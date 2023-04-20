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Evsiz adam elinde bu pankartla sokakları geziyor: Kim Kardashian hayatımı mahvetti!

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#Kim Kardashian#Kimoji#David Liebensohn
Evsiz adam elinde bu pankartla sokakları geziyor: Kim Kardashian hayatımı mahvetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 09:32

Dünyanın en tanınmış ailelerinden birinin en tanınan ve zengin üyesi olan Kim Kardashian, uzun yılardır kurduğu büyük imparatorluğu yönetip ününü ve servetini büyütmeye devam ediyor. Ancak bu yolda başı birçok kez derde girmiş ve büyük skandallara imza atmıştı. Kardashian’ın adını önümüzdeki günlerde bir kez daha büyük bir skandalla anacak gibi görünüyoruz…

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Nisan ayının başından beri ama özellikle de son birkaç gündür Los Angeles sokaklarında elinde bir pankartla dolaşan bir adam herkesin dikkatini çekmeye başlamıştı. Evsiz olan ve arabasında yaşamak zorunda kaldığını iddia eden bu adamın adı David Liebensohn ve içine düştüğü bu durumdan Kim Kardashian’ı sorumlu tutuyor.

Evsiz adam elinde bu pankartla sokakları geziyor: Kim Kardashian hayatımı mahvetti
Evsiz kaldığını söyleyen ve arabasında yaşayan bu adam Kim Kardashian'a savaş açtı

David Liebensohn’un elinde tuttuğu kartonda oldukça çarpıcı bir cümle yazılı: “Kim Kardashian hayatımı mahvetti”. Peki bu gazetelere ve televizyonlara yansıyan dikkat çekici protesto eyleminin altında ne yatıyor ve evsiz biri neden düştüğü durumdan dünyanın en tanınmış televizyon ünlüsünü sorumlu tutuyor dersiniz?

Evsiz adam elinde bu pankartla sokakları geziyor: Kim Kardashian hayatımı mahvetti
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Kim Kardashian’ın, dünya çapında üne kavuşmasıyla birlikte servetine servet katan birçok iş fikri geliştirdiğine ve neredeyse attığı her adımı paraya çevirmesine aşinayız. İşte bu parlak fikirlerden bir tanesi de Aralık 2015’te piyasaya sürülen “Kimoji” adındaki uygulama. Cep telefonlarımızda mesajlaşırken kullandığımız “emoji” adı verilen yüz ifadeleri, ortak nesneler, yerler ve hava durumu türleri ve hayvanlar dahil olmak üzere çeşitli türlerde çizimler artık hayatımızın büyük bir parçası.

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Evsiz adam elinde bu pankartla sokakları geziyor: Kim Kardashian hayatımı mahvetti
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İşte Kardashian da ününden faydalanarak bu emoji’lerin kendisi için hazırlanmış özel bir versiyonu olan “Kimoji”leri piyasaya sürmüş, bu uygulama cep telefonlarına sayısız kere indirilerek Kardashian’a yüklüce bir para kazandırmıştı. Artık milyonerlikten milyarderliğe yükselen Kim Kardashian, bu hamlesiyle de adını ve markasını pazarlayarak büyük meblağlar kazanmıştı.

Evsiz adam elinde bu pankartla sokakları geziyor: Kim Kardashian hayatımı mahvetti
Kardashian'ın yakın dostu ve iş ortağı Jonathan Cheban ve David Liebensohn arasındaki yazışmalar: Jonathan Cheban, Liebensohn'u "Kim bize 100 milyon dolar kazandırabilir" diyerek ikna etmeye çalışıyor

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Ancak David Liebensohn, bu Kimoji uygulamasının kendi fikri olduğunu, uygulamadaki emoji’leri kendisinin yarattığını ve fikrinin Kim Kardashian tarafından çalındığını iddia ediyor. Daha doğrusu fikri bulan ve geliştiren David Liebensohn, Kardashian’la bir anlaşmaya varmış olmalarına rağmen kendisinin projeden dışarı itildiğini ve yıllarca verdiği emekler karşılığında bu karlı ortaklıktan atıldığını söylüyor.

