Evsiz adam elinde bu pankartla sokakları geziyor: Kim Kardashian hayatımı mahvetti!

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Nisan ayının başından beri ama özellikle de son birkaç gündür Los Angeles sokaklarında elinde bir pankartla dolaşan bir adam herkesin dikkatini çekmeye başlamıştı. Evsiz olan ve arabasında yaşamak zorunda kaldığını iddia eden bu adamın adı David Liebensohn ve içine düştüğü bu durumdan Kim Kardashian’ı sorumlu tutuyor.

Evsiz kaldığını söyleyen ve arabasında yaşayan bu adam Kim Kardashian'a savaş açtı

David Liebensohn’un elinde tuttuğu kartonda oldukça çarpıcı bir cümle yazılı: “Kim Kardashian hayatımı mahvetti”. Peki bu gazetelere ve televizyonlara yansıyan dikkat çekici protesto eyleminin altında ne yatıyor ve evsiz biri neden düştüğü durumdan dünyanın en tanınmış televizyon ünlüsünü sorumlu tutuyor dersiniz?

Kim Kardashian, piyasaya sürdüğü ürünlerin reklamlarında en az kendisi kadar ünlü kız kardeşlerini kullanıyor ve reklam masraflarını da böylece azaltıyor

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Kim Kardashian’ın, dünya çapında üne kavuşmasıyla birlikte servetine servet katan birçok iş fikri geliştirdiğine ve neredeyse attığı her adımı paraya çevirmesine aşinayız. İşte bu parlak fikirlerden bir tanesi de Aralık 2015’te piyasaya sürülen “Kimoji” adındaki uygulama. Cep telefonlarımızda mesajlaşırken kullandığımız “emoji” adı verilen yüz ifadeleri, ortak nesneler, yerler ve hava durumu türleri ve hayvanlar dahil olmak üzere çeşitli türlerde çizimler artık hayatımızın büyük bir parçası.

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İşte Kardashian da ününden faydalanarak bu emoji’lerin kendisi için hazırlanmış özel bir versiyonu olan “Kimoji”leri piyasaya sürmüş, bu uygulama cep telefonlarına sayısız kere indirilerek Kardashian’a yüklüce bir para kazandırmıştı. Artık milyonerlikten milyarderliğe yükselen Kim Kardashian, bu hamlesiyle de adını ve markasını pazarlayarak büyük meblağlar kazanmıştı.

Kardashian'ın yakın dostu ve iş ortağı Jonathan Cheban ve David Liebensohn arasındaki yazışmalar: Jonathan Cheban, Liebensohn'u "Kim bize 100 milyon dolar kazandırabilir" diyerek ikna etmeye çalışıyor

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Ancak David Liebensohn, bu Kimoji uygulamasının kendi fikri olduğunu, uygulamadaki emoji’leri kendisinin yarattığını ve fikrinin Kim Kardashian tarafından çalındığını iddia ediyor. Daha doğrusu fikri bulan ve geliştiren David Liebensohn, Kardashian’la bir anlaşmaya varmış olmalarına rağmen kendisinin projeden dışarı itildiğini ve yıllarca verdiği emekler karşılığında bu karlı ortaklıktan atıldığını söylüyor.

Liebensohn, bulduğu fikrin ve yarattığı Kimoji'lerin kendisinden çalındığını, uygulamanın piyasaya sürüldüğü dakika 1 milyon dolar kazandığını söylüyor

Elinde tutup herkese gösterdiği pankartta yazan “Kim Kardashian hayatımı mahvetti” cümlesini aynı zamanda bir internet sitesi haline getiren Liebensohn, bu sitede, yaşadıklarını ve Kardashian’a yönelik suçlamalarını anlatıyor. David Liebensohn, bu suçlamalarla ilgili açtığı davayı 2019’da, hiçbir sonuç alamadığı için geri çekmiş ancak hukuki mücadelesine yeniden başlayacak.

Kim Kardashian'ın bu uygulamadan bir servet kazandığı, David Liebensohn’un ise yıllarca yaptığı harcamanalar ve hukuki işlemler yüzünden 2 milyon dolar kaybettiği söyleniyor... İşini ve ailesini kaybettiğini iddia eden David Liebensohn artık bir evsiz

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Tüm birikimini bu Kimoji projesi için harcadığını, patent almak ve uygulamayı yasal hale getirip satmak için harcadığı para yüzünden elinde hiçbir şey kalmayıp evsiz durumuna düştüğünü söyleyen talihsiz adam 2019’da dava açarken yaptığı açıklamada “Kim Kardashian bir zorbadır. O, hayatımı ortaya koyduğum işimi benden çaldı. Kimse onunla tanıştığımdan beri yani son 4 buçuk senede yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmasın dilerim.” demişti.

Kim Kardashian daha önce de defalarca iş fikirlerini ve başkalarının ürünlerini çalarak ya da kopyalayarak kendisininmiş gibi yapmakla suçlanmıştı

Liebensohn’nun iddialarına göre Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner’la bu Kimoji uygulaması için masaya oturmuşlar ve Kim bu fikri çok sevmiş. Hatta ortaklık için anlaşma sağlanmış ve satışlardan elde edilecek gelirin yüzde 60’ı Kardashian’ın, yüzde 40’ı ise David Liebensohn’un olacak şekilde el sıkışmışlar. Ancak uygulama 2015 yılının sonunda piyasaya sürüldüğünde David Liebensohn devre dışı bırakılmış ve bu bahsi geçen anlaşma da hiç uygulanmamış.

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Liebensohn’un elinde Kim Kardashian'ın yakın arkadaşı ve iş ortağı Jonathan Cheban’la yaptığı yazışmaların ekran görüntüleri de var. Ve Liebensohn, yıllar boyunca uygulamanın pateni, yasal masrafları ve dava ücretleri derken her şeyini kaybetmiş durumda ve artık arabasında yaşamaya mahkum olmuş. Ve 2019’da açtığı davadan vazgeçmiş olsa da hakkını aramaya devam etmeye ve bu karlı işten hakkı olan kazancı almaya kararlı görünüyor.