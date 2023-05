Uzun süredir aşkta yüzü gülmemişti… Kim Kardashian: Gönlünden geçen erkeği tişörtüne yazdırdı

Haberin Devamı

2000’li yılların başından beri o kadar ünlendi, ünü giderek o kadar çok büyüdü ki artık hayatlarımızın tam orta yerindeki ismini, onu sevsek de sevmesek de mutlaka bir şekilde duyuyoruz. Oldukça uzun bir süre onu “ABD’li televizyon ünlüsü olarak” andık. Şimdilerde ise 1 milyar doları aşkın kişisel serveti ve başarılı yatırımlarıyla artık adı piyasanın en büyük markalarından biri haline geldi ve isminin önüne eklenen titri de “iş kadını” oldu.

Evet, 42 yaşındaki gösteri dünyası yıldızı ve girişimci Kim Kardashian’dan söz ediyoruz. Anlatırken insanın dudağını uçuklatan bir servet, yıllar boyu televizyon ekranlarında birlikte yer aldığı kız kardeşleri, onları birer para makinesine dönüştüren anneleri, hakkındaki skandallar, 4 çocuğu, Kanye West’le yaptığı hüsranla biten evlilik…

Kim Kardashian maça Sarah Staudinger ve annesi Kris Jenner'la geldi

Attığı her adım olay olan, adının yer aldığı her haber merakla takip edilen, yaşadığı tarifi zor lüks hayatla ve bu hayata dair neredeyse her detayı sosyal medya platformlarından paylaşarak gözler önüne sermesiyle Kim Kardashian tam bir 21. yüzyıl yıldızı ve sanki adından az söz ediliyormuş gibi her hamlesiyle olay yaratmak konusunda üstüne yok.

2010’dan beri aşk yaşadığı ve 2014’te rüya gibi bir düğünle evlendiği 4 çocuğunun babası Kanye West’ten olaylı bir şekilde boşanan Kim Kardashian, epeydir boş tuttuğu kalbini yeniden aşkla doldurmak istiyor… Aslında büyük anlaşmazlıklar ve Kanye West’in aldatma iddialarının gölgesinde kalan evliliği 2021’de biten ancak mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi konular devreye girince resmi boşanması 2022’ye sarkan Kim, bir süredir gösteri dünyasının en gözde bekarı.

İki yakın arkadaş maç boyunca hem tezahürat yaptı hem de sürekli olarak birbirlerinin kulaklarına bir şeyler fısıldadı

2021’de çekişmeli devam eden boşanma davası sürecinde, resmi boşanmaları tam olarak gerçekleşmese de mahkeme hakimi Kim Kardashian ve Kanye West’i yasal olarak bekar ilan etmiş, en azından dava süreci tamamlanana kadar iki ismin de önlerine bir engel çıkmadan hayatlarına devam edebimesini sağlamıştı. Kim ve Kanye’nin toplamda 10 yıl süren peri masalı bittiğinde hayatlarına çoktan başka aşklar girmişti.

Kim Kardashian’ın renkli ama aradığını bulamadığı bir aşk hayatı oldu. 2000’de, daha 19 yaşındayken müzik yapımcısı Damon Thomas’la evlenen Kardashian 2004’te boşandı. Ayrılığın ardından, düğününde uyuşturucu etkisi altında olduğunu itiraf edecekti. 2011’de NBA oyuncusu Kris Humphries’le yaptığı sadece 72 gün süren evlilik uzun süre dillerden düşmedi. Daha ondan boşanmadan sevgili olduğu Kanye West’le evliliği resmi boşanmasına kadar 10 yıl sürdü ama bu evlilik de zaman zaman gündeme gelen kavgalar ve aldatılma iddialarıyla gölgelendi.

Kim Kardashian'ın maç izlemeye giderken giydiği "Ben nerd'leri severim" yazılı tişörtü olay oldu

Kasım 2021’de ünlü komedyen Pete Davidson’la sevgili olan Kim Kardashian bir yıldan biraz kısa süren bu ilişkiyle çok konuşuldu. Davetlere birlikte gitmeye başlayan, kırmızı halılarda mutluluk pozları veren çiftin mutluluğu bulduğu konuşuluyordu ancak bu aşk da çok uzun ömürlü olmadı. Oysa Pete Davidson, Kim Kardashian için vüvuduna dövme yaptıracak kadar tutkuluydu ancak çift Ağustos 2022’de ayrıldı.

Kanye West, geçtiğimiz aylarda, üstelik de kim Kardashian’a ikizi kadar benzeyen bir kadınla, evlendi. Pete Davidson da Kim’in aşkını üst üste başka ünlü kadınlarla aşk yaşayarak çabuk unuttu. Kim Kardashian’ınsa kalbi boş kaldı. Aradığı aşkı bulamayan ünlü yıldız çocuklarına ve sahibi olduğu şirketlere yoğunlaşmak istediğini söylese de verdiği röportajlarda bir gerçeğe dikkat çekiyordu.

