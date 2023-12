Ünlü yıldız 44 yaşında anne olmuştu... 'Toparlanmak' için bebeğinin plasentasını içiyor!

Haberin Devamı

Aslında daha önce anneliği üç kez tatmıştı Kourtney Kardashian. Ancak 2022'de nikah masasına oturduğu büyük aşkı Travis Barker’la bir çocuğu olmasını çok istemişti. Birbirlerine aşık olduktan sonra, daha evlenmeden önce bebek çalışmalarına başladı ünlü çift.

Ne kadar uğraşsalar da önce hep hayal kırıklığına uğradılar. Tüp bebek denediler, başaramayınca bitkisel tedavilere, cinsel perhizlere kısacası halk arasında “koca karı” ilaçları denen yöntemlere bile başvurdular.

Kourtney Kardashian'ın hamilelik macerası çok konuşulan bu pankartlı duyuruyla başlamıştı

İkisi de daha önceki evlilik ve ilişkilerinden 3’er çocuk sahibi olan Kourtney Kardashian ve Travis Barker en sonunda “mucizeyi” yaşadılar. Çok uğraşıp vazgeçtiklerini söylemişlerdi ama tam da bu iş olmayacak dedikleri anda Kourtney Kardashian doğal yollarla hamile kaldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Mucize bebek doğdu! Ünlü kız kardeş dördüncü kez anne oldu Haberi görüntüle

PANKARTLI HAMİLELİK ŞOVU ÇOK KONUŞULMUŞTU

Haziran ayının başında kocasının konserine gittiğinde eline kocaman bir pankart alıp üzerine “Travis Ben Hamileyim!” yazan ünlü yıldız hamilelik haberini dünyaya büyük bir şov yaparak duyurmuş oldu. Aslında karnı çoktan büyümüştü, kocası da bunu fark etmeyecek durumda değildi.

Çiftin sahip olmak için çok uğraştıkları oğulları Rocky 1 Kasım'da doğdu... Kourtney Kardashian'ın hamilelik ilanıyla doğumu arasında ise sadece 6 ay vardı!

Kardashian ailesine has bu abartılı şovun ardından aylar boyunca sürekli büyüyen karnını ve kocasıyla yaşadıkları büyük sevinci paylaşıp durdu Kourtney Kardashian. Doğum yapmasına kısa bir süre kala büyük bir tehlike atlattı: Karnındaki bebeği kurtarmak için zorlu bir operasyon geçirdi. Merakla beklenen doğum ise 1 Kasım’da gerçekleşti ve çift oğulları Rocky’ye maceralı bir sürecin ardından kavuştu.

Herkes ünlü yıldızın oğlunun fotoğrafını paylaşmasını beklerken o bir başka paylaşımla yeni doğan bebeğinin plasentasını içtiğini anlattı: Plasenta yemek son yıllarda ünlüler arasında epey popüler olan bir gençleşme ve güzelleşme yöntemi

Haberin Devamı

Kourtney Kardashian’ın dünyaya ilan ettikten sonra sadece 6 ay süren hamilelik ve doğum süreci sahip olmayı deli gibi arzuladığı oğluna kavuşmasıyla son buldu. Henüz herkesin merakla beklediği fotoğraf paylaşımı yapılmadı: Kimseler Rocky bebeği daha görmedi. Ama Kourtney Kardashian bir başka paylaşımıyla yine gündem olmayı bildi.

Kourtney Kardashian için, kendi bebeğinin plasentasından yapılmış özel haplar... Ünlü isim paylaşımın üzerine "leziz plasenta" yazdı ve bu hapların çok sayıdaki faydasını da sıraladı

PLASENTA TÜKETMEYE BAŞLADI: ÖZEL HAPLARDAN İÇİYOR

Kardashian, oğlunun plasentasından yapılmış hapları kullanmaya başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü yıldız plasenta haplarının sağlığa birçok faydasından bahsederek, bu hapların daha yüksek enerji seviyeleri yarattığını, hormon seviyelerini dengelediğini, sütü artırdığını, doğum sonrası depresyon olasılığını azalttığını ve bebek kilolarını daha hızlı vermeye yardımcı olduğunu iddia etti.

Kourtney Kardashian'ın kız kardeşleri Kim ve Khloe de daha önce plasenta yediklerini açıklamışlardı... Abla Kourtney de bu geleneği bozmamış oldu

Haberin Devamı

Birçok faydası olduğu söylenen plasenta yemenin ilk temsilcisi elbette Kourtney Kardashian değil. Bu yöntem özellikle gösteri dünyasının ünlü kadınları arasında çok popüler. Hatta bu akımın öncülerinden olanlar da bizzat Kardashian ailesinin kadınları…

Zaten Kourtney Kardashian’ın plasenta haplarından bahsederken “leziz plasentayı içiyorum” diye paylaşım yapması da "Keeping Up With The Kardashians "ın 8. sezonunda kız kardeşi Kim Kardashian'la birlikte aile üyelerinin yemesi için plasenta pişirerek yaptıkları meşhur şakaya bir göndermeydi.

Daha önceki üç doğumunda hiç sağlık problemi yaşamayan Kourtney Kardashian, oğlu Rocky'yi karnında taşırken büyük bir sıkıntı atlattı: Bebeğin hayatı anne karnında tehlikeye girince Kourtney kardashian acilen ameliyata alınmış; bebeği karnındayken ameliyat edilmişti

Haberin Devamı

O DA KIZ KARDEŞLERİNDEN GERİ KALMADI

Kourtney, aileyi meşhur eden bu reality şovun bir bölümünde "Kim ve ben sulu plasentayı marine edip pişirmeye ve akşam yemeğinde herkese servis etmeye karar verdik" demişti. 4 çocuk annesi Kim Kardashian ve 2 çocuğu olan küçük kardeş Khloe Kardashian da daha önce doğum yaptıktan sonra plasentalarını yediklerini açıklamışlardı.

Karnındaki bebeği kaybetme tehlikesi yaşayan Kourtney Kardashian "Benzer bir durum yaşamamış hiç kimsenin bu korku hissini anlamaya başlayabileceğini sanmıyorum. Başıma gelenlerden sonra hamileyken bebekleri için savaşmak zorunda kalan annelere karşı yepyeni bir anlayış ve saygı duyuyorum" demişti

Haberin Devamı

Kourtney Kardashian’ın ski sevgili Scott Disick’ten ile 13 yaşında Mason ve 8 yaşında Reign adında iki oğlu ve 11 yaşında Penelope adında bir de kızı var. Travis Barker’ın da eski eşi Shanna Moakler'dan 20 yaşında Landon adında bir oğlu ve 17 yaşında Alabama adında bir kızı var. Barker, eski eşinin önceki evliliğinden doğan kızı, 24 yaşındaki Atiana'yı da kendi kızı gibi büyütmüştü.