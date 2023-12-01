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Ünlü yıldız 44 yaşında anne olmuştu... 'Toparlanmak' için bebeğinin plasentasını içiyor!

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#Kourtney Kardashian#Kim Kardashian#Plasentasını Yiyen Ünlüler
Ünlü yıldız 44 yaşında anne olmuştu... Toparlanmak için bebeğinin plasentasını içiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 10:54

Hamile kaldığı günden beri yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden hiç inmedi. Zaten kendisi de dünyanın en çok konuşulan ve deyim yerindeyse özel hayatları en çok “göz önünde” olan ailesinin bir üyesi.

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Aslında daha önce anneliği üç kez tatmıştı Kourtney Kardashian. Ancak 2022'de nikah masasına oturduğu büyük aşkı Travis Barker’la bir çocuğu olmasını çok istemişti. Birbirlerine aşık olduktan sonra, daha evlenmeden önce bebek çalışmalarına başladı ünlü çift.

Ne kadar uğraşsalar da önce hep hayal kırıklığına uğradılar. Tüp bebek denediler, başaramayınca bitkisel tedavilere, cinsel perhizlere kısacası halk arasında “koca karı” ilaçları denen yöntemlere bile başvurdular.

Ünlü yıldız 44 yaşında anne olmuştu... Toparlanmak için bebeğinin plasentasını içiyor
Kourtney Kardashian'ın hamilelik macerası çok konuşulan bu pankartlı duyuruyla başlamıştı

İkisi de daha önceki evlilik ve ilişkilerinden 3’er çocuk sahibi olan Kourtney Kardashian ve Travis Barker en sonunda “mucizeyi” yaşadılar. Çok uğraşıp vazgeçtiklerini söylemişlerdi ama tam da bu iş olmayacak dedikleri anda Kourtney Kardashian doğal yollarla hamile kaldı.

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PANKARTLI HAMİLELİK ŞOVU ÇOK KONUŞULMUŞTU

Haziran ayının başında kocasının konserine gittiğinde eline kocaman bir pankart alıp üzerine “Travis Ben Hamileyim!” yazan ünlü yıldız hamilelik haberini dünyaya büyük bir şov yaparak duyurmuş oldu. Aslında karnı çoktan büyümüştü, kocası da bunu fark etmeyecek durumda değildi.

Ünlü yıldız 44 yaşında anne olmuştu... Toparlanmak için bebeğinin plasentasını içiyor
Çiftin sahip olmak için çok uğraştıkları oğulları Rocky 1 Kasım'da doğdu... Kourtney Kardashian'ın hamilelik ilanıyla doğumu arasında ise sadece 6 ay vardı!

Kardashian ailesine has bu abartılı şovun ardından aylar boyunca sürekli büyüyen karnını ve kocasıyla yaşadıkları büyük sevinci paylaşıp durdu Kourtney Kardashian. Doğum yapmasına kısa bir süre kala büyük bir tehlike atlattı: Karnındaki bebeği kurtarmak için zorlu bir operasyon geçirdi. Merakla beklenen doğum ise 1 Kasım’da gerçekleşti ve çift oğulları Rocky’ye maceralı bir sürecin ardından kavuştu.

Ünlü yıldız 44 yaşında anne olmuştu... Toparlanmak için bebeğinin plasentasını içiyor
Herkes ünlü yıldızın oğlunun fotoğrafını paylaşmasını beklerken o bir başka paylaşımla yeni doğan bebeğinin plasentasını içtiğini anlattı: Plasenta yemek son yıllarda ünlüler arasında epey popüler olan bir gençleşme ve güzelleşme yöntemi

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Kourtney Kardashian’ın dünyaya ilan ettikten sonra sadece 6 ay süren hamilelik ve doğum süreci sahip olmayı deli gibi arzuladığı oğluna kavuşmasıyla son buldu. Henüz herkesin merakla beklediği fotoğraf paylaşımı yapılmadı: Kimseler Rocky bebeği daha görmedi. Ama Kourtney Kardashian bir başka paylaşımıyla yine gündem olmayı bildi.