Uzun yıllar boyunca Kanye West'le evli olan kim Kardashian henüz aşkta mutluluğu bulamadı

Gözyaşları içinde katıldığı bir yayında, dengesiz davranışlarıyla ünlü eski kocası Kanye West yüzünden gelecekte hayatına girecek sevgili adaylarının ondan korkup kaçmasından çekindiğini itiraf etmişti. Yani aslında kalbi aşka açıktı ama istediği gibi birini hem bulamıyor hem de bulunca onu ürkütüp kaçırmaktan korkuyordu.

Tüm bu şaşaalı hayata ve keşmekeşe rağmen bir de hukuk fakültesinden diploma alan ve avukat olan Kim Kardashian kimi zaman her şeyden vazgeçip bu mesleği yapmayı hayal ettiğini söyledi. Siyasetle de yakından ilgilenen ve ABD başkanlarından politikacılara kendine başka türlü bir çevre kurmaya da çalışan Kardashian’ın son zamanlarda üzerine yapışan sosyetik güzel, burnu havada zengin, sefa içinde yaşayan ve hiçbir şeyi umursamayan imajından kurtulmaya çalışır gibi bir hali var.

Kardashian imparatorluğunu kuran ve kızlarının bugün sahip olduğu ünün mimarı olarak anılan Kris Jenner da maçta Kim'in yanındaydı

İşte geçtiğimiz gün ünlü yağmuruna uğrayan Los Angeles Lakers maçında görüntülendiğinde de tam bunu düşündüren bir şekilde karşımıza çıktı Kardashian. Tam saha kenarından alınmış biletlerle maça adeta çıkarma yapan Kim ve yanındakiler maç boyunca bol bol fotoğraflandı, halleri ve tavırlarıyla da bir kez daha çok konuşuldu.

Maça annesi Kris Jenner ve yakın arkadaşı Sarah Staudinger’la giden Kim, bir yandan annesiyle sohbet etti bir yandan da Sarah Staudinger’la sürekli fısır fısır konuşarak gülüp eğlendi ve LA Lakers’ı maç boyunca desteklemeyi de ihmal etmedi. Herkesin gözü ise kim Kardashian’ın giydiği tişörtte kaldı. Bol paçalı yırtık kot pantolonu ve topuklu ayakkabılarıyla kombinlediği croptop tişörtünün üzerinde “I love nerds” yazan kim Kardashian büyük ilgi çekti.

Nerd kelimesi argoda, yetişkin olmayanlar için kullanıldığında argo şekilde “inek öğrenci” anlamına gelirken yetişkinler içinse “aşırı entelektüel, takıntılı veya sosyal becerilerden yoksun görülen” kişiler için kullanılıyor. Kültürel merakları toplum genelinden farklı olan bu “nerd” kişiler oldukça zeki, başarılı, seçkin zevklere sahip insanlar olsalar da tam da bu özellikleri yüzünden toplumda birazcık kendi halinde, yalnız kalan/bırakılan kişiler oluyor.

Kim Kardashian’ın bugüne kadar kalbini kıran ve hep hüsranla sonuçlanan ilişkiler yaşadığı erkeklerden çok farklı bir profil olan bu nerd kişileri tercih ettiğine dair bir manifesto olan “Ben nerd’leri severim” tişörtü bu yüzden büyük ses getirdi. Kardashian’ın hem kalbini aşka yeniden açtığının işareti hem de gönül yelkenlerini şimdiye kadarkilerden çok farkı bir yöne yüzdürmek istediğini düşündüren ilginç tişörtüne hayranları sosyal medyada sayısız yorum yaptı.

Kim Kardashian ve Sarah Staudinger'in maç boyunca birbirlerine sürekli birilerini işaret edip kulaktan kulağa bir şeyler konuşup gülmeleri dikkat çekti

Annesi ve kız kardeşleriyle birlikte yer aldığı Kardashians adlı realite şovuna devam eden Kim Kardashian, yakın zamanda karşımıza oyuncu olarak da çıkmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır devam eden korku gerilim dizisi American Horror Story’de yeni sezonda ekibe katılan Kim Kardashian bu rolün altından kalkamayacağı düşünüldüğü için çok eleştirilmişti. Daha önce birkaç ufak misafir oyuncu rolüyle karşımıza çıkan Kardashian hem yeni başlayacak dizisiyle hem de aradığı erkeğe dair son tercihini belirttiği giyim kuşamıyla bir kez daha uzunca bir süre manşetlerden inmeyeceğe benziyor.