Evsiz adam elinde bu pankartla sokakları geziyor: Kim Kardashian hayatımı mahvetti
Liebensohn, bulduğu fikrin ve yarattığı Kimoji'lerin kendisinden çalındığını, uygulamanın piyasaya sürüldüğü dakika 1 milyon dolar kazandığını söylüyor

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Elinde tutup herkese gösterdiği pankartta yazan “Kim Kardashian hayatımı mahvetti” cümlesini aynı zamanda bir internet sitesi haline getiren Liebensohn, bu sitede, yaşadıklarını ve Kardashian’a yönelik suçlamalarını anlatıyor. David Liebensohn, bu suçlamalarla ilgili açtığı davayı 2019’da, hiçbir sonuç alamadığı için geri çekmiş ancak hukuki mücadelesine yeniden başlayacak.

Evsiz adam elinde bu pankartla sokakları geziyor: Kim Kardashian hayatımı mahvetti
Kim Kardashian'ın bu uygulamadan bir servet kazandığı, David Liebensohn’un ise yıllarca yaptığı harcamanalar ve hukuki işlemler yüzünden 2 milyon dolar kaybettiği söyleniyor... İşini ve ailesini kaybettiğini iddia eden David Liebensohn artık bir evsiz

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Tüm birikimini bu Kimoji projesi için harcadığını, patent almak ve uygulamayı yasal hale getirip satmak için harcadığı para yüzünden elinde hiçbir şey kalmayıp evsiz durumuna düştüğünü söyleyen talihsiz adam 2019’da dava açarken yaptığı açıklamada “Kim Kardashian bir zorbadır. O, hayatımı ortaya koyduğum işimi benden çaldı. Kimse onunla tanıştığımdan beri yani son 4 buçuk senede yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmasın dilerim.” demişti.

Evsiz adam elinde bu pankartla sokakları geziyor: Kim Kardashian hayatımı mahvetti
Kim Kardashian daha önce de defalarca iş fikirlerini ve başkalarının ürünlerini çalarak ya da kopyalayarak kendisininmiş gibi yapmakla suçlanmıştı

Liebensohn’nun iddialarına göre Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner’la bu Kimoji uygulaması için masaya oturmuşlar ve Kim bu fikri çok sevmiş. Hatta ortaklık için anlaşma sağlanmış ve satışlardan elde edilecek gelirin yüzde 60’ı Kardashian’ın, yüzde 40’ı ise David Liebensohn’un olacak şekilde el sıkışmışlar. Ancak uygulama 2015 yılının sonunda piyasaya sürüldüğünde David Liebensohn devre dışı bırakılmış ve bu bahsi geçen anlaşma da hiç uygulanmamış.

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Liebensohn’un elinde Kim Kardashian'ın yakın arkadaşı ve iş ortağı Jonathan Cheban’la yaptığı yazışmaların ekran görüntüleri de var. Ve Liebensohn, yıllar boyunca uygulamanın pateni, yasal masrafları ve dava ücretleri derken her şeyini kaybetmiş durumda ve artık arabasında yaşamaya mahkum olmuş. Ve 2019’da açtığı davadan vazgeçmiş olsa da hakkını aramaya devam etmeye ve bu karlı işten hakkı olan kazancı almaya kararlı görünüyor.

Evsiz adam elinde bu pankartla sokakları geziyor: Kim Kardashian hayatımı mahvetti
Kim Kardashian’ın avukat ordusu anlaşmada ve kazanılan parada bir yanlışlık olmadığını, David Liebensohn’un anlaşma şartlarını beğenmediği için yasal belgeleri imzalamadığını ve haklarını kaybettiğini iddia ediyor. Liebensohn ise “Yıllardır sakladığım ve arkamda onunki gibi güçlü insanlar olmadığı için her şeyimi kaybetmeme sebep olan bu olayı artık herkes duysun istiyorum. Benim olanı, hakkım olanı almak istiyorum” diyor.

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