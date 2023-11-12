Karısı doğum yaparken yanı başında davul çaldı... Sence de biraz abartmadın mı!

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Dünya çapında tanınan ekran yüzlerinden oluşan ünlü Kardashian – Jenner ailesinin yeni üyesinin adı Rocky oldu. En azından Blink182 grubunun davulcusu olan babası, ünlü müzisyen Travis Barker geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında bunu ağzından kaçırmıştı.

Annesinin hamilelik duyurusundan daha dünyaya gelemden atlattığı hayati tehlikeye kadar aylardır gündemde olan mucize bebek daha doğmadan ailenin geri kalanı gibi çoktan ünlenmişti. Çiftin ve Kardashian ailesinin hayranları ve özellikle de magazin gazetecileri bu ünlü bebeğin ilk fotoğrafını heyecan içinde bekliyor.





HERKES BEBEĞİN FOTOĞRAFINI BEKLERKEN…

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Oysa şimdilik sadece çiftin birlikte doğum için hastaneye giderken arabalarında ve birkaç gün sonra da Travis Barker’ın Koıurtney Kardashian ve bebeğin bulunduğu hastaneye giderken çekilmiş fotoğrafları var. Özel hayatlarının en mahrem detaylarını bile sergilemekten çekinmeyen, sürekli olarak sosyal medya paylaşımı yapan Kourtney Kardashian’dan henüz bir doğum ya da bebek paylaşımı gelmedi.

Herkes merakla bu paylaşımı beklerken taze baba Travis Barker herkesi şaşırtan ve kendi hayranlarından bile tepki alan bir başka paylaşımda bulundu. Davulunu Kourtney Kardashian’ın doğum odasına getiren Barker "Bebeğimin kalp atışlarına göre pratik yapıyorum" başlığını attığı videoyu Instagram hesabında paylaştı.

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DOĞUM ODASINDA DAVUL ÇALMAK DA NESİ!

Ünlü müzisyen yeni doğmuş bebeği ve yeni doğum yapmış olan eşinin yanında davulunu konuşturuyordu. Kourtney Kardashian da bu videoyu Instagram hesabının hikayeler bölümünde paylaşmakla yetindi. Ünlü müzisyenin doğum odasında davul çalması en hafif tabiriyle tuhaf bulundu.

Travis Barker'ın doğum odasında davul çalması ok tepki topladı... Sayısız yorum ve eleştiri gelen videoya bir hayranı "Bazı ünlüler çok tuhaf..." yazdı

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Travis Barker’ın sayfası bir anda bu hareketine yapılan ağır eleştirilerle ve kötü yorumlarla doldu. Yeni doğmuş bebeğini ve yorgun eşini rahatsız etmekle itham edilen ünlü müzisyenin düşüncesizliğini eleştiren hayranları onun bu yaptığını bir yandan da görgüsüzce buldu.

O BİR ÇİFTE MUCİZE

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendikten sonra bir bebek sahibi olabilmek için uzun bir mücadele vermişler, tüp bebekten geleneksel yöntemlere ve koca karı ilacı olarak tabir edilen yollara bile başvurmuşlardı. Çift, en sonunda bu iş olmayacak galiba dedikleri ve vazgeçtikleri noktada müjdeli haberi aldı.





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BEBEĞİ ANNE KARNINDA AMELİYAT EDEREK KURTARDILAR

Ünlü çift doğal yollardan da tıbbın yardımıyla da çocuk sahibi olamayacaklarını düşündükleri anda gelen bu bebek haberini “mucize” diyerek duyurdu. Hamileliğinin ilerleyen aşamalarında acilen hastaneye kaldırılan Kourtney Kardashian hayranlarını korkutmuştu. Birkaç gün sonra bebeğin anne karnında büyük bir hayati tehlike geçirdiği ve ameliyat edilerek kurtarıldığı ortaya çıktı. Böylece Rocky bebek çifte mucize haline geldi.





PANKARTLI ŞOV ÇOK KONUŞULMUŞTU

44 yaşındaki Kourtney Kardashian, geçen haziran ayında Barker'ın grubunun Los Angeles'taki konserlerinden birinde seyircilerin arasından "TRAVIS BEN HAMİLEYİM" yazılı bir pankartı kaldırarak hamilelik haberini dünyaya duyurmuştu. Travis Barker da "güya" sürpriz olan bu haberi duyar duymaz koşarak sahneden inip karısını öpücüklere boğmuştu: Birçok kişiye göre bu planlı bir şovdan başka bir şey değildi.

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HAMİLEYİM DEDİKTEN 6 AY SONRA DOĞUM YAPTI

Bebeğin doğduğu tarih ise Kourtney Kardashian’ın elinde pankartla kocasına ve dünyaya hamile olduğunu açıklamasından yaklaşık 6 ay sonrasına denk geliyor! Bu da aslında bu hamilelik haberinin hem Travis Barker hem de tüm Kardashian ailesi tarafından bilindiği iddiasını doğruluyor. Korutney Kardashian konserde hamile olduğunu duyururken çekilen fotoğraflarında karnı zaten epeyce belliydi.





İKİSİ DE ÇOCUK KONUSUNDA EPEY TECRÜBELİ

44 ve 47 yaşındaki Kardashian ve Barker, ilerlemiş yaşlarına rağmen ebeveynlik konusunda zorlanmayacaklar. Zaten servetlerinin onlara sağlayacağı sayısız imkânın yanında ikisinin de daha önceki ilişkilerinde çocukları var.

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Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi Scott Disick’tan 13 ve 11 yaşında iki oğlu ve 8 yaşında bir kızı var. Travis Barker’ın da eski eşi Shanna Moakler’dan 20 yaşında bir oğlu ve 17 yaşında bir kızı var. Barker ayrıca eski eşinin kızı Atiana’yı da büyüttü ve onu kendi kızı sayıyor.