Gözü aşkından hiçbir şeyi görmüyordu… Meğer eski kocasından kaçmak için onun kollarına koşmuş

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OLAYLI BOŞANMA AYLARCA MANETLERDEN İNMEMİŞTİ
Kanye West, Kim Kardashian kendisini terk eder etmez onu çocuklarını kendisinden kaçırmakla suçlamış, sonra da ırkçı ve cinsiyetçi açıklamalarıyla nefret oklarını üzerine çekmişti. Aldatma söylentileri, kavgalar ve karşılıklı açıklamalarla yılan hikâyesine dönen boşanma bir türlü sonuçlanmadı.
Bunun üzerine mahkeme, dava sürse de Kim Kardashian ve Kanye West’i 2 Mart 2022’de yasal olarak bekâr ilan etti. İşte Kim Kardashian ve ünlü komedyen Pete Davidson’ın dillere destan olan aşkı da tam bu süreçte bomba gibi patladı ve aylarca manşetlerden inmedi. Kim ve Pete, ilk olarak, ünlü komedyenin rol aldığı komedi programı Saturday Night Live için bir araya gelmişti. Her hafta bir ünlünün sunduğu programda Kim Kardashian da Ekim 2021’de yer almıştı.
KANYE'DEN AYRILIR AYRILMAZ ONUN KOLLARINA KOŞMUŞTU
Çekimler sırasında tanışıp yakınlaşan Kardashian ve Davidson arasındaki aşkın söylentileri hemen yayılmış, ünlü çift ilişkilerini Kasım 2021’de Instagram paylaşımları yaparak dünyaya ilan etmişti. Kanye West, henüz boşanamadığı Kim Kardashian’a geri dönmek istiyor, kapısına kucak dolusu güller yollayarak af diliyordu. Bu aşk ilanı ünlü rapçiyi sinirlendirdi ve Kanye West, Pete Davidson’ı hedef alan tahdit paylaşımları yapmaya başladı.
Kim Kardashian ve Pete Davidson ise hiçbir şeyi umursamadan aşklarını dolu dizgin yaşıyordu. Mahkeme Kim Kardashian’ı resmen bekar ilan edince ikili önce “The Kardashians” şovunun prömiyerinde sonra da Met Gala’da el ele dünyanın karşısına çıktı. Kim Kardashian’ın, Marilyn Monroe'nun efsane elbisesiyle katıldığı gala aylarca manşetlerden inmedi.
DAVIDSON KIM KARDASHIAN'IN ADINI VÜCUDUNA KAZITTI AMA...
Kim Kardashian izlenme rekorları kıran realite şovu The Kardashians’ın yeni bölümünde Pete Davidson’la yaşadığı, sadece 9 ay süren ama tutku dolu aşkı hakkında herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Aylar boyu göz göze dudak dudağa pozlar verdiği, uğruna vücuduna Kim yazdırıp bir sürü dövme yaptıran Pete Davidson’la ilişkisinden pişman olduğunu itiraf etti.
Ünlü komedyenle ilişkisinin böyle aniden başlamasını ve yoğun şekilde yaşanıp bir anda bitmesini de Kanye West’ten ayrılığı sırasında içinde bulunduğu psikolojiye bağlayan Kim Kardashian’ın bu sözleri büyük aşkı Pete Davdison’ın kalbini kıracağa benziyor. Kim’in kız kardeşleri Kendall ve Kylie Jenner’la sohbet ederken bu dillere düşen aşk için söyledikleri pek yenilir yutulur cinsten değil.
Rebound ilişki son yıllarda sıkça karşımıza çıkan bir kavram ve biten bir ilişkinin yarasını sarmak için kurulan acil ilişki anlamına geliyor. Uzun bir ilişkiden çıkan, ayrılık acısı yaşayan ve alışkanlıkları tepetaklak olan bir kişinin, kendini toparlayana kadar ya da eski sevgilisi kıskansın diye kısa sürede bulduğu kişiye de rebound sevgili adı veriliyor.
KANYE'DEN KAÇIP PETE'E TUTULDU, HATA YAPTIĞINI GEÇ FARK ETTİ
Pete Davidson’la yaşadığı aşkın aslında bir “Rebound ilişki” olduğunu itiraf eden Kim Kardashian, bu ilişkiye “balıklama” daldığını çünkü Kanye West’le yaşadıkları ayrılık dramasından kaçmaya çalıştığını söyledi. 42 yaşındaki ünlü yıldız “Bir başka ilişkiye başlamak için çok acele ettim. Bunu da Kanye’den ve onunla yaşadıklarımızın yarattığı büyük dramadan kaçmak için yaptım” dedi.
“Kafamı tüm olup bitenlerden uzaklaştırmaya çalışıyordum. Adeta yaşadıklarımdan kaçtım. Böylece o günlerdeki haberlerden, sürekli konuşulmaktan, Kanye’nin bana yaşattığı şeylerden uzaklaşmış oldum. Keşke bunu yapmasaydım çünkü doğru ve sağlıklı olan yol bu değildi” diyerek konuştuğu iki küçük kız kardeşi Kendall ve Kylie’ye tavsiye de veren Kim Kardashian onlara kendi düştüğü duruma düşmemelerini söyledi: “Ne olursa olsun, acı ya da büyük üzüntüler de olsa bunları yaşayıp duyguları tüketip bitirmek her zaman daha iyidir.”