıldız ismin belki psikolojik yükünü taşıdığı bekar annelik konusunda fiziksel olarak çok da yorulması ve geceleri ağlayarak uykuya dalacak kadar zorlandığını söylemesi herkesin gözünde en hafif tabiriyle sakil duruyor.

Hayranları dahil hiç kimse Kim Kardashian'ın sanki emrinde dadılar ve hizmetliler yokmuş gibi konuşmasına anlam veremedi...

Haberin Devamı

Aslında Kim Kardashian’a yönelik öfke ve eleştirilerin çoğu aslında onun dört çocuğuna dört ayrı dadı tutabilecek geniş imkanlara sahip olması da değil. Herkes onun, elinde bu imkanlar yokmuş gibi davranmasına ve etrafını saran yardımcı ordusundan hiç dem vurmayıp kendini gerçekten tek başınaymış gibi göstermesine kızgın.

“Bu ailedeki herkes sanki hayatları büyük dramalarla, en dayanılmaz acılarla, çaresiz dertlerle dolu gibi konuşuyor ama yaşantıları ortada, kimi kandırıyorlar?” cümlesiyle yargılanan Kim Kardashian’a yönelik en ağır eleştirilerden biri de kendini “orta sınıf” gibi göstermesine yönelik. “Her konuda hizmetlilerinden yardım alan birisi nasıl kendini çocuklarına tek başına bakmak zorunda kalan orta sınıf anneler gibi acınacak durumda gösterebilir? Bu yaptığı çok ayıp.”