Ünlü yıldız 44 yaşında anne olmuştu... Toparlanmak için bebeğinin plasentasını içiyor
Kourtney Kardashian için, kendi bebeğinin plasentasından yapılmış özel haplar... Ünlü isim paylaşımın üzerine "leziz plasenta" yazdı ve bu hapların çok sayıdaki faydasını da sıraladı 

PLASENTA TÜKETMEYE BAŞLADI: ÖZEL HAPLARDAN İÇİYOR

Kardashian, oğlunun plasentasından yapılmış hapları kullanmaya başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü yıldız plasenta haplarının sağlığa birçok faydasından bahsederek, bu hapların daha yüksek enerji seviyeleri yarattığını, hormon seviyelerini dengelediğini, sütü artırdığını, doğum sonrası depresyon olasılığını azalttığını ve bebek kilolarını daha hızlı vermeye yardımcı olduğunu iddia etti.

Ünlü yıldız 44 yaşında anne olmuştu... Toparlanmak için bebeğinin plasentasını içiyor
Kourtney Kardashian'ın kız kardeşleri Kim ve Khloe de daha önce plasenta yediklerini açıklamışlardı... Abla Kourtney de bu geleneği bozmamış oldu

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Birçok faydası olduğu söylenen plasenta yemenin ilk temsilcisi elbette Kourtney Kardashian değil. Bu yöntem özellikle gösteri dünyasının ünlü kadınları arasında çok popüler. Hatta bu akımın öncülerinden olanlar da bizzat Kardashian ailesinin kadınları…

Ünlü yıldız 44 yaşında anne olmuştu... Toparlanmak için bebeğinin plasentasını içiyor

Zaten Kourtney Kardashian’ın plasenta haplarından bahsederken “leziz plasentayı içiyorum” diye paylaşım yapması da "Keeping Up With The Kardashians "ın 8. sezonunda kız kardeşi Kim Kardashian'la birlikte aile üyelerinin yemesi için plasenta pişirerek yaptıkları meşhur şakaya bir göndermeydi.

Ünlü yıldız 44 yaşında anne olmuştu... Toparlanmak için bebeğinin plasentasını içiyor
Daha önceki üç doğumunda hiç sağlık problemi yaşamayan Kourtney Kardashian, oğlu Rocky'yi karnında taşırken büyük bir sıkıntı atlattı: Bebeğin hayatı anne karnında tehlikeye girince Kourtney kardashian acilen ameliyata alınmış; bebeği karnındayken ameliyat edilmişti

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O DA KIZ KARDEŞLERİNDEN GERİ KALMADI

Kourtney, aileyi meşhur eden bu reality şovun bir bölümünde "Kim ve ben sulu plasentayı marine edip pişirmeye ve akşam yemeğinde herkese servis etmeye karar verdik" demişti. 4 çocuk annesi Kim Kardashian ve 2 çocuğu olan küçük kardeş Khloe Kardashian da daha önce doğum yaptıktan sonra plasentalarını yediklerini açıklamışlardı.

Ünlü yıldız 44 yaşında anne olmuştu... Toparlanmak için bebeğinin plasentasını içiyor
Karnındaki bebeği kaybetme tehlikesi yaşayan Kourtney Kardashian "Benzer bir durum yaşamamış hiç kimsenin bu korku hissini anlamaya başlayabileceğini sanmıyorum. Başıma gelenlerden sonra hamileyken bebekleri için savaşmak zorunda kalan annelere karşı yepyeni bir anlayış ve saygı duyuyorum" demişti

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Kourtney Kardashian’ın ski sevgili Scott Disick’ten ile 13 yaşında Mason ve 8 yaşında Reign adında iki oğlu ve 11 yaşında Penelope adında bir de kızı var. Travis Barker’ın da eski eşi Shanna Moakler'dan 20 yaşında Landon adında bir oğlu ve 17 yaşında Alabama adında bir kızı var. Barker, eski eşinin önceki evliliğinden doğan kızı, 24 yaşındaki Atiana'yı da kendi kızı gibi büyütmüştü.

Ünlü yıldız 44 yaşında anne olmuştu... Toparlanmak için bebeğinin plasentasını içiyor

 

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#Kourtney Kardashian#Kim Kardashian#Plasentasını Yiyen Ünlüler